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南投縣鹿谷鄉鹿谷最新景點推薦～鹿芝谷生態景觀園區 遊玩攻略看這裡！

2025-03-14 16:30:10 文字：屎蛋媽就是可以很親子
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屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

南投縣鹿谷鄉鹿谷最新景點推薦～鹿芝谷生態景觀園區 遊玩攻略看這裡！

 

鹿谷最新景點～鹿芝谷生態景觀園區 你來過了嗎？ 

 

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同場加映對面的菇神觀景複合式餐餐廳，一起順遊去吧！

 

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一次體驗黑肚綿羊、水豚君、黑鼻羊、羊駝、陸龜、可爾鴨、侏儒羊和鹿的超萌魅力，待上一整天實在太好玩啦！ 

 

📍鹿芝谷生態景觀園區在哪裡： 

  

🏠南投縣鹿谷鄉中正路二段377號 

☎️04 9275 3377 

⌚營業時間：一~五10:00~18:00，六日09:30~18:00 

 

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情侶這樣玩～ 

站上高台，感受彰化平原遼闊的視野，一輩子都要在一起啦～ 

 

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❤親子這樣玩～ 

入口處憑門票就能領取動物們的糧草，一次迎接動物們熱情！ 

 

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今天我就是動物們的大明星啦～

 

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休息中的水豚君～

 

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超近距離就能看到的梅花鹿！ 

 

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突然羊駝不理（笑）

 

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超沉浸的黑肚綿羊～

 

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 簡單調色還能製作紀念性十足的雪泥畫名片架～

 

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把鹿芝谷生態景觀園區超帥鹿Deer 一起帶回家～ 

 

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誰都能這樣玩～ 

❤到發笑臉樹跟著大樹一起笑開懷，人生還有什麼好在意啦！ 

 

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到石在有趣彩繪屬於自己的彩彩石，在背面寫下願望，什麼都會成真啦！ 

 

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❤灑下種子，誰都能是綠手指！ 

 

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別忘了手拉手製作屬於自己的療癒多肉組盆！

 

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多達50種多肉植物一組可以挑上四株～ 

 

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再選上超多的可愛的配飾和彩色小石，怎麼做都好看～ 

 

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一秒擁有綠精靈認證證書～ 

 

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300元的成本，成品直接升級變成1200元的盆栽，快來跟我買啦～ 

 

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肚子餓了還有可愛下午茶套組任搭任選～ 

 

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熔岩巧克力搭配冬瓜奶蓋！ 

核桃派搭配 Prima等級拿鐵！ 

還有可愛的卡皮巴拉圖案來作伴，怎麼喝都好幸福吶！ 

套組還附上香甜的吹雪奶酪和各種菇菇小點心，好吃又好營養～ 

 

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喜歡菇菇小點心的朋朋們，別忘了回程時，一起帶回鹿芝谷生態景觀園區超夯伴手禮～ 

 

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必買的獨家設計的梅花鹿和石頭君玩偶，抱起來好舒服，當然要一起帶一顆回家去！ 

 

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鹿芝谷生態景觀園區好適合親子、情侶、公司行號旅遊一起前來遊玩！ 

不只有免費停車場還設有電動車充電樁！ 

寵物也能牽繩入園，更有親子友善廁所，還有免費充電插頭！ 

體貼萌寵、孩子和愛滑手機的朋朋，現在就來鹿芝谷生態景觀園區玩上一整天吧！ 

  

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