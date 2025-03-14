鹿谷最新景點～鹿芝谷生態景觀園區 你來過了嗎？

現在就購票去： https://tinyurl.com/28jc74xa

同場加映對面的菇神觀景複合式餐餐廳，一起順遊去吧！

一次體驗黑肚綿羊、水豚君、黑鼻羊、羊駝、陸龜、可爾鴨、侏儒羊和鹿的超萌魅力，待上一整天實在太好玩啦！

📍鹿芝谷生態景觀園區在哪裡：

🏠南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

☎️04 9275 3377

⌚營業時間：一~五10:00~18:00，六日09:30~18:00

❤情侶這樣玩～

站上高台，感受彰化平原遼闊的視野，一輩子都要在一起啦～

❤親子這樣玩～

入口處憑門票就能領取動物們的糧草，一次迎接動物們熱情！

今天我就是動物們的大明星啦～

休息中的水豚君～

超近距離就能看到的梅花鹿！

突然羊駝不理（笑）

超沉浸的黑肚綿羊～

簡單調色還能製作紀念性十足的雪泥畫名片架～

把鹿芝谷生態景觀園區超帥鹿Deer 一起帶回家～

誰都能這樣玩～

❤到發笑臉樹跟著大樹一起笑開懷，人生還有什麼好在意啦！

❤到石在有趣彩繪屬於自己的彩彩石，在背面寫下願望，什麼都會成真啦！

❤灑下種子，誰都能是綠手指！

別忘了手拉手製作屬於自己的療癒多肉組盆！

多達50種多肉植物一組可以挑上四株～

再選上超多的可愛的配飾和彩色小石，怎麼做都好看～

一秒擁有綠精靈認證證書～

300元的成本，成品直接升級變成1200元的盆栽，快來跟我買啦～

肚子餓了還有可愛下午茶套組任搭任選～

熔岩巧克力搭配冬瓜奶蓋！

核桃派搭配 Prima等級拿鐵！

還有可愛的卡皮巴拉圖案來作伴，怎麼喝都好幸福吶！

套組還附上香甜的吹雪奶酪和各種菇菇小點心，好吃又好營養～

喜歡菇菇小點心的朋朋們，別忘了回程時，一起帶回鹿芝谷生態景觀園區超夯伴手禮～

必買的獨家設計的梅花鹿和石頭君玩偶，抱起來好舒服，當然要一起帶一顆回家去！

鹿芝谷生態景觀園區好適合親子、情侶、公司行號旅遊一起前來遊玩！

不只有免費停車場還設有電動車充電樁！

寵物也能牽繩入園，更有親子友善廁所，還有免費充電插頭！

體貼萌寵、孩子和愛滑手機的朋朋，現在就來鹿芝谷生態景觀園區玩上一整天吧！

現在就購票去： https://tinyurl.com/28jc74xa



