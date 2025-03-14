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日本Now on Cheese♪｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

2025-03-14 16:25:26 文字：neru.foodie
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neru.foodie

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日本Now on Cheese♪｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

🧀濃郁起司蛋糕夾餅乾～但我覺得有點過譽🤣

日本Now on Cheese♪｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食店家資訊

🙌Now on Cheese♪ (ナウオンチーズ) Hello,TokyoStation! @nowoncheese
🔸1 Chome-9-1 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-0005日本
🔸8:00-22:00
🔸Google評論分數3.9顆星(35評論)

 

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日本Now on Cheese♪｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

東京伴手禮琳瑯滿目😚

這個now on cheese有被加冕東京伴手禮(?)之類的身為起司控就繞來吃吃看😆

 

日本Now on Cheese♪｜東京旅遊景點推薦 @neru.foodie / 丸の良食

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チーズケーキサンド 378円
🔸不收服務費

🔸不過我覺得這個有點過譽了！絕對不是不好吃而是沒有驚奇感～路過買一個可以、專程來買可能會有點失望

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