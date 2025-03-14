🧀濃郁起司蛋糕夾餅乾～但我覺得有點過譽🤣
店家資訊
🙌Now on Cheese♪ (ナウオンチーズ) Hello,TokyoStation! @nowoncheese
🔸1 Chome-9-1 Marunouchi, Chiyoda City, Tokyo 100-0005日本
🔸8:00-22:00
🔸Google評論分數3.9顆星(35評論)
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東京伴手禮琳瑯滿目😚
這個now on cheese有被加冕東京伴手禮(?)之類的身為起司控就繞來吃吃看😆
チーズケーキサンド 378円
🔸不收服務費
🔸不過我覺得這個有點過譽了！絕對不是不好吃而是沒有驚奇感～路過買一個可以、專程來買可能會有點失望
這次Now on Cheese♪｜東京旅遊景點推薦分享就到這裡啦！
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