觀音山除了有名的硬漢嶺步道之外

臨近也有條登山步道，景觀也挺不錯，為牛港稜步道

景點資訊：牛港稜登山步道

地址：新北市五股區凌雲路三段１３０號

電話：(02)-2292-8888

交通：橘20於觀音山遊客中心下，步行至牛港稜登山口

785於凌雲禪寺下車，步行至觀音山遊客中心



牛港稜步道開車：可以停觀音山遊客中心裡 牛港稜步道交通：公車皆有固定班次，留意末班車時間

牛港稜步道入口

於觀音山遊客中心右側旁

步道全長753公尺

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沿著指標往牛港稜步道前進

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牛港稜步道入口，初段為石階步道一路向上

再來接木棧步道2~3段陡上

步道沿途景觀不錯

木棧道後會接幾段石階路

即來到此岔路

往觀景平台方向續行

抵達出火號約走了500公尺

左邊為休憩涼亭

右邊為出火號觀景台

往前續行約300公尺即抵達觀景平台

出火號觀景台視野

與步道途中的差不多

後段為平緩碎石子路線

觀景平台剩100m了

抵達觀景平台，約花費15~20分

觀景平台視野是可以賞夕陽

不過秋冬時夕陽位子太偏

於林口山上落下

當天幸運遇見斜射光

觀景平台視野一覽無遺

右側可見淡水漁人碼頭及八里一帶景色

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正面則為台北港景色

及64跟61快速道路

如有雲海美景，這裡可說是絕佳角度

拍攝64快速道路車軌特寫

下山回程時

可拍攝大台北百萬夜景

拍攝當下

剛好低層雲帶飄過101

一些特寫下的車軌景色

右側為台北一帶景色

比起硬漢嶺，為熱門登山路線人潮眾多

牛港稜步道人潮較少，爬起來更加悠閒

約需15~20分即可登頂，算是蠻輕鬆的路線

以下整合一些判斷方法供參考，但並非絕對出景

如有其他方法參考，歡迎分享

如有寫錯，歡迎指正

1.FB社團 衝景情報即時攝影團 社團

可接收到攝友於山上最即時情報，也是最準確的

2.APP雲海人

可參考大屯山雲海高度及機率(硬漢嶺高度約600m)

但預測數據常會變更，出發前再確認

1/31下午四點後的景色

3.Windy攝影人必備app

搜尋拍攝點位置(或自行從地圖上點取位置)

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點取Meteog.選項

可觀看未來幾天的預報(天候、溫度、風力、雲高等等)

最右邊則會顯示此地點海拔高度 ​

以觀音山海拔為616m

綠框為海拔0m到900m

以下深灰色區塊如超過第二排，白牆機率很高

如在第一排代表低雲(雲海)機率很高

以1~2級風或靜風，風速小、西南風條件較佳

灰色區塊代表雲的高度及厚度

灰色越深代表雲越紮實

以2/17當天，中午出大雲海，到傍晚陸續退光

2/18入夜後又流進來

4.可觀察淡水及漁人碼頭即時影像

觀測台北港或觀音山下是否有起霧現象

出發前在參考即時影像為主

以上判別方式僅供參考，非百分百出景

但會減少抓龜及白花油的機率XDD

如有其他參考方式，歡迎分享

如有寫錯，歡迎指正

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