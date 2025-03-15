【韓國食記】橋村炸雞(弘大店)

9年前初訪韓國到了釜山，印象最深的就是橋村炸雞，吃過後回到台灣一直念念不忘(後來台灣也有分店了)，所以這次再訪韓國一定要把橋村炸雞排進行程中，這次吃的是弘大店，距離地鐵站只需步行五分鐘，最熱鬧的步行街也在附近，最熱門的口味是醬蒜醬油、蜂蜜和辣味，想吃兩種口味可點雙拼，我們這次點了沒吃過蜂蜜口味吃看看，看能不能找回當年的感動。
▲橋村炸雞外觀是很有質感的暗色系，招牌是白色字體，一樓和二樓都有用餐區。
▲用餐區域寬敞乾淨，完全沒有炸雞店的油膩感，反倒像是文青的咖啡店。
▲我們這次點了蜂蜜口味炸雞和炒飯。
▲炒飯 4500韓元：炒飯是點給小朋友吃的，來到炸雞店吃炒飯真的頗怪，不過好奇的爸爸我還是吃了一口，恩...太濕軟我炒得還比較好吃。
▲蜂蜜炸雞 24000韓元：炸雞折合台幣500元左右比起9年前漲了不少，附上脆脆甜甜的醃蘿蔔搭配，炸雞外層裹上甜甜的蜂蜜醬汁，整體口味偏甜，麵衣有保持微微的脆度，肉質鮮嫩多汁，但覺得沒有當年吃到的醬蒜醬油來得香。
雞蛋糕短評：蜂蜜口味醬汁偏甜，炸雞外皮有保留原本的脆度，肉質鮮嫩多汁，搭配脆口的醃蘿蔔剛剛好，但點給小朋友的炒飯偏濕軟，來這吃炸雞就好。
用餐環境★★★★
餐點★★★★
服務★★★★
CP值★★★☆
【橋村炸雞弘大店美食資訊】
地址：6 Yanghwa-ro 16-gil, Mapo-gu, Seoul, 南韓
電話：+8223381300
官網：kyochon.com
營業時間：12:00–01:00
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：有
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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