台中少見平價港式點心結合熱炒，Google評論高達4.8顆星好評，份量足CP高還免收服務費！！
愛吃港式點心以及熱炒的朋友們有福囉！！這一家憶念點心堂不只是以平價高CP值的港式點心為主，還加入大眾超愛的熱炒料理，不只是份量十足還免收服務費，再Google評論上更是高達4.8顆星好評，網路一查才知道原來老闆有著3.40年的五星飯店港式料理主廚經歷，難怪讓人一吃就上癮！
憶念點心堂就位在南屯區向心路上、比較靠近南屯路和五權西路的中間，黃色的招牌上就是老闆的人像，目標很明顯不會難找，且店家斜對面寶雅旁就有收費停車場相當便利！
憶念點心堂的入口左邊是開放式廚房，透過玻璃櫥窗可以看到師傅正在製作料理的過程，還滿療癒的且廚房很乾淨讓人食的安心。
憶念點心堂的餐點都是現點現做的美味，所以人多時要耐心等候，但小凉個人覺得上菜速度基本上是ok的啦！第一次來可以請店家推薦招牌菜色，或小涼私心推薦必點乾炒牛河、麻辣鮮蝦炒手、宮保雞丁、宮保牛肉、魚香茄子、鮮蝦腐皮捲、大餅捲牛肉、臘味蘿蔔糕、水晶鮮蝦餃、黃金流沙包、鼓汁蒸鳳爪、XO醬油炸鬼、安南鹹水角等等，這是小凉吃過三次後最愛的推薦菜色。當然其他菜色也好吃，但人總是會有特特特別愛的嘛！
憶念點心堂菜單，以特色料理、麵飯、熱炒、功夫菜、港式料理、點心為主，料理非常適合一家大小、公司行號、朋友來用餐，就算一個人來也能開心點餐喔！而且通常餐廳都是提供商業午餐、這邊卻有商業晚餐，７種主食搭上三種小菜以及白飯(可內用、或外帶)，目前店內也有提供外送(提早預訂以便安排、金額請自行電話詢問)，並搭配Uber eats外送平台。
不定時的會添增新菜色，會另外提供紙本給顧客，或是將菜名懸掛在牆上供大家參考喔！
趕時間或是不想等待的顧客，都可以事先打電話來預訂，再依照拿取時間來領取餐點並付錢(內用亦可)！
醬料、飲料、杯子區，今日提供的是烏龍紅茶，不得不說搭配熱炒、港點都很ＯＫ！
醬料區的醬料還不少，但小涼最愛的就是師傅手作的麻辣醬，其他還有豆瓣醬、蔥末、黃芥末醬、醬油、醋等等，請大家斟酌拿取囉！
本月優惠是只要來店消費就送小菜（一份），我們當日是桃膠涼糕，還不錯吃！
這一道乾炒牛河可說是憶念點心堂家的人氣麵點之一，一上桌看似沒啥兩樣，但一吃就讓人驚艷不已！！
採用的河粉是有厚度的！所以吃起來是又Ｑ又彈牙，口感非常的有滋味，且牛肉也給了不少又嫩口又入味，不得不說這一盤深得我心，隔天又帶壽星姊妹來吃呢～
水晶鮮蝦餃有著薄透的外衣一整個看到飽滿的鮮蝦內餡，外皮薄潤透爽滑彈，蝦仁餡鮮甜可口，口感帶著些許甜脆很令人喜歡，偷偷說小凉個人覺得沾上店家自製的麻辣醬更好吃！
鮮蝦腐皮捲。有著金黃腐皮薄而酥脆，豆香味滿溢口中，加上內餡飽滿，且還能吃到完整的蝦肉，沾上店家附上的醬汁更是清爽不油膩。
黃金流沙包
鬆軟的包子加上會爆漿的蛋黃餡，些許沙沙的口感及鹹甜滋味，濃郁香醇的口感，總是讓人一次要吃上兩顆才會過癮啦！！
黃金流沙包最經典的就是撕開時的爆漿狀態，香氣四溢超誘人~
XO醬油炸鬼。
香酥的油條內鑲入蝦漿與彈牙的蝦肉，吃起來相當有層次，且加上手作XO干貝醬的鹹香微辣滋味，很讓人驚艷！
鹹魚雞粒炒飯，每次看到這一口味的炒飯，小凉總是不自覺得會點來吃，畢竟只能在港式料理中看到嘛！！這盤鹹魚雞粒炒飯真的是色香味俱全，而且粒粒分明，米粒都閃著油光，加上每一口都吃得到配料，很容易就讓人一口接一口停不下來，重點沒有像之前吃過的鹹魚太鹹的問題，超推薦愛吃炒飯的你。
