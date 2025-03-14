在"我推的孩子"爆紅以前到高千穗重點就是高千穗峽

從上方往下傾洩的瀑布

加上划船可以感受的愜意

甚至在上面吃流水涼麵，都是感受夏季清涼的方式

本篇依次分享交通方式，環境介紹，划船接駁以及相關實用連結

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

交通位置=>

高千穗位於九州的宮崎市

如果從台灣過來比較近的機場就是熊本機場

通常都是跟阿蘇連成一起排行程



檢視較大的地圖

而高千穗也是有名的神話之地

如果喜歡神社和神話可以在高千穗住一晚

這邊有三個停車場

不過我們到訪時幾乎都停滿了

就知道這個地方有多紅

人氣程度也可以從這邊當日券的販賣看得出來

在13:05就賣光當日券

當日要買還要等四個小時二十五分

還好抓對時間上網預約就沒有問題

開啟預約日為當日的兩週前

預約連結會附於文末

報到之後就會拿到這樣的號碼牌以及注意事項

注意事項有中文版

比較不用擔心語言的問題

接下來就是要往下走準備取船

往下走數十個階梯後就到要划船的地方

如果腳力比較不好的長輩，個人其實不建議來划船

這邊也跟碧潭一樣有安全線也有保護安全的人員

但說真的整體體驗是否好真的是見仁見智

有很大的原因就是大家沒有人會想淋濕

自然能夠通行的地方就只有河道的一半

雖然人數有控制但大家都想靠近瀑布拍照

加上來此的遊客也不是平常就會划船

這裡就會塞船且十分難通行

如果本身對於划船比較沒有信心

如果已經到瀑布這端請預留十分鐘開始準備往回划喔!

來的時候還有夜間點燈

所以晚上有再下來看看

這時下面整個沒人

也有另外一種風情

(但是題外話，本人麻瓜，另一半也近乎麻瓜，

不過在這觀景後十分鐘內另一半就全身起雞皮疙瘩後說要離開，

會旅館後雞皮疙瘩也一個小時後才退，僅供參考)

上方有一些咖啡店或是飲食店

但是要注意晚上是沒有營業的喔

可以說是划船停止服務上方店也就都關光光

流水涼麵其實噱頭和樂趣大於美味程度

然後咖啡廳也可以看到很多動漫的週邊之類的

上方也還有一些小地方可以走

天氣好也是到處都很漂亮

如果不划船，單純走步道也是OK

只是想拍照到此一遊大約一個小時就夠

但如果還要划船就拉到兩個小時以上

相關實用連結

高千穗划船預約網站請點我