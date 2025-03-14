雲林縣口湖鄉的蚵寮村(蚵寮社區)，有著豐富的漁產，而在地居民又將其中的扁魚、烏魚子和鰻魚，合稱「蚵寮三寶」。為了將這些物產推廣出去，#口湖鄉社區產業生態發展協會 每年都會舉辦 #三寶節，這次安琪拉與小伙伴們藉由各種體驗和介紹，也更加了解這個小漁村了。
當天一早從桃園趕往雲林參加《三寶節》
(2024)今年的活動亮點攏底加
☑摸蜆趣體驗( #免費 #需預先報名)
摸蜆兼洗褲！免報名費喔，快來體驗摸蜆趣~
報名體驗：https://forms.gle/KfWYUyfZcMpfpnsW7 (已過活動期限)
☑趣味DIY彩繪(#免費 #現場報名)
實用的療癒小物，彩繪獨一無二的圖案~
☑海味市集🥤
現場有特色美食、消暑飲品、古早味點心….等多樣攤商與你同樂！
好吃好玩又好買！
☑美食品嚐🍚
特色小吃烏魚子沙威瑪、海鮮湯,,,等美食，等你來品嚐
☑不間斷的海味音樂
在地兒童布袋戲、扯鈴表演以及中西混搭樂團及舞蹈展演，等你來欣賞~
▼在服務台報到後，
換到100元的抵用券
視同現金券(不找零~)
可以在現場的市集內購買任何你喜歡、想要的。
安琪拉就買了這堆飲料&好吃的烏魚子▼
※烏魚子已經烤過，這樣一口一個超方便
現場Live表演
▼舞台後方還有個生態景觀池
風景優美&三不五時有水鳥飛過
然後，我們跟著蚵寮村在地姐妹探訪社區
(整個社區以此廟”順天宮”為中心點延伸)
家家戶戶近八成以上皆以【烏魚子】維生
碰巧讓我們遇到修補烏魚子(使用豬腸)的過程
▼社區營造的【網美牆】
以蚵殼、文蛤殼搭配彩繪
▼社區活動中心
提供老人、小孩一個【活動】&【殺時間】的好所在
摸蛤仔兼洗褲
(大人小孩都玩得很開心)
而且摸到的文蛤
通通可以帶回家
我們還與長輩們一同洗、綁烏魚子
最後，享用在地的 #海味便當
品嚐到「蚵寮三寶」中的扁魚&鰻魚，完美Ending
(2024)1131026【雲林口湖】蚵寮村(口湖鄉社區產業生態發展協會)《三寶節》
📍活動流程：
09:30-10:00 長官貴賓報到
10:00-10:10 活動開場
10:10-10:30 社區網美牆打卡
10:30-11:30 摸摸文蛤體驗趣
11:30-12:00 烏魚子體驗
12:00-12:30 海味便當
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