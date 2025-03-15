嘉義排隊小吃推薦「吳記排骨酥」！

到嘉義吃什麼？！在文化夜市附近有一間「吳記排骨酥」，原來還不知道聲名響亮的他，竟然會有這麼多人在排隊，客人都長到排到巷子口了！重點是人潮完全沒停過，連Google上都有超過一千則好評，別說在地人瘋狂，都還有外縣市的客人專程跑來吃。

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這排隊人潮真的多的誇張阿！再加上老闆動作慢，為買一袋排骨酥，我們可是足足等了一個小時半。

這間就是座落於嘉義國華街上的「吳記排骨酥」！在當地可是名聲響亮亮呢！

店面小小的不太起眼，聽說在這裡已經賣了將近４０年。

店內只有兩個幫手，一個負責裝袋接待客人，一個則是在屋內一且炸排骨酥，因為人少動作慢，所以想吃的朋友真的有點耐心。

排骨酥炸出來金黃酥脆，一看就覺得不會太油膩，這一點很加分。

我們買了一份中份的，要價１２０元，份量不少，一家人來吃剛剛好。

拿在手上其實還蠻有沉甸感的，而且剛炸出爐，味道真的非常香，熱熱吃鹹香的滋味剛剛好，沒灑胡椒粉，但卻吃起來簡單又耐吃，本身是屬於比較有嚼勁的排骨酥，吃來涮嘴，一口接一口停不下來。

這家稱得上是好吃的排骨酥，本身的肉醃得相當入味，單吃不灑粉就很有味道。

而且剛炸出來皮又很香酥，吃來非常有吮指的快感呢！推薦給你們！：）

即時文章分享：最強「酸辣魚」號稱一等3小時，一營業人潮就爆滿！

吳記排骨酥 | 店家資訊

吳記排骨酥

電話：05-216-1425

店址：嘉義市西區國華街129號

營業時間：16：00 ～ 凌晨 12：00

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