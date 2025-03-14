「九份和風小築」坐落於九份老街之中，地理位置相當優越

以往來九份半日遊，總是在人潮中匆忙穿梭，無法細細體會這裡的美好

這次入住老街，不僅能悠閒漫步，還能慢慢品味九份獨特的魅力～

「九份和風小築」下午3點check in，隔天11點check out，無提供早餐

提早抵達民宿可以先寄放行李，拿吊牌寫上資料後掛在包包上即可，不過建議貴重物品隨身攜帶比較好

櫃檯有免費提供耳塞和雨衣，以備不時之需～

不提供一次性盥洗用品需自行攜帶，不小心忘記攜帶可至誠實商店購買～

現場貼心準備防蚊液，外出逛街可以噴一下，讓討厭的蚊蟲OUT

頂樓有躺椅區，可在這吹吹風看看風景~

「九份和風小築」分為A館和B館，我們當天入住的是B館，兩館距離不算太遠～

1樓公共空間佈置的溫馨漂亮，在這裡拍照留念挺不錯的！

隔天退房直接把鑰匙放在指定托盤即可

1樓茶水間有提供簡單的餅乾、糖果和茶包 ，肚子餓解饞正好！

室外鞋放鞋櫃換上室內拖鞋，就上樓梯前往房間～

「九份和風小築」標準四人房很寬敞，放置兩張大大的雙人床，房間提供免費Wi-Fi，收訊良好！

房間冷氣涼爽，夜晚運轉聲很安靜，不會有異音惱人～

兩床中央有黑色小茶几，睡前可以放置眼鏡或手機

有對外窗讓房間看起來不會很陰暗，空氣很流通沒有霉味

床旁邊有插座可以充電很方便，而且一次還是三個插座孔呢～

床躺起來很舒服，很有支撐力，早上睡起來不會腰酸背痛，枕頭高低適中讓人喜歡～

床的前方有小沙發和茶几，在這邊吃零食邊看電視，簡單快樂的度過我的下午茶時光～

梳妝台下方有提供插座，有小冰箱可冰東西，下雨天可開除濕機除溼～

「九份和風小築」準備的一口鳳梨酥和牛軋糖，我還挺喜歡的！

房間沒有提供瓶裝水，可以拿熱水壺到茶水間裝水到房間喝～

提供兩個置物架，可以堆放行李箱或包包，就不用辛苦彎腰駝背蹲在地上拿東西～

上方提供吊衣桿，可掛衣物和使用後的浴巾，捨棄占空間的衣櫃，讓房間活動空間更寬敞

Panasonic吹風機，非壁掛式的，不用一直按到手酸心很累！

浴室水量很強，不會忽大呼小忽冷忽熱，地板也沒有積水問題～

提供四條大浴巾，需要小毛巾可以自行攜帶～

無論白天還是夜晚，九份老街都有著截然不同的驚喜風景，讓人流連忘返～

這次的入住，讓我更深刻感受到這裡的迷人氛圍，靜靜體會山城的獨特韻味

真心推薦大家來「九份和風小築」住一晚，親自感受這份美好吧！

九份和風小築

電話：02 77294476

地址：新北市瑞芳區基山街31巷5-2號

官網：

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