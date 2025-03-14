你有看過可以敲的乳酪蛋糕嗎？沒錯！還要敲裂才可以吃！表面薄脆焦糖、裡頭是口感細緻、甜而不膩的乳酪！迷人焦香讓你忍不住一口接一口~堅持使用來自世界各地的頂級原料，給你最純粹的體驗！現在新開幕還有免運嚐鮮組！趕快來試試吧！

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餐點介紹

▼敲敲炙燒乳酪

結語

好康道相報

店家資訊

店家介紹

我一直很愛像這樣表面有糖脆的甜點~發現這家新開幕的「凱蜜菲Kaimifei」竟然有敲敲炙燒乳酪，不只要敲還要敲裂！好吃又好玩！「凱蜜菲Kaimifei」秉持著每一次甜點的成功，都是源於對原料的執著與信念，選擇來自世界各地的頂級原料，只為了呈現自然與純粹的極致體驗，選用北海道四葉牛乳、日本鑽石牌低粉、法國愛樂薇發酵奶油、紐西蘭天然牧場奶油、澳洲純天然Cream Cheese，原料都是純淨、絕無人工香料或不必要的添加物~「我們要吃的是焦香，不是燒焦」看似簡單的炙燒，其實不簡單，每一顆敲敲炙燒乳酪都是手工炙燒，宛如藝術品般的呈現給顧客！

餐點介紹

▼ 敲敲炙燒乳酪

外盒用質感藍色+香檳金緞帶點綴，很有典雅感~

免運嚐鮮組內附有紙袋與凱蜜菲品牌蛋糕鏟，蛋糕鏟不是一般的塑膠蛋糕鏟喔！是金屬的~質感滿分！

打開會先看到美味小訣竅小卡，從冷凍拿出來常溫退冰45分鐘就可以享用了！

蛋糕表面的糖脆透亮~超誘人！

趁解凍時好好的來拍幾張美照~

蛋糕鏟上面也有凱蜜菲的LOGO~

等到解凍完成開始敲敲敲！可以用蛋糕鏟或湯匙敲裂~

除了用蛋糕鏟切塊以外，也可以用湯匙慢慢挖慢慢享用

最下層為手工餅乾，上面是甜而不膩的經典乳酪蛋糕，最上層則是超吸睛的焦糖脆~

口感真的很讚！感受糖脆的焦香與輕柔滑順如冰淇淋般的乳酪，在口中慢慢化開來~對於像我一樣的烤布蕾愛好者，十分滿足！

結語

整體來說，如果你跟我一樣是烤布蕾控，一定要來試試凱蜜菲的敲敲炙燒乳酪，滑順乳酪搭配薄脆焦糖的罪惡組合，滿足你的甜食癮！而且不只好吃又很好玩！若家中有小朋友一起敲敲乳酪也很有趣！

好康道相報

敲敲炙燒乳酪免運嚐鮮組$699

免運折扣碼在官網下單輸入「好想吃凱蜜菲」即可折扣運費

店家資訊

【 凱蜜菲Kaimifei 】

▸ 購買連結 ｜ https://kaimifei.com/product/welcome-trial-packs/

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▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/kaimifei

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