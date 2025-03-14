每年的2、3月算是台灣北部的櫻花盛開季節，不免都會讓賞花迷們，朝聖許多櫻花盛開的場域，像是恩愛農場、福壽山農場、武陵農場等地，都是近幾年櫻花盛開時，大家都會瘋狂朝聖的景點，而這次我們全家人則是選擇了位在新竹五峰鄉的山上人家。來到山上人家除了能賞櫻花之外，還能觀賞雲海，另外還能再挑戰台灣小百岳之一的鵝公髻山。

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山上人家-交通位置

山上人家位在新竹的五峰鄉，僅能開車或是騎車前往，基本上依循著導航的指引可輕鬆抵達！而沿著縣道122會有三個路口可前往山上人家，分別為29.6K(往五指山)、35K以及41.9K處右轉，再依著山上人家指標前往可抵達，帶必須說41.9K 道路狹窄，路況不熟或是開車技術不佳的朋友，真心不建議走這，會建議在29.6K(往五指山)的路口右轉開往山上人家會比較好！另外山上人家的官網上也有”老司機帶路”的付費包車服務，但費用就是要自行跟司機們洽談。

山上人家-票價資訊

進入山上人家是需要支付門票才可入園，門票200元(身高１１０公分以上)，門票可全額折抵園區內的消費，但櫻花季期間的門票是不可抵消費，櫻花季期間依官網公告為主。

另外五峰鄉民以及當日入住的房客是可免費入園，若為身障者須出示身心障礙手冊，陪同人員及身障者就僅收取一張門票費用。

山上人家-園區介紹

山上人家的面積大約有五公頃，鄰近參山國家風景區與鵝公髻山，有高聳的吉野杉圍繞。園區也有不少附近農民種植水蜜桃、李子、甜柿及高冷有機蔬菜等；山上人家還有自然生態景觀，有時能看到翻騰的雲海，這美如畫的景色絕對會讓人嘆為觀止。除了可漫步在園區內聽蟲鳴鳥叫以及潺潺的流水聲，享受充滿芬多精的森林等，這也設有用餐區，有本館餐廳及森林咖啡館等，另外也有住宿服務等。詳情都可洽山上人家或是至官網上查詢。

山上人家-園區資訊

山上人家

開園時間：08:00-17:00

花季開園時間：06:30-16:00(最晚離開園區為17:30)

園區地址：新竹縣五峰鄉大隘村23鄰468-5號

連絡電話：03-5851376

鵝公髻山-交通資訊

鵝公髻山，海拔1579公尺，台灣小百岳No.31，是台灣新竹縣五峰鄉與苗栗縣南庄鄉交界處的一座山，同時也算是賽夏族南北族群的分界，也是泰雅族人及客家人的生活領域、知名的健行地點等。鵝公髻山，一共有四個登山口，第一登山口與第二登山口，位在122縣道34.5K右轉而上，第三登山口則是位在山上人家農場內，第四登山口在南庄東河村，因難度較高，所以較少人走，四條路徑均在山頂交會，大多數的人都會覺得由山上人家起登的爬升較少，景色優美，有著夢幻的柳杉林名聞，運氣好的時候，還能見到美麗的雲海！

鵝公髻山-步道資訊

這次我們全家人攀登鵝公髻山就是選擇位在山上人家農場內的第三登山口，從山上人家走進登山口，一開始就是如夢如幻的柳杉林，這也是整段步道的最精華最美的部分。

一路基本上都是緩緩而上，路面多石塊且都挺濕滑，前半段寬闊算好走，但中段之後路徑就會變得較為狹小，且部分路徑些許不明確，會有點迷路的感覺！真心要說，路況比想像中還要差一些。

步道的後段就會轉為較為原始森林的路況，最後在登頂前是一段不短的拉繩陡上，坡度接近80度，真心說頗有難度，而且地質蠻滑的，所以整趟路程都要小心濕滑。

鵝公髻山-三角點

慢慢步行而上，大約花了我們全家人快3個小時的路程，終於抵達台灣小百岳NO.31的鵝公髻山，海拔1579公尺，原以為鵝公髻山的三角點不會有太多人，殊不知，登頂上來的山友們挺不少，也不少都是從一登山口與第二登山口而上。

山頂後方有小徑，走過去會有一展望點，天氣好的時候可以俯瞰不少美景，但這天我們前來的時候雲霧太厚已經是山友們不太喜歡的白牆了！

最後我們當然是選擇原路折返回山上人家，最後還是要提醒，鵝公髻山爬升確實不算多，但沿路的路徑很濕滑且叉路多，重點是路途不短，並非如網路一般所說的是輕鬆路線。這天下山，Ann沿途都不知道滑了多少次跤，滑到都很懷疑人生！

山上人家.鵝公髻山-周邊景點

山上人家.鵝公髻山的周邊景點可還有五指山、五峰清泉風景區景點內的張學良故居、將軍湯、三毛夢屋、竹東軟橋社區、千人奇幻彩繪屋、軟橋水力發電廠等，若是有安排入住山上人家的朋友們，不妨也將這些景點列入走訪的名單內唷！