孫東寶牛排美食更升級，新北市第一家PLUS在板橋國慶路隆重開幕啦！

孫東寶台式教父牛排─板橋國慶店

地址：新北市板橋區國慶路139號

電話：02-2951-3838

時間：星期一至週日 11:00–14:30．16:30–21:00

官網：https://www.xn--98som070a.tw/plus_news.html

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61571726221329

近期開幕的板橋國慶孫東寶台式教父牛排PLUS店，真的是生意超好，外面都是排隊的人潮，店內也坐客滿滿！

自助吧台提供多種飲料，還有泡菜及水果，少不少美味的咖哩牛肉和滷肉燥，及無限量供應的白飯和濃湯！

不停補滿的現炸炸物及現做披薩，讓人停不了嘴，簡直就是專門來搞大大家的肚子呀！

孫東寶的菜單主打的是各種牛排，也有提供豬排雞排及海鮮類，更可以在菜單直接標示所要的牛排熟度及想要的醬汁！

跟大家分享孫東寶台式教父牛排板橋國慶店的美味！

紐約教父牛排雙醬七分 NT $440

肋眼牛排磨菇醬七分 NT $510

自助吧餐點

紐約教父牛排七分 NT $440

超大塊的紐約客牛排在邊緣有較多的脂肪，加上雙醬有點味道豐富，吃起來油脂和肉質交融，口感香甜，Ｑ彈結實，我好喜歡。

肋眼牛排磨菇醬七分 NT $510

鮮嫩多汁的肋眼牛排，油花分布均勻鮮嫩多汁，再加上磨菇醬，吃起來味道好有層次，七分熟不老超軟嫩，真的讓人入口驚艷！

在孫東寶除了主餐牛排，玉米濃湯還有餐包才是重點！我覺得孫東寶的餐包是最無敵的，酥軟內含奶油，好吃到你會想加點！

當然自助吧台的餐點也不馬虎，爆米花和眾多泡菜，讓你吃得夠！

更誇張的是現做即時補的披薩，讓人不得不愛，只要你吃得下，孫東寶PLUS無限供應，真的就是要餵飽每個人的肚肚耶！

孫東寶PLUS就是讓人驚艷！主餐的牛排永遠不讓人失望，PLUS提供了更多無限量供應的現做餐點，真的不怕你吃，就怕你肚子裝不下！

走過近五十年的孫東寶，維持著肉質的穩定，也一直在增加更多美食滿足味蕾，所以一直是親友同事聚餐的最佳選擇，而PLUS絕對讓你吃飽飽！

孫東寶台式教父牛排─板橋國慶店

地址：新北市板橋區國慶路139號

電話：02-2951-3838

時間：星期一至週日 11:00–14:30．16:30–21:00

官網：https://www.xn--98som070a.tw/plus_news.html

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=61571726221329

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