吃心絕對 2024 年 10 月 31 日 在〈蓮池潭觀光商圈 x 商圈漫伴拍走讀活動 | 龍虎塔下尋幽訪勝，攝影x美食x文化之〉中留言功能已關閉

2024浪漫蓮池潭龍虎威X果貿眷村好滋味

秋季好出遊，假日帶著女兒來參加蓮池潭商圈的「2024浪漫蓮池潭龍虎威X果貿眷村好滋味」活動，現場有市集、音樂表演、還有可以認識文化、歷史的走讀活動，行程豐富滿滿滿，跟著吃心一起來玩高雄！



▲活動開始前，先等長官致詞，我們就先去一旁吃午餐囉。



▲▼店家夏天在澎湖，秋冬回台南高雄，蝦子跟小卷都是澎湖來的哦，蝦子是澎湖的海蝦，就是台南所謂的火燒蝦，澎湖人稱之為「狗蝦」，必點。

文創市集活動

美食小吃



▲▼吃完披薩後，再來吃個義式冰淇淋，現場還有很多餐車進駐，讓遊客不用大老遠找吃的，現場就有好吃好玩的囉！

手作體驗



▲▼吃完後，有流體熊的手作體驗，需提前報名，也有提供部份現場報名的名額，女兒畫的很開心呢！接著就放著等乾囉。

親子體驗



▲現場還有左營分局來宣導，可以讓小朋友穿警察的衣帽拍照留影。



▲▼海軍也來擺攤宣傳，女兒獲得她喜歡的兔兔一隻，我說：「拿了汽球就要簽下去(誤)」。女兒一臉問號說：「簽什麼？」

音樂表演

商圈漫伴拍走讀活動

蓮池潭龍虎塔：高雄必訪的宗教藝術瑰寶



▲▼蓮池潭龍虎塔目前正在整修中，是高雄市左營區的著名地標，也是許多遊客來高雄必訪的景點之一。這座獨特的塔建築於1976年，以其精緻的雕刻、豐富的宗教文化內涵，以及美麗的湖光山色，吸引了無數的遊客。

左營拱辰門：高雄歷史的見證



▲▼接著延著城牆來到拱辰門古蹟，也是鳳山縣舊城的重要城門之一，這座古蹟不僅見證了高雄的歷史發展，其精緻的建築工藝和獨特的文化意涵，也使其成為高雄市重要的文化資產。其城牆的石材使用的是咾咕石，用的就是在地的石材，因為打鼓山在地就是珊瑚礁地，所以不用擔心材料不足的問題。



▲拱辰門為鳳山縣舊城的一部分，原為鳳山縣舊城的北門，建於清道光年間，是當時台灣第一座石城。



▲拱辰之意： 「拱辰」二字取自《論語》：「為政以德，譬如北辰居其所，而眾星拱之。」意指北極星居於正中，眾星拱衛，比喻四方歸心之意。城門的斗拱則是由來自中國大陸的花崗石條砌成。並在城牆的適當位置處建有四座礟臺，高一丈三尺。

二次大戰結束後的戰後初期，延續著日本的軍區規劃，舊城內土地也被劃入中華民國國軍方的國有土地。中華民國海軍在民國36年（1947年）將左營設為第三軍區，自1948年起，在海軍總司令桂永清指示下，先是從第二軍區青島撤來造船所的機具，而後海軍司令部、海軍官校等部門也遷到左營。而隨著海軍部隊進駐左營，隨之而來的眷屬也跟著來到左營居住。

除了利用日本海軍遺留的宿舍，也開始興建一批臨時居住的克難式眷村，而在左營海軍眷村中，1948年先置東萊設治局。1949年，來自山東省長山群島（亦稱東萊群島、廟島列島）之東萊人居民在蕭政之等的帶領下，輾轉在崇明島等海島移居，協助空軍、海軍，修建機場、碼頭。東萊人在海軍的協助下於1950年隨海軍撤退來臺，但因不具備軍眷身分，這批「義民」在海軍默許下，落戶在今舊城北門內街，埤北里義民巷，該住戶群被稱為「東萊新村」。

然而，仍有部分單身官兵及無軍籍的民眾，因為沒有可配給的眷舍，便在舊城搭起違建居住。這些違建主要分布在北門到西門間，以及東門到小龜山間的城垣周邊，部分未獲配眷舍的官兵亦在舊城內東萊新村自建眷舍一同居住。由於長期缺乏維護，北門與其城垣殘蹟因而逐漸頹圮，城牆上搭建眾多違建建築。

建築特色與文化意義

門神浮雕： 拱辰門最獨特之處在於門上的門神浮雕，是全台唯一的特色。門神分別為「神荼」與「鬱壘」，據說能驅邪避煞，守護城門。

城牆與城樓



▲拱辰門的城牆保存相當完整，城樓雖已毀壞，但仍可看出當年的雄偉。

歷史見證



▲▼北門城樓設有階梯可供登上城牆遠眺，常見參觀之旅客可前往參訪。登北門城樓後可以連接左右側城垣，然而由於兩側城垣皆已遭截斷，無法連接至其他各段城垣。且無階梯可供步下城垣，致使必須原路返回北門城樓。



▲▼上到拱辰門，可以看到在地居民活用拱成門的方法，拱辰門見證了高雄從小漁村發展成為現代化都市的歷史過程，具有重要的歷史文化價值。

鎮福社：守護左營的土地公廟



▲接著看到鎮福社，是座歷史悠久的土地公廟，舊址位於交通要塞，所以經過多年的整修後，只剩小小的遺跡可以看，與鳳山縣舊城北門（拱辰門）和拱辰井一同被列為國定古蹟，這座小巧的廟宇，不僅是當地居民的信仰中心，更見證了左營地區的發展變遷。

