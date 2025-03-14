鹿谷最新景點～鹿芝谷生態景觀園區 你來過了嗎？
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同場加映對面的菇神觀景複合式餐餐廳，一起順遊去吧！
一次體驗黑肚綿羊、水豚君、黑鼻羊、羊駝、陸龜、可爾鴨、侏儒羊和鹿的超萌魅力，待上一整天實在太好玩啦！
📍鹿芝谷生態景觀園區在哪裡：
🏠南投縣鹿谷鄉中正路二段377號
☎️04 9275 3377
⌚營業時間：一~五10:00~18:00，六日09:30~18:00
❤情侶這樣玩～
站上高台，感受彰化平原遼闊的視野，一輩子都要在一起啦～
❤親子這樣玩～
入口處憑門票就能領取動物們的糧草，一次迎接動物們熱情！
今天我就是動物們的大明星啦～
休息中的水豚君～
超近距離就能看到的梅花鹿！
突然羊駝不理（笑）
超沉浸的黑肚綿羊～
簡單調色還能製作紀念性十足的雪泥畫名片架～
把鹿芝谷生態景觀園區超帥鹿Deer 一起帶回家～
誰都能這樣玩～
❤到發笑臉樹跟著大樹一起笑開懷，人生還有什麼好在意啦！
❤到石在有趣彩繪屬於自己的彩彩石，在背面寫下願望，什麼都會成真啦！
❤灑下種子，誰都能是綠手指！
別忘了手拉手製作屬於自己的療癒多肉組盆！
多達50種多肉植物一組可以挑上四株～
再選上超多的可愛的配飾和彩色小石，怎麼做都好看～
一秒擁有綠精靈認證證書～
300元的成本，成品直接升級變成1200元的盆栽，快來跟我買啦～
肚子餓了還有可愛下午茶套組任搭任選～
熔岩巧克力搭配冬瓜奶蓋！
核桃派搭配 Prima等級拿鐵！
還有可愛的卡皮巴拉圖案來作伴，怎麼喝都好幸福吶！
套組還附上香甜的吹雪奶酪和各種菇菇小點心，好吃又好營養～
喜歡菇菇小點心的朋朋們，別忘了回程時，一起帶回鹿芝谷生態景觀園區超夯伴手禮～
必買的獨家設計的梅花鹿和石頭君玩偶，抱起來好舒服，當然要一起帶一顆回家去！
鹿芝谷生態景觀園區好適合親子、情侶、公司行號旅遊一起前來遊玩！
不只有免費停車場還設有電動車充電樁！
寵物也能牽繩入園，更有親子友善廁所，還有免費充電插頭！
體貼萌寵、孩子和愛滑手機的朋朋，現在就來鹿芝谷生態景觀園區玩上一整天吧！
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