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【九份和風小築】九份老街住宿推薦，靜謐山城中的溫暖歸宿！感受最純粹的九份風情！

2025-03-14 21:06:00 文字：金亮亮部落客吃喝玩樂趣
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金亮亮部落客吃喝玩樂趣

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【九份和風小築】九份老街住宿推薦，靜謐山城中的溫暖歸宿！感受

【九份和風小築】九份老街住宿推薦，靜謐山城中的溫暖歸宿！感受

「九份和風小築」坐落於九份老街之中，地理位置相當優越

以往來九份半日遊，總是在人潮中匆忙穿梭，無法細細體會這裡的美好

這次入住老街，不僅能悠閒漫步，還能慢慢品味九份獨特的魅力～

【九份和風小築】九份老街住宿推薦，靜謐山城中的溫暖歸宿！感受

「九份和風小築」下午3check in隔天11check out，無提供早餐

提早抵達民宿可以先寄放行李，拿吊牌寫上資料後掛在包包上即可，不過建議貴重物品隨身攜帶比較好

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櫃檯有免費提供耳塞和雨衣，以備不時之需～

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不提供一次性盥洗用品需自行攜帶，不小心忘記攜帶可至誠實商店購買～

現場貼心準備防蚊液，外出逛街可以噴一下，讓討厭的蚊蟲OUT

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頂樓有躺椅區，可在這吹吹風看看風景~

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「九份和風小築」分為A館和B館，我們當天入住的是B館，兩館距離不算太遠～

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1樓公共空間佈置的溫馨漂亮，在這裡拍照留念挺不錯的！

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隔天退房直接把鑰匙放在指定托盤即可

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1樓茶水間有提供簡單的餅乾、糖果和茶包 ，肚子餓解饞正好！

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室外鞋放鞋櫃換上室內拖鞋，就上樓梯前往房間～

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「九份和風小築」標準四人房很寬敞，放置兩張大大的雙人床，房間提供免費Wi-Fi，收訊良好！

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房間冷氣涼爽，夜晚運轉聲很安靜，不會有異音惱人～

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兩床中央有黑色小茶几，睡前可以放置眼鏡或手機

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有對外窗讓房間看起來不會很陰暗，空氣很流通沒有霉味

床旁邊有插座可以充電很方便，而且一次還是三個插座孔呢～

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床躺起來很舒服，很有支撐力，早上睡起來不會腰酸背痛，枕頭高低適中讓人喜歡～

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床的前方有小沙發和茶几，在這邊吃零食邊看電視，簡單快樂的度過我的下午茶時光～

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梳妝台下方有提供插座，有小冰箱可冰東西，下雨天可開除濕機除溼～

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「九份和風小築」準備的一口鳳梨酥和牛軋糖，我還挺喜歡的！

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房間沒有提供瓶裝水，可以拿熱水壺到茶水間裝水到房間喝～

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提供兩個置物架，可以堆放行李箱或包包，就不用辛苦彎腰駝背蹲在地上拿東西～

上方提供吊衣桿，可掛衣物和使用後的浴巾，捨棄占空間的衣櫃，讓房間活動空間更寬敞

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Panasonic吹風機，非壁掛式的，不用一直按到手酸心很累！

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浴室水量很強，不會忽大呼小忽冷忽熱，地板也沒有積水問題～

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提供四條大浴巾，需要小毛巾可以自行攜帶～

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無論白天還是夜晚，九份老街都有著截然不同的驚喜風景，讓人流連忘返～

這次的入住，讓我更深刻感受到這裡的迷人氛圍，靜靜體會山城的獨特韻味

真心推薦大家來「九份和風小築」住一晚，親自感受這份美好吧！

【九份和風小築】九份老街住宿推薦，靜謐山城中的溫暖歸宿！感受

九份和風小築

電話：02 77294476

地址：新北市瑞芳區基山街315-2

官網：

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