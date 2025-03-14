想變有錢人來金持神社就對了!!金持神社是祈求金錢運及開運的有名神社，據說很多人來參拜過後中彩券呢~~金持神社坐落在鳥取縣日野町的金持地區，周圍環境十分優美，神社的主體建築簡潔典雅，但又不失莊重，展現了傳統的日本神社建築風格，吸引了不少遊客和信徒前往!!

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金持神社｜地理位置

金持神社（かねもちじんじゃ），位於日本鳥取縣日野郡日野町金持，是一座以「財富」和「運勢」為主題的神社。這座神社以祈求財運、事業繁榮而聞名，金持神社的名字本身就暗示著財富和繁榮，吸引了許多人前來參拜，期望祈求生意興隆、事業發達~

金持神社位於鳥取縣日野郡日野町金持74，距離米子汽車道的「江府IC」約20分鐘的車程，若是從JR伯備線的根雨站出發，開車約7分鐘便可抵達。這座神社的交通非常便利，無論是駕車自駕遊還是搭乘公共交通，都能輕鬆到達~~金持神社附有廣大的停車場，若是自駕可將車子停妥後再走過去金持神社

日野町周圍也有許多景點可以前往，滝山公園更是著名的賞櫻、賞楓景點，時間允許可以將周圍的景點安排一日遊!! 「鴛鴦」是鳥取縣鳥，從金持神社開車約5分左右的場所有鴛鴦觀察小屋可以看到許多鴛鴦唷～

金持神社｜周圍環境

停車場旁有金持神社的介紹及碑文，有興趣可以看一下!!

金持神社札所的停車場內，有著1億年以上前的太古礫岩~~表面被磨得十分光滑，觸摸起來十分滑順，可以來感受一下太古時代流傳下來的礫岩能量~~

金持神社｜ 金持神社札所

金持神社停車場旁有金持神社札所，也就是販賣商品的地方， 有賣開運物品和護身符、許願卡，可以先買一些開運商品到神社內吸收能量，也可以參拜完再下來購買當紀念品帶回家！！

金持神社札所一旁有休息亭，裡面也有許願亭，若購買許願卡可以寫上心願後掛在這裡～～

金持神社札所的營業時間是10:00–16:00，想開運要把握時間唷～

金持神社札所賣了許多開運小物，竟然還有金條，這也太酷了～此外還有販賣「黃色手帕」、「萬札入扇」、「開運錢包」等開運物品，另有金持神社的洋菓子伴手禮，看起來都很好買呢！！

金持神社｜

神社入口有洗手亭，洗手的方式如下： 1.先以右手持柄勺，清洗左手。

2.再以左手持柄勺，清洗右手。

3.最後用右手持柄勺，將水舀到左手手掌，用來漱口。

4.然後清洗左手，再豎起柄勺，沖洗乾淨。

5.將柄勺放回原處

從鳥居進入神社境內，映入眼簾的是參道兩旁綠意盎然的綠樹，清新的空氣讓人感到舒適放鬆，從參道爬上80級階梯，就會看到充滿負離子的椿樹～

快到達金持神社前有兩棵參天大樹，看到參拜的人拿著剛買好的錢包來此吸取能量，不免俗地也跟著來摸了一下感受大地的能量，希望也能變有錢人啊！！

金持神社是 全日本唯一以「金持」為名的神社，「金持」在日語中是「有錢」的意思，因此金持神社自古流傳著開運發財的傳說，許多信徒及遊客 祈求求財招福、生意興隆前來祈拜～

參拜的方式如下： 1.放入香油錢，然後搖鈴。

2.兩鞠躬。

3.兩拍手祈求。

4.再深深一鞠躬。

拜殿內展示由畫家濱田珠鳳、三枝美津子收藏的珍貴日本畫作也值得觀賞，神社後方也掛滿著許願卡，心誠則靈～

金持神社下方有授与所，賣有御守等小物，既然都來了當然要買一下

御守種類相當多，可依自己的喜好買喜歡的樣式～

兩側還有籤詩及開運小槌及開運招財貓，每份開運小物內都有一個籤詩，企鵝麻抽到的是小吉及末吉，至少都是吉啦ＸＤ～～

帶著可愛的小物當紀念品回家，希望企鵝麻也能變有錢人！！到鳥取大山附近不妨繞過來金持神社參拜，讓自己的財運加持一下，或是帶個開運錢包回家也都很有紀念意義唷～～