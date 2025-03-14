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南投縣鹿谷鄉南投旅遊懶人包～暢遊鹿芝谷生態景觀園區、大快朵頤吃菇菇鍋，再入住清境新樂園民宿賞櫻花，怎麼玩都好玩！

2025-03-14 16:30:15 文字：屎蛋媽就是可以很親子
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屎蛋媽就是可以很親子

屎蛋媽就是可以很親子

南投縣鹿谷鄉南投旅遊懶人包～暢遊鹿芝谷生態景觀園區、大快朵頤吃菇菇鍋，再入住清境新樂園民宿賞櫻花，怎麼玩都好玩！

 

南投怎麼好最好玩～

暢遊最新的鹿芝谷生態景觀園區，再大快朵頤吃菇菇鍋，入住清境新樂園民宿賞櫻花，大人小孩一起同樂，怎麼玩都好玩！

 

鹿芝谷生態景觀園區

南投縣鹿谷鄉南投旅遊懶人包～暢遊鹿芝谷生態景觀園區、大快朵頤吃菇菇鍋，再入住清境新樂園民宿賞櫻花，怎麼玩都好玩！

 

 

鹿谷最新景點～鹿芝谷生態景觀園區 你來過了嗎？ 

 一次體驗黑肚綿羊、水豚君、黑鼻羊、羊駝、陸龜、可爾鴨、侏儒羊和鹿的超萌魅力，待上一整天實在太好玩啦！ 

 

現在就購票去： https://tinyurl.com/28jc74xa 

同場加映對面的菇神觀景複合式餐餐廳，一起順遊去吧！

 

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📍鹿芝谷生態景觀園區在哪裡： 

  

🏠南投縣鹿谷鄉中正路二段377號 

☎️04 9275 3377 

⌚營業時間：一~五10:00~18:00，六日09:30~18:00 

 

更多鹿芝谷生態景觀園區看這裡https://ee025479.pixnet.net/blog/post/347269582

 

菇神鹿谷店

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想要大快朵頤吃菇菇鍋，再也不用衝新社菇神啦！ 

菇神鹿谷店就位在最新鹿芝谷親子動物園斜對面！ 

在鹿芝谷親子動物園玩上一整天，再到菇神鹿谷店用餐，吃好吃飽好幸福吶～ 

 

這裡訂餐： https://tinyurl.com/29r7jrzh 

同場加映最新鹿芝谷親子動物園

 

 

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澎派的雙人家傳原木百菇鍋套餐有牛肉、豬肉、素食可以選擇～ 

喜歡吃牛肉就跟著屎蛋大口吃牛肉去～ 

剛剛好的油花分布，搭配添加來自韓國的半野生段木花菇的升級版鍋底，一涮就熟透，吃起來好過癮吶～ 

 

更多菇神看這裡https://ee025479.pixnet.net/blog/post/347269741

 

清境新樂園民宿

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接著衝清境新樂園民宿搶看櫻花去！ 

 

入住位於海拔約2,000公尺的清境新樂園民宿，四面環山～ 

高聳的景觀視野，讓美景盡收眼底～ 

 爆笑影片：https://www.instagram.com/reel/DHAqIGuJAOY/?igsh=MTRtYmE1MzhjY3dxMQ==

更多清境民宿：https://tinyurl.com/235n74nr

 

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屎蛋一家入住四人房，超大的空間，搭配大片窗景，享受雲霿遼繞的美景，每一刻都浪漫啦～

 

更多清境新樂園民宿：https://ee025479.pixnet.net/blog/post/347270449

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