歷史沿革

鎮福社的確切建廟時間已不可考，但根據文獻記載，至少在清朝康熙年間就已存在。最初，廟宇規模簡陋，以竹木搭建，當地人稱之為「坤仔頭土地公廟」或「埤仔頭土地公廟」。隨著時間推移，廟宇多次重修擴建，才形成今日的樣貌。

鎮福社舊廟因故封閉，現今的鎮福廟已遷往左營大路6巷81號。拱辰井位於鎮福社旁，是古時居民取水的重要水源，可以一同參觀。

鳳山舊城孔子廟（崇聖祠）



▲▼鳳山舊城孔子廟，嚴格來說，現存的僅為崇聖祠。這座歷史悠久的建築，是高雄市定古蹟，位在左營區蓮池潭畔、舊城國小內。雖然僅存崇聖祠，但其承載著高雄地區儒家文化發展的歷史，是不可多得的文化資產。

崇聖祠的由來與歷史

創建年代： 根據文獻記載，鳳山縣舊城的孔廟創建於清康熙二十五年（1686年），而啟聖祠（崇聖祠前身）則建於清康熙四十三年的重建工程中。

根據文獻記載，鳳山縣舊城的孔廟創建於清康熙二十五年（1686年），而啟聖祠（崇聖祠前身）則建於清康熙四十三年的重建工程中。 主祀神祇： 崇聖祠最初稱為啟聖祠，主祀孔子的父親叔梁紇。清雍正元年（1723年），孔子家族五代被封為王爵並入祀文廟，啟聖祠因此改名為崇聖祠。

崇聖祠最初稱為啟聖祠，主祀孔子的父親叔梁紇。清雍正元年（1723年），孔子家族五代被封為王爵並入祀文廟，啟聖祠因此改名為崇聖祠。 歷經變遷： 明治三十三年（1900年），鳳山縣孔廟被改建為舊城公學校，即今日的舊城國小。崇聖祠雖歷經多次整修，但仍保留了許多清代建築的特色。

建築特色與文化意義

簡樸大方的建築風格： 崇聖祠的屋架使用簡樸大方的三通五瓜式，柱礎尚存較古老的珠形，這些特色均為清康熙年間的風格。

崇聖祠的屋架使用簡樸大方的三通五瓜式，柱礎尚存較古老的珠形，這些特色均為清康熙年間的風格。 豐富的石碑： 崇聖祠周邊的碑林中，收藏了許多清代的石碑，具有極高的文獻價值。

崇聖祠周邊的碑林中，收藏了許多清代的石碑，具有極高的文獻價值。 儒家文化的傳承： 崇聖祠雖僅為孔子廟的一小部分，但卻是儒家禮教文化及學制延伸至本市之濫觴，使其成為僅次於台南孔子廟、具完備學宮體制的孔子廟。

春秋閣

春秋閣，這座雄偉壯麗的建築，是高雄左營的代表性地標，其歷史比龍虎塔還要更久，它坐落於蓮池潭畔，與龍虎塔遙相呼應，共同組成了高雄最美麗的湖光山色。

建築特色與歷史

雙塔並立： 春秋閣由兩座四層八角的樓閣組成，分別稱為春閣和秋閣。兩閣以九曲橋相連，綠瓦黃牆，宛如寶塔，古色古香。

歷史淵源： 春秋閣建於1953年，是為了紀念關聖帝君而興建的。其命名取自《春秋》一書，寓示著歷史的悠久與文化的深厚。

宗教信仰： 春秋閣內供奉關聖帝君，是當地民眾信仰的中心之一。

獨特體驗

龍身隧道： 春秋閣內設有一座龍形隧道，遊客可以走進龍口，欣賞精緻的壁畫，感受彷彿穿越時空的奇幻體驗。

蓮池潭美景： 春秋閣周邊的蓮池潭風光旖旎，湖面波光粼粼，搭配著春秋閣的雄偉身影，形成一幅美麗的畫卷。

文化氣息： 春秋閣不僅是觀光景點，更是高雄的文化地標。透過參觀，可以深入了解高雄的歷史與人文風情。

嚮茶：台灣珍珠奶茶的起源地

▲▼走讀的終點來到「嚮茶」，這個名字對於台灣人來說，不僅僅是一個飲料品牌，更代表著一段關於珍珠奶茶的歷史傳奇。

珍珠奶茶的誕生地

你可能不知道，世界上第一杯珍珠奶茶，就是由嚮茶的母公司「翰林茶館」所研發出來的！1986年，翰林茶館的創辦人凃宗和先生，靈機一動將煮熟的粉圓加入奶茶中，這項創新的組合，就此開啟了珍珠奶茶風靡全球的序幕。

嚮茶的特色

嚮茶作為翰林茶館的副品牌，承襲了母公司的優良傳統，在茶葉的選擇上非常講究。他們嚴選高品質的茶葉，搭配獨特的製茶工藝，為消費者帶來一杯杯香醇美味的茶飲。

翡翠綠茶： 嚮茶的翡翠綠茶是招牌商品之一。這款綠茶選用高海拔產區的茶葉，經過獨特的薰香烘焙，散發著龍眼蜜與甘蔗的香氣，口感細緻。

多樣化的飲品選擇： 除了經典的珍珠奶茶，嚮茶還提供多種口味的茶飲，如四季春、紅茶、綠茶等，搭配各式各樣的配料，滿足不同消費者的需求。

後記



▲走讀完後，還有提供30元的市集券，給參與人員一點福利，現場消費100元，還有抽獎券一張，獎品都是由蓮池潭在地業者提供的好吃、好喝、好玩的獎品哦，明年有活動，還要來參加！



▲拿著市集券買糖葫蘆，開心！