



烹書 bookeater~ 每回來都有著驚喜般的美味享受!

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每個星期都會推出不同菜色的私家料理

『烹書 bookeater』

也屬台南老店等級的存在了





只是營業日只有5、6，時間頗難對上阿...

好不容易這次終於碰到了!

而且這回還是超讚的料理、運氣真好!

只是兩個都是我的最愛、可真難選擇呢(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

不過我是大人了~當然都要!

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♦︎［滑蛋叉燒蔥油飯］

看到就是 ：「叉燒 最高！」的感覺

尤其咬下叉燒肉的那一刻更是有feel啊(⁠つ⁠≧⁠▽⁠≦⁠)⁠つ





厚嫩豐腴的肉味兒隨著甘甜柔軟的脂香在嘴裡化開、

加上滑嫩蛋香以及米飯裡很是刺激食慾的蔥油香氣、

一口下去、大滿足╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠`⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

♦︎［南洋咖哩牛肉飯］

剛上桌就香氣十足、入口也是鮮明濃厚(⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ





除了裡頭的燉馬鈴薯、牛肉大塊肉嫩相當入味外，

那咬的出、嘗的到的香料厚度口感~好讚呢♡⁠





然後最神奇的地方在於雖然咖哩醬南洋風味鮮明、

但底蘊的香鹹就莫名的會讓人想到香港的味(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

（後來去看了一下烹書的貼文才知道，

咖哩裡面有加中式滷包啊!）





店名：烹書bookeater

地址：台南市中西區民族路三段289號左撇子咖啡吧樓上