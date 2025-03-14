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日本2024九州自由行-絕美景點划船攻略-高千穗峽

2025-03-14 16:30:22 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

Ivan Sha

在"我推的孩子"爆紅以前到高千穗重點就是高千穗峽

從上方往下傾洩的瀑布

加上划船可以感受的愜意

甚至在上面吃流水涼麵，都是感受夏季清涼的方式

本篇依次分享交通方式環境介紹划船接駁以及相關實用連結

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

日本2024九州自由行-絕美景點划船攻略-高千穗峽

交通位置=>

高千穗位於九州的宮崎市

如果從台灣過來比較近的機場就是熊本機場

通常都是跟阿蘇連成一起排行程


檢視較大的地圖

而高千穗也是有名的神話之地

如果喜歡神社和神話可以在高千穗住一晚

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這邊有三個停車場

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不過我們到訪時幾乎都停滿了

就知道這個地方有多紅

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人氣程度也可以從這邊當日券的販賣看得出來

在13:05就賣光當日券

當日要買還要等四個小時二十五分

還好抓對時間上網預約就沒有問題

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開啟預約日為當日的兩週前

預約連結會附於文末

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報到之後就會拿到這樣的號碼牌以及注意事項

注意事項有中文版

比較不用擔心語言的問題

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接下來就是要往下走準備取船

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往下走數十個階梯後就到要划船的地方

如果腳力比較不好的長輩，個人其實不建議來划船

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這邊也跟碧潭一樣有安全線也有保護安全的人員

但說真的整體體驗是否好真的是見仁見智

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有很大的原因就是大家沒有人會想淋濕

自然能夠通行的地方就只有河道的一半

雖然人數有控制但大家都想靠近瀑布拍照

加上來此的遊客也不是平常就會划船

這裡就會塞船且十分難通行

如果本身對於划船比較沒有信心

如果已經到瀑布這端請預留十分鐘開始準備往回划喔!

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來的時候還有夜間點燈

所以晚上有再下來看看

這時下面整個沒人

也有另外一種風情

(但是題外話，本人麻瓜，另一半也近乎麻瓜，

不過在這觀景後十分鐘內另一半就全身起雞皮疙瘩後說要離開，

會旅館後雞皮疙瘩也一個小時後才退，僅供參考)

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上方有一些咖啡店或是飲食店

但是要注意晚上是沒有營業的喔

可以說是划船停止服務上方店也就都關光光

流水涼麵其實噱頭和樂趣大於美味程度

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然後咖啡廳也可以看到很多動漫的週邊之類的

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上方也還有一些小地方可以走

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天氣好也是到處都很漂亮

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如果不划船，單純走步道也是OK

只是想拍照到此一遊大約一個小時就夠

但如果還要划船就拉到兩個小時以上

 

相關實用連結

高千穗划船預約網站請點我

 

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