🧀濃郁起司蛋糕夾餅乾～但我覺得有點過譽🤣

店家資訊

🙌 Now on Cheese♪ (ナウオンチーズ) Hello,TokyoStation! @nowoncheese

🔸1 Chome-9-1 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-0005日本

🔸8:00-22:00

🔸Google評論分數3.9顆星(35評論)

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東京伴手禮琳瑯滿目😚

這個now on cheese有被加冕東京伴手禮(?)之類的身為起司控就繞來吃吃看😆

チーズケーキサンド 378円

🔸不收服務費

🔸不過我覺得這個有點過譽了！絕對不是不好吃而是沒有驚奇感～路過買一個可以、專程來買可能會有點失望

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