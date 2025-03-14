台中少見平價港式點心結合熱炒，Google評論高達4.8顆星好評，份量足CP高還免收服務費！！

愛吃港式點心以及熱炒的朋友們有福囉！！這一家 憶念點心堂 不只是以平價高CP值的港式點心為主，還加入大眾超愛的熱炒料理，不只是份量十足還免收服務費，再Google評論上更是高達4.8顆星好評，網路一查才知道原來老闆有著3.40年的五星飯店港式料理主廚經歷，難怪讓人一吃就上癮！

憶念點心堂就位在南屯區向心路上、比較靠近南屯路和五權西路的中間，黃色的招牌上就是老闆的人像，目標很明顯不會難找，且店家斜對面寶雅旁就有收費停車場相當便利！

憶念點心堂的入口左邊是開放式廚房，透過玻璃櫥窗可以看到師傅正在製作料理的過程，還滿療癒的且廚房很乾淨讓人食的安心。

憶念點心堂 的餐點都是現點現做的美味，所以人多時要耐心等候，但小凉個人覺得上菜速度基本上是ok的啦！第一次來可以請店家推薦招牌菜色，或小涼私心推薦必點乾炒牛河、麻辣鮮蝦炒手、宮保雞丁、宮保牛肉、魚香茄子、鮮蝦腐皮捲、大餅捲牛肉、臘味蘿蔔糕、水晶鮮蝦餃、黃金流沙包、鼓汁蒸鳳爪、XO醬油炸鬼、安南鹹水角等等，這是小凉吃過三次後最愛的推薦菜色。當然其他菜色也好吃，但人總是會有特特特別愛的嘛！

憶念點心堂菜單 ，以特色料理、麵飯、熱炒、功夫菜、港式料理、點心為主，料理非常適合一家大小、公司行號、朋友來用餐，就算一個人來也能開心點餐喔！而且通常餐廳都是提供商業午餐、這邊卻有商業晚餐，７種主食搭上三種小菜以及白飯(可內用、或外帶)，目前店內也有提供外送(提早預訂以便安排、金額請自行電話詢問)，並搭配Uber eats外送平台。

不定時的會添增新菜色，會另外提供紙本給顧客，或是將菜名懸掛在牆上供大家參考喔！

趕時間或是不想等待的顧客，都可以事先打電話來預訂，再依照拿取時間來領取餐點並付錢(內用亦可)！

醬料、飲料、杯子區，今日提供的是烏龍紅茶，不得不說搭配熱炒、港點都很ＯＫ！

醬料區的醬料還不少，但小涼最愛的就是師傅手作的麻辣醬，其他還有豆瓣醬、蔥末、黃芥末醬、醬油、醋等等，請大家斟酌拿取囉！

本月優惠是只要來店消費就送小菜（一份），我們當日是桃膠涼糕，還不錯吃！

這一道 乾炒牛河 可說是憶念點心堂家的人氣麵點之一，一上桌看似沒啥兩樣，但一吃就讓人驚艷不已！！

採用的河粉是有厚度的！所以吃起來是又Ｑ又彈牙，口感非常的有滋味，且牛肉也給了不少又嫩口又入味，不得不說這一盤深得我心，隔天又帶壽星姊妹來吃呢～

水晶鮮蝦餃 有著薄透的外衣一整個看到飽滿的鮮蝦內餡，外皮薄潤透爽滑彈，蝦仁餡鮮甜可口，口感帶著些許甜脆很令人喜歡，偷偷說小凉個人覺得沾上店家自製的麻辣醬更好吃！

鮮蝦腐皮捲 。有著金黃腐皮薄而酥脆，豆香味滿溢口中，加上內餡飽滿，且還能吃到完整的蝦肉，沾上店家附上的醬汁更是清爽不油膩。

黃金流沙包

鬆軟的包子加上會爆漿的蛋黃餡，些許沙沙的口感及鹹甜滋味，濃郁香醇的口感，總是讓人一次要吃上兩顆才會過癮啦！！

黃金流沙包最經典的就是撕開時的爆漿狀態，香氣四溢超誘人~

XO醬油炸鬼 。

香酥的油條內鑲入蝦漿與彈牙的蝦肉，吃起來相當有層次，且加上手作XO干貝醬的鹹香微辣滋味，很讓人驚艷！

鹹魚雞粒炒飯 ，每次看到這一口味的炒飯，小凉總是不自覺得會點來吃，畢竟只能在港式料理中看到嘛！！這盤鹹魚雞粒炒飯真的是色香味俱全，而且粒粒分明，米粒都閃著油光，加上每一口都吃得到配料，很容易就讓人一口接一口停不下來，重點沒有像之前吃過的鹹魚太鹹的問題，超推薦愛吃炒飯的你。