芋泥香酥鴨是一道功夫菜，且以這樣的價格呈現，真的必須點上一份來吃！
口感從表層的酥脆，到內部的綿密，鴨肉帶著綿密的芋泥一起入口，芋泥香味淡雅，層霧豐富，那滋味推薦給愛吃芋頭的你。
蝦醬空心菜，空心菜炒得很清脆好吃，加上適中的蝦醬味兒，啵棒！
金沙鮮蝦球，將整尾白蝦裹粉炸至呈金黃且香氣散出，再均勻沾裹炒成糊狀的金沙，就是道大人小孩最愛的熱炒海鮮。
裹了金沙的蝦球吃起來很Q彈，還帶著金沙的鹹香，搭配下面的生菜一起吃，清爽又不膩嘴！
櫻花蝦米糕，米糕上除了櫻花蝦以外，還有臘腸、香菇等，並以荷葉來包裹蒸熟帶著淡淡的清香。
糯米在蒸後充盈著軟潤香滑的口感，就連長輩都能開心吃！
清炒豆苗。平常不易見的豆苗這次一看到，姊妹就說必點且老闆訂的價格也親民，因為光這盤在某餐廳就要價3、4百元囉！以大火快炒的手法守住豆苗的清脆，加上蒜香讓豆苗獨有的清香更明顯，立馬又收服姊妹的胃啊！
麻辣鮮蝦抄手，愛吃炒手的你這一道必點，尤其淋上店家自製麻辣醬更是一級棒！
鮮蝦炒手本身不是那種很厚皮的，所以一咬就能吃到豬肉餡的肉香味美，且蝦子也仍保有彈性，但最厲害的還是麻辣醬，香氣足卻不嗆辣，讓人大大滿足口慾！
鼓汁蒸鳳爪，口感滑嫩帶著豐富膠質，骨肉輕易分離的細膩感，加上鹹香滋味在唇齒間蔓延，超級涮嘴好食。
安南鹹水餃，外層香酥緊接是如同麻糬般的軟Q口感，加上鹹香的肉餡、層次相當豐富好吃，這可是我家姊妹的最愛～
魚香茄子是我們家長輩必點的料理之一，除了好入口以外、更是白飯殺手！
軟嫩的茄子、肉末一整個鹹香入味，舀上一大匙拌入白飯內，讓人一口接著一口不想停呢
憶念點心堂的湯品只有蛤蒜精力湯和四喜湯就依照自己想喝的口味來選吧！
四喜湯就是湯頭比較清爽、但料很豐富的湯品。內有番茄、香菇、豆腐、大陸妹以及雞蛋等，幾乎是吃料為居多，但因為湯頭比較清淡來搭配我們的熱炒嘟嘟好。
你吃過紅豆沙鍋餅冷掉依舊酥香美味的嗎？大家跟小涼一樣吃完鹹食就要來點甜味嗎？
紅豆沙鍋餅外層的芝麻撒上不少，那芝麻香氣我超愛！酥香帶點Ｑ軟的餅皮加上內餡紅豆綿鬆不甜膩好好吃，這不管是正餐或飯後甜點來吃都很涮嘴，重點沒有我擔憂的油耗味，且冷熱吃都沒問題！
芋頭西米露，一顆顆嬌小的西米露在碗中閃著晶瑩剔透的光澤超誘人，入嘴富有口感，加上奶香味十足也為這餐畫上完美的句點！
姊妹們多人一起聚餐就是可以滿足小涼盡情的點菜，然後滿滿一桌好料我都可以盡情的享受到！！
如果你跟小涼一樣喜歡這道＂XO醬油炸鬼＂相信你也愛上這手作的XO干貝醬，憶念點心堂也有販售，就在結帳區櫃台。這XO干貝醬不只是可以入菜料理，最簡單的就是拌飯拌麵就能吃上一大碗喔！
除了一樓的明亮用餐環境以外，憶念點心堂還有二樓用餐區，就算多人聚餐也沒問題！
小涼特喜歡這一區，帶點復古風又有半包廂的用餐空間，可以坐到7人也沒問題唷！
憶念點心堂店門口可以停放機車，開車的朋友請前往斜對角寶雅隔壁有個收費”博客停車場”走路過來只要3分鐘相當方便！
憶念點心堂
電話：04-2386 2888
地址：台中市南屯區向心路45號
營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00
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