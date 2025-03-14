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宅配美食｜薄脆焦糖佈滿口感細緻乳酪，甜蜜口感交織於口中！敲敲炙燒乳酪｜凱蜜菲Kaimifei

甜點控必吃 敲敲炙燒乳酪 instafood foodie more
2025-03-14 16:50:00 文字：貪食瑞秋a口袋名單
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貪食瑞秋a口袋名單

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宅配美食｜薄脆焦糖佈滿口感細緻乳酪，甜蜜口感交織於口中！敲敲

 

你有看過可以敲的乳酪蛋糕嗎？沒錯！還要敲裂才可以吃！表面薄脆焦糖、裡頭是口感細緻、甜而不膩的乳酪！迷人焦香讓你忍不住一口接一口~堅持使用來自世界各地的頂級原料，給你最純粹的體驗！現在新開幕還有免運嚐鮮組！趕快來試試吧！

宅配美食｜薄脆焦糖佈滿口感細緻乳酪，甜蜜口感交織於口中！敲敲

 

店家介紹

我一直很愛像這樣表面有糖脆的甜點~發現這家新開幕的「凱蜜菲Kaimifei」竟然有敲敲炙燒乳酪，不只要敲還要敲裂！好吃又好玩！「凱蜜菲Kaimifei」秉持著每一次甜點的成功，都是源於對原料的執著與信念，選擇來自世界各地的頂級原料，只為了呈現自然與純粹的極致體驗，選用北海道四葉牛乳日本鑽石牌低粉、法國愛樂薇發酵奶油、紐西蘭天然牧場奶油、澳洲純天然Cream Cheese，原料都是純淨、絕無人工香料或不必要的添加物~我們要吃的是焦香，不是燒焦」看似簡單的炙燒，其實不簡單，每一顆敲敲炙燒乳酪都是手工炙燒，宛如藝術品般的呈現給顧客！

宅配美食｜薄脆焦糖佈滿口感細緻乳酪，甜蜜口感交織於口中！敲敲

餐點介紹

敲敲炙燒乳酪

宅配美食｜薄脆焦糖佈滿口感細緻乳酪，甜蜜口感交織於口中！敲敲

外盒用質感藍色+香檳金緞帶點綴，很有典雅感~

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免運嚐鮮組內附有紙袋與凱蜜菲品牌蛋糕鏟，蛋糕鏟不是一般的塑膠蛋糕鏟喔！是金屬的~質感滿分！

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打開會先看到美味小訣竅小卡，從冷凍拿出來常溫退冰45分鐘就可以享用了！

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蛋糕表面的糖脆透亮~超誘人！

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趁解凍時好好的來拍幾張美照~

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蛋糕鏟上面也有凱蜜菲的LOGO~

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等到解凍完成開始敲敲敲！可以用蛋糕鏟或湯匙敲裂~

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除了用蛋糕鏟切塊以外，也可以用湯匙慢慢挖慢慢享用

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最下層為手工餅乾，上面是甜而不膩的經典乳酪蛋糕，最上層則是超吸睛的焦糖脆~

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口感真的很讚！感受糖脆的焦香與輕柔滑順如冰淇淋般的乳酪，在口中慢慢化開來~對於像我一樣的烤布蕾愛好者，十分滿足！

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結語

整體來說，如果你跟我一樣是烤布蕾控，一定要來試試凱蜜菲的敲敲炙燒乳酪，滑順乳酪搭配薄脆焦糖的罪惡組合，滿足你的甜食癮！而且不只好吃又很好玩！若家中有小朋友一起敲敲乳酪也很有趣！

 

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好康道相報

敲敲炙燒乳酪免運嚐鮮組$699
免運折扣碼在官網下單輸入「好想吃凱蜜菲」即可折扣運費

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店家資訊

【 凱蜜菲Kaimifei
購買連結 ｜ https://kaimifei.com/product/welcome-trial-packs/
店家FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100064192535623
店家IG https://www.instagram.com/kaimifei

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place新北市中和區立德街148巷40號5樓
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美味度
4.75
服務品質
4.75
裝潢氣氛
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CP值
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