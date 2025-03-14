哈囉！今天又要來跟老娘一起在龍潭吃吃吃今天要介紹的是龍潭一家還滿出名的港式餐廳，NEXT STOP，老闆夫婦好像都是香港人，店內主要是賣一些香港茶餐廳常見的餐點，比如叉燒飯、菠蘿包、炸雞翼之類的！另外竹北也有分店唷！
地址在：桃園市龍潭區聖亭路128號，附近就是龍潭著名的歷史建築聖蹟亭，不過本人我也只有小學時候跟著學校去參觀過一次而已
據老娘母表示他們家有重新裝潢過？以前的座位沒有這麼美（？，不過這是我第一次吃，確實跟香港茶餐廳的位置比起來是十分寬敞的XD
有很多香港地鐵站的標誌，合照過就假裝到過XD
菜單的選擇滿多樣化的，大家慢慢看
首先來杯港式凍檸茶是必須的吧
這是「叉燒三重奏米飯」，叉燒口味有蜜汁、柚子蜜跟魔鬼椒麻，但我個人真的不愛吃叉燒，連在香港我都從來不會叫叉燒飯，題外話，如果喜歡吃脆皮烤五花肉的人，在香港一定要叫燒肉飯喔！香港的燒肉飯就是脆皮烤五花肉，不像在台灣叫燒肉飯可能會是豬里肌那種薄片的肉XD
這道是「土匪雞翅搶劫一丁先生」，又到了老娘小學堂時間XD如果對於港式菜單不熟的朋友，香港的雞翅叫雞翼，土匪雞翼是雞翅的一種做法（還有賣土匪雞翼的調料），一丁就是出前一丁泡麵，然後在香港有些店家還會分日版的出前一丁跟港版的出前一丁，日版的會比較貴XD
我是點無敵咖哩土匪雞翅，單純因為我想吃咖哩XDD
吃之前特別注意到店家的用心，竟然把白飯用成台灣的形狀欸看來真的對台灣很有愛XD
點了一個飯後甜點，黃金熔岩西多士，如果要加冰淇淋的話要記得跟店員確認一下喔！因為當初我們點的時候，自己手畫的菜單上面這品項的選擇就只有一種，所以我以為就是會有冰淇淋的，結果後來才知道有兩種可選
說起來這家店我覺得味道就是普普通通，如果是住附近的偶爾吃吃無妨，但不會想要特別跑過來吃XD對我來說的話算是一次店吧！
想看我介紹香港的餐廳可以看我很久之前寫過的香港食記（在影片下方的延伸閱讀），不過真的很少很少XD最多最新的香港餐廳介紹都在我的YT頻道，有興趣的人歡迎前往觀賞
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