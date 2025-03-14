這裡竟然有超好吃的法式吐司！🤤

COQUOLOGY 料理生活隱身在晶華酒店 裡，以永續經營為理念，不只販售器皿、鍋具、料理道具，還有提供料理課程及餐點！（對！這裡用的餐具、鍋具都可以買回家 ）

網路狂推的法式吐司當然要來朝聖！法式吐司先煎後烤，等待上桌真的值得！外層焦脆、內層濕潤剛剛好，搭配自製蘭姆酒煉乳、香草香緹、脆堅果、焦糖香蕉，每一口都是幸福感爆棚！🤤

蝦汁蛋黃培根天使麵醬汁以蝦米及大量蔬菜熬煮，濃郁蝦味加上微辣感，天使麵 Q 彈吸附醬汁，層次感滿分！

慢烤手撕豬三明治有著迷人煙燻風味，搭配酥脆布里歐麵包，口感超加分，吃完不膩口！

飲品推薦酸度十足的西西里咖啡整體平衡順口！鮮奶茶茶香濃郁，喝起來很順口！

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✔️ 蝦汁蛋黃培根蛋黃天使麵 $380

✔️ 慢烤手撕豬三明治 $380

✔️ 法式吐司 $380

✔️ 西西里咖啡 $230

✔️ 鮮奶茶 $160

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📍 台北市中山區中山北路二段39巷3號B2

🚉 #捷運中山站

☎️ 02-2511-3670

🕰 10:00-21:00

咖啡餐食每週三至週日供應

12:00-17:00（ 週三暫停供餐 ）

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