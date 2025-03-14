台中伴手禮快閃台北賣到缺貨的留酥燒，竟然還有這口味！姓名同音免費贈留酥燒禮盒

誰說台中伴手禮只有太陽餅、老婆餅、芋頭酥！台中最強伴手禮在這裡，紅遍全台的留酥燒，不僅去年開賣熱銷台中，快閃台北更是賣到缺貨，除了鹽之花留酥燒，還有鹹甜交織的金沙口味，於3/7-4/20來留酥只要姓名中含ㄌ一ㄡˊ跟ㄙㄨ同音兩字並出示證件就贈留酥燒饕客綜合禮盒一盒

留酥燒優惠活動

活動時間：3/7 ~ 4/20

活動內容：

1.姓名中同時包含「ㄌ一ㄡˊ」跟「ㄙㄨ」並出示證件，即免費贈送《留酥燒_饕客綜合禮盒一盒》

2.姓名中有「ㄌ一ㄡˊ」或「ㄙㄨ」，享留酥燒禮盒一盒𝟴𝟴折，兩盒以上𝟴𝟱折（商品中須包含留酥燒禮盒）

3.官網歡慶價：留酥燒禮盒宅配享𝟵折 → https://beier.tw/fo00QYfqm

（以上活動不可與其他優惠併用）

以往中島是禮盒，商品部份需要在櫃台購買，現在改為商品陳列在中島，以自行拿取方式，有禮盒及單一包裝商品，糖糖覺得單顆販售超方便，想吃幾顆就買幾顆，當做午茶點心超適合

商品旁都有清楚標示品項及價格，比起之前要排隊才能購買來的更加便利

糖糖這天來現場也是訂單滿滿，留酥除了現場購買，也有提供宅配服務，外縣市的朋友於3/7-4/20於官網購買留酥燒禮盒還享九折優惠

留酥宅配訂購 → https://beier.tw/fo00QYfqm

來到留酥門市，現場還會提供一杯茶飲及糕餅讓客人免費試吃

人氣留酥燒新鮮現烤出爐，外皮刷上蛋液，烤至金黃色澤讓人垂涎三尺，撲鼻而來的香氣更是讓人著迷

除了原味鹽之花留酥燒，還有回購率超高的金沙留酥燒，外層多了黑芝麻點綴

金沙留酥燒

留酥燒取自甜燒餅、太陽餅、奶油酥餅的精髓，獨家工法做出創新滋味，嚴選台灣在地麵粉，內餡揉入南台灣東港莊園級鹹鴨蛋、紐西蘭金桶奶油及低甜度的海藻糖製成，最後加上滿滿黑芝麻及法國頂級海鹽鹽之花點綴

外層香酥可口，內餡濕潤不甜膩，微甜糖餡中交織著鹹蛋黃的迷人鹹香，是款老少咸宜的中式糕餅

留酥燒禮盒售價

．鹽之花留酥燒禮盒 6入 原價 330元（九折 297元）

．金沙留酥燒禮盒 6入 原價 360元（九折 324元）

．留酥燒 饕客綜合禮盒 6入 原價 345元（九折 311元）

留酥位置

位在台中西屯的留酥是台中去年五月新開幕的台中酥餅專賣店，距離逢甲商圈約五分鐘路程，外觀相當吸睛，以鳳梨酥為主，融合復古紅磚元素，大氣中帶質感

留酥環境

留酥店裡頭裝潢非常有細節，地面呈現鳳梨酥的碎屑感，一旁休息區以堆疊的鳳梨酥為概念，讓大家可以在這裡休息品嚐美味糕點