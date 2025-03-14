南投怎麼好最好玩～

暢遊最新的鹿芝谷生態景觀園區，再大快朵頤吃菇菇鍋，入住清境新樂園民宿賞櫻花，大人小孩一起同樂，怎麼玩都好玩！

鹿芝谷生態景觀園區

鹿谷最新景點～鹿芝谷生態景觀園區 你來過了嗎？

一次體驗黑肚綿羊、水豚君、黑鼻羊、羊駝、陸龜、可爾鴨、侏儒羊和鹿的超萌魅力，待上一整天實在太好玩啦！

現在就購票去： https://tinyurl.com/28jc74xa

同場加映對面的菇神觀景複合式餐餐廳，一起順遊去吧！

📍鹿芝谷生態景觀園區在哪裡：

🏠南投縣鹿谷鄉中正路二段377號

☎️04 9275 3377

⌚營業時間：一~五10:00~18:00，六日09:30~18:00

更多鹿芝谷生態景觀園區看這裡：https://ee025479.pixnet.net/blog/post/347269582

菇神鹿谷店

想要大快朵頤吃菇菇鍋，再也不用衝新社菇神啦！

菇神鹿谷店就位在最新鹿芝谷親子動物園斜對面！

在鹿芝谷親子動物園玩上一整天，再到菇神鹿谷店用餐，吃好吃飽好幸福吶～

這裡訂餐： https://tinyurl.com/29r7jrzh

同場加映最新鹿芝谷親子動物園

澎派的雙人家傳原木百菇鍋套餐有牛肉、豬肉、素食可以選擇～

喜歡吃牛肉就跟著屎蛋大口吃牛肉去～

剛剛好的油花分布，搭配添加來自韓國的半野生段木花菇的升級版鍋底，一涮就熟透，吃起來好過癮吶～

更多菇神看這裡：https://ee025479.pixnet.net/blog/post/347269741

清境新樂園民宿

接著衝清境新樂園民宿搶看櫻花去！

入住位於海拔約2,000公尺的清境新樂園民宿，四面環山～

高聳的景觀視野，讓美景盡收眼底～

爆笑影片：https://www.instagram.com/reel/DHAqIGuJAOY/?igsh=MTRtYmE1MzhjY3dxMQ==

更多清境民宿： https://tinyurl.com/235n74nr

屎蛋一家入住四人房，超大的空間，搭配大片窗景，享受雲霿遼繞的美景，每一刻都浪漫啦～

更多清境新樂園民宿：https://ee025479.pixnet.net/blog/post/347270449