哈囉！今天又要來跟老娘一起在龍潭吃吃吃 今天要介紹的是龍潭一家還滿出名的港式餐廳，NEXT STOP，老闆夫婦好像都是香港人，店內主要是賣一些香港茶餐廳常見的餐點，比如叉燒飯、菠蘿包、炸雞翼之類的！另外竹北也有分店唷！

地址在：桃園市龍潭區聖亭路128號，附近就是龍潭著名的歷史建築聖蹟亭，不過本人我也只有小學時候跟著學校去參觀過一次而已

據老娘母表示他們家有重新裝潢過？以前的座位沒有這麼美（？，不過這是我第一次吃，確實跟香港茶餐廳的位置比起來是十分寬敞的XD

有很多香港地鐵站的標誌，合照過就假裝到過XD

菜單的選擇滿多樣化的，大家慢慢看

首先來杯港式凍檸茶是必須的吧

這是「叉燒三重奏米飯」，叉燒口味有蜜汁、柚子蜜跟魔鬼椒麻，但我個人真的不愛吃叉燒，連在香港我都從來不會叫叉燒飯，題外話，如果喜歡吃脆皮烤五花肉的人，在香港一定要叫燒肉飯喔！香港的燒肉飯就是脆皮烤五花肉，不像在台灣叫燒肉飯可能會是豬里肌那種薄片的肉XD

這道是「土匪雞翅搶劫一丁先生」，又到了老娘小學堂時間XD如果對於港式菜單不熟的朋友，香港的雞翅叫雞翼，土匪雞翼是雞翅的一種做法（還有賣土匪雞翼的調料），一丁就是出前一丁泡麵，然後在香港有些店家還會分日版的出前一丁跟港版的出前一丁，日版的會比較貴XD

我是點無敵咖哩土匪雞翅，單純因為我想吃咖哩XDD

吃之前特別注意到店家的用心，竟然把白飯用成台灣的形狀欸 看來真的對台灣很有愛XD

點了一個飯後甜點，黃金熔岩西多士，如果要加冰淇淋的話要記得跟店員確認一下喔！因為當初我們點的時候，自己手畫的菜單上面這品項的選擇就只有一種，所以我以為就是會有冰淇淋的，結果後來才知道有兩種可選

說起來這家店我覺得味道就是普普通通，如果是住附近的偶爾吃吃無妨，但不會想要特別跑過來吃XD對我來說的話算是一次店吧！

想看我介紹香港的餐廳可以看我很久之前寫過的香港食記（在影片下方的延伸閱讀），不過真的很少很少XD最多最新的香港餐廳介紹都在我的YT頻道，有興趣的人歡迎前往觀賞

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