芋泥香酥鴨 是一道功夫菜，且以這樣的價格呈現，真的必須點上一份來吃！

口感從表層的酥脆，到內部的綿密，鴨肉帶著綿密的芋泥一起入口，芋泥香味淡雅，層霧豐富，那滋味推薦給愛吃芋頭的你。

蝦醬空心菜 ，空心菜炒得很清脆好吃，加上適中的蝦醬味兒，啵棒！

金沙鮮蝦球 ，將整尾白蝦裹粉炸至呈金黃且香氣散出，再均勻沾裹炒成糊狀的金沙，就是道大人小孩最愛的熱炒海鮮。

裹了金沙的蝦球吃起來很Q彈，還帶著金沙的鹹香，搭配下面的生菜一起吃，清爽又不膩嘴！

櫻花蝦米糕 ，米糕上除了櫻花蝦以外，還有臘腸、香菇等，並以荷葉來包裹蒸熟帶著淡淡的清香。

糯米在蒸後充盈著軟潤香滑的口感，就連長輩都能開心吃！

清炒豆苗 。平常不易見的豆苗這次一看到，姊妹就說必點且老闆訂的價格也親民，因為光這盤在某餐廳就要價3、4百元囉！以大火快炒的手法守住豆苗的清脆，加上蒜香讓豆苗獨有的清香更明顯，立馬又收服姊妹的胃啊！

麻辣鮮蝦抄手 ，愛吃炒手的你這一道必點，尤其淋上店家自製麻辣醬更是一級棒！

鮮蝦炒手本身不是那種很厚皮的，所以一咬就能吃到豬肉餡的肉香味美，且蝦子也仍保有彈性，但最厲害的還是麻辣醬，香氣足卻不嗆辣，讓人大大滿足口慾！

鼓汁蒸鳳爪 ，口感滑嫩帶著豐富膠質，骨肉輕易分離的細膩感，加上鹹香滋味在唇齒間蔓延，超級涮嘴好食。

安南鹹水餃 ，外層香酥緊接是如同麻糬般的軟Q口感，加上鹹香的肉餡、層次相當豐富好吃，這可是我家姊妹的最愛～

魚香茄子 是我們家長輩必點的料理之一，除了好入口以外、更是白飯殺手！

軟嫩的茄子、肉末一整個鹹香入味，舀上一大匙拌入白飯內，讓人一口接著一口不想停呢

憶念點心堂的湯品只有 蛤蒜精力湯 和 四喜湯 就依照自己想喝的口味來選吧！

四喜湯就是湯頭比較清爽、但料很豐富的湯品。內有番茄、香菇、豆腐、大陸妹以及雞蛋等，幾乎是吃料為居多，但因為湯頭比較清淡來搭配我們的熱炒嘟嘟好。

你吃過 紅豆沙鍋餅 冷掉依舊酥香美味的嗎？大家跟小涼一樣吃完鹹食就要來點甜味嗎？

紅豆沙鍋餅 外層的芝麻撒上不少，那芝麻香氣我超愛！酥香帶點Ｑ軟的餅皮加上內餡紅豆綿鬆不甜膩好好吃，這不管是正餐或飯後甜點來吃都很涮嘴，重點沒有我擔憂的油耗味，且冷熱吃都沒問題！

芋頭西米露 ，一顆顆嬌小的西米露在碗中閃著晶瑩剔透的光澤超誘人，入嘴富有口感，加上奶香味十足也為這餐畫上完美的句點！

姊妹們多人一起聚餐就是可以滿足小涼盡情的點菜，然後滿滿一桌好料我都可以盡情的享受到！！

如果你跟小涼一樣喜歡這道＂XO醬油炸鬼＂相信你也愛上這手作的 XO干貝醬 ，憶念點心堂也有販售，就在結帳區櫃台。這XO干貝醬不只是可以入菜料理，最簡單的就是拌飯拌麵就能吃上一大碗喔！

除了一樓的明亮用餐環境以外，憶念點心堂還有二樓用餐區，就算多人聚餐也沒問題！

小涼特喜歡這一區，帶點復古風又有半包廂的用餐空間，可以坐到7人也沒問題唷！

憶念點心堂店門口可以停放機車，開車的朋友請前往斜對角寶雅隔壁有個收費”博客停車場”走路過來只要3分鐘相當方便！

憶念點心堂

電話：04-2386 2888

地址：台中市南屯區向心路45號

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00