龍門里海食堂,

如果各位人客對宜蘭的餐飲很熟悉的話,里海這兩個字是不是有點耳熟???

但是,這裡不是礁溪的里海咖啡,而是龍門的里海食堂.

我相信,兩間店應該只是店名相似而已.

店家的位置很特別,經過老闆和老闆娘的解釋後,才知道這裡原來是舊海巡哨所改建的.

提起海巡哨所,海巡退伍的我,其實一直知道在龍門這裡有哨所,不過從來沒有來過.

退伍之後,喜歡上戶外運動,透過一些戶外運動的雜誌知道雙溪出海口這裡有在推廣獨木舟的運動.

但是也始終停留在,知道而已.....

若不是在查資料時意外發現里海食堂,我可能都沒有動力到這裡來.

這裡重新規劃後,舊哨所改建成餐廳,而新哨所就在隔壁.

中間還有一間公共廁所,蠻方便的.

不過這裡並沒有劃設停車格,所以各位人客如果要來這裡,車輛就不要停在餐廳和哨所前面這塊空地.

可以停在龍門吊橋下,或是再往前走,路邊都會有一些空地可以停車.

地板的彩繪應該是一些重要的景點,船隻的彩繪就比較像豐富的海底世界.

以下是龍門里海食堂的簡介:

歡迎各位來到美麗的這裡

我們營業項目：

披薩，飲品

SUP課程與裝備租借

自由潛水課程與裝備租借

沙灘玩具租售

貢寮山海特產

以上資料摘錄自龍門里海食堂(船里屋)粉絲專頁

因為Google上的評價頗高,很害怕會有很多人來.

所以特地趕在開門營業前就到這裡,但是似乎來得太早了.

老闆娘似乎也有點訝異,怎麼會這麼早就有人客上門.

趁著老闆娘在備料,就室內室外稍微紀錄一下.

我還蠻喜歡這塊扛棒(招牌).

室外座位區比較寬敞,我也比較喜歡坐在這裡.

但是今天的風勢太大,還是躲到室內比較好一點.

如果天氣許可的話,我還是會建議坐在室外.

空間大,視野又好.

來杯咖啡,聽著音樂.....

相信很快就會zzzzzz....

今天的天氣真是多變,晴時多雲偶陰天.....

室內的擺設也很簡單,沒有富麗堂皇的高級裝潢,反而像自家巷口熟悉的餐廳.

店內的餐點也很簡單,目前就是飲品+披薩+炸物.

我個人是覺得,因為這裡除了有賣吃的之外,也有SUB的教學和器材租借.

所以大部分會來的人客,應該都是來這裡玩水上活動的人客.

活動結束後或是短暫休息時,提供一些簡單的飲料和食物,讓大家聊天休息順便補充體力.

因為老闆娘透漏給我的訊息是這樣....

大概也覺得像我這樣不是來玩SUB的人客,怎麼會找到這個地方?

這裡也有一些皮件小物及農產品,各位人客也可以參考一下.

熱拿鐵+熱美式

雞柳條+洋蔥圈

里海披薩

這裡的餐點,基本上都不錯.

不管是咖啡還是炸物,都有一定的水準.

但是這個里海披薩,就讓我很驚豔了.

蝦子+小卷+蟹肉+洋蔥,灑滿整片餅皮,完全不手軟.

海鮮披薩我吃過很多,但是敢這樣給餡料的,真的不多.

這個不推,就真的對不起自己了.

最後,在結帳時,老闆娘終於忍不住問了.

大家就簡單聊了一下,相談甚歡.

如果這位人客來到福隆這裡,想要渡過一個很Chill的假日午後.

可以來到雙溪出海口這裡,走走龍門吊橋,或是再往前到海灘散散步.

想玩SUB,這裡也是一個不錯的地點.

累了,餓了,龍門里海食堂,會是一個不錯的選擇.

文章標籤