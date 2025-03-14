烹書 bookeater~ 每回來都有著驚喜般的美味享受!
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每個星期都會推出不同菜色的私家料理
『烹書 bookeater』
也屬台南老店等級的存在了
只是營業日只有5、6，時間頗難對上阿...
好不容易這次終於碰到了!
而且這回還是超讚的料理、運氣真好!
只是兩個都是我的最愛、可真難選擇呢(≧▽≦)
不過我是大人了~當然都要!
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♦︎［滑蛋叉燒蔥油飯］
看到就是 ：「叉燒 最高！」的感覺
尤其咬下叉燒肉的那一刻更是有feel啊(つ≧▽≦)つ
厚嫩豐腴的肉味兒隨著甘甜柔軟的脂香在嘴裡化開、
加上滑嫩蛋香以及米飯裡很是刺激食慾的蔥油香氣、
一口下去、大滿足╰(⸝⸝⸝´꒳`⸝⸝⸝)╯
♦︎［南洋咖哩牛肉飯］
剛上桌就香氣十足、入口也是鮮明濃厚(つ✧ω✧)つ
除了裡頭的燉馬鈴薯、牛肉大塊肉嫩相當入味外，
那咬的出、嘗的到的香料厚度口感~好讚呢♡
然後最神奇的地方在於雖然咖哩醬南洋風味鮮明、
但底蘊的香鹹就莫名的會讓人想到香港的味(♡ω♡ ) ~♪
（後來去看了一下烹書的貼文才知道，
咖哩裡面有加中式滷包啊!）
店名：烹書bookeater
地址：台南市中西區民族路三段289號左撇子咖啡吧樓上