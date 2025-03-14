觀音山除了有名的硬漢嶺步道之外
臨近也有條登山步道，景觀也挺不錯，為牛港稜步道
景點資訊：牛港稜登山步道
地址：新北市五股區凌雲路三段１３０號
電話：(02)-2292-8888
交通：橘20於觀音山遊客中心下，步行至牛港稜登山口
785於凌雲禪寺下車，步行至觀音山遊客中心
牛港稜步道開車：可以停觀音山遊客中心裡
牛港稜步道交通：公車皆有固定班次，留意末班車時間
牛港稜步道入口
於觀音山遊客中心右側旁
步道全長753公尺
沿著指標往牛港稜步道前進
牛港稜步道入口，初段為石階步道一路向上
再來接木棧步道2~3段陡上
步道沿途景觀不錯
木棧道後會接幾段石階路
即來到此岔路
往觀景平台方向續行
抵達出火號約走了500公尺
左邊為休憩涼亭
右邊為出火號觀景台
往前續行約300公尺即抵達觀景平台
出火號觀景台視野
與步道途中的差不多
後段為平緩碎石子路線
觀景平台剩100m了
抵達觀景平台，約花費15~20分
觀景平台視野是可以賞夕陽
不過秋冬時夕陽位子太偏
於林口山上落下
當天幸運遇見斜射光
觀景平台視野一覽無遺
右側可見淡水漁人碼頭及八里一帶景色
正面則為台北港景色
及64跟61快速道路
如有雲海美景，這裡可說是絕佳角度
拍攝64快速道路車軌特寫
下山回程時
可拍攝大台北百萬夜景
拍攝當下
剛好低層雲帶飄過101
一些特寫下的車軌景色
右側為台北一帶景色
比起硬漢嶺，為熱門登山路線人潮眾多
牛港稜步道人潮較少，爬起來更加悠閒
約需15~20分即可登頂，算是蠻輕鬆的路線
以下整合一些判斷方法供參考，但並非絕對出景
如有其他方法參考，歡迎分享
如有寫錯，歡迎指正
1.FB社團 衝景情報即時攝影團 社團
可接收到攝友於山上最即時情報，也是最準確的
2.APP雲海人
可參考大屯山雲海高度及機率(硬漢嶺高度約600m)
但預測數據常會變更，出發前再確認
1/31下午四點後的景色
3.Windy攝影人必備app
搜尋拍攝點位置(或自行從地圖上點取位置)
點取Meteog.選項
可觀看未來幾天的預報(天候、溫度、風力、雲高等等)
最右邊則會顯示此地點海拔高度
以觀音山海拔為616m
綠框為海拔0m到900m
以下深灰色區塊如超過第二排，白牆機率很高
如在第一排代表低雲(雲海)機率很高
以1~2級風或靜風，風速小、西南風條件較佳
灰色區塊代表雲的高度及厚度
灰色越深代表雲越紮實
以2/17當天，中午出大雲海，到傍晚陸續退光
2/18入夜後又流進來
4.可觀察淡水及漁人碼頭即時影像
觀測台北港或觀音山下是否有起霧現象
出發前在參考即時影像為主
以上判別方式僅供參考，非百分百出景
但會減少抓龜及白花油的機率XDD
如有其他參考方式，歡迎分享
如有寫錯，歡迎指正
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