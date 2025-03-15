從2008年經營至今，Google地圖評價高達4.4顆星，是台北高人氣的無菜單料理名店，嚴選日本空運來台，及台灣當日新鮮魚貨，由職人匠師阿治師所掌廚，真材實料，漁貨的新鮮度絕對是水準之上，店內還有獨立包廂及吧台區，非常適合帶重要人士來聚餐 撰文。拍攝／呂萱萱

第一次來到店家門口，感覺進去沒有個五六千出不來，沒想到午餐的無菜單料理1500元就吃得到

午餐的無菜單料理價位有：1500 / 2000 / 2500 / 3500

晚餐的無菜單料理： 2500 / 3500 / 4500

因為是無菜單料理，所以店家沒有制式化的菜單，食材也會依照季節來做變化，若有什麼想吃或不想吃，建議提早預約，可與店家先討論唷

這是吧台區，一個人來用餐坐這也不會尷尬。其實我個人滿喜歡這個位置， 因為可以邊吃美食，邊欣賞師傅精湛的刀工，同時享有味覺及視覺上享受

店家還有獨立的包廂區，適合家庭居會、公司團體招待重要客戶、或多人數聚餐

第一道前菜，就讓我滿驚豔的，嚴選日本山藥細麵，淋上紫蘇梅醋，及蝦夷蔥的點綴，口感超級清爽，非常開胃

每道餐點，阿治師都會介紹特色及最佳吃法，其實好的食材，以傳統日式料理方式來說，真的不用複雜調味，只要搭配適合的酌料，就可以讓食材口感更佳提升

以下介紹的握壽司，醋飯使用日本醋及北海道七星米，口感超香，且搭配的食材都很不錯

↑鹿兒島真鯛，上面灑了玫瑰鹽及檸檬皮，一口咬下吃得到魚肉的鮮味，加上檸檬香提味，不用沾醬吃就很讚了

↑選用新鮮活的九州比目魚，搭配柚子芝麻，口感鮮甜會回甘

↑宜蘭新鮮軟絲，口感也是相當鮮甜甘脆，滋味非常迷人

↑鹿兒島的紅甘魚，口感細膩，吃起來入口即化

↑北海道馬糞海膽，這個我真的超愛！鮮甜濃郁，吃起來有微甜的海味，重點是完全無腥味，非常讚

↑鹿兒島的鮪魚，選用日式熟成法，魚肉調味醬汁非常入味進去，口感滑潤帶著甘甜

是鰈魚的鰭邊肉，師傅用炙燒的方式，讓表皮帶點酥香感，魚肉炙燒過後，所釋放的油脂更鮮美了

日本鹿兒島紅甘魚下巴，口感充滿彈性，經過烘烤後，讓油脂完整釋放出來，最後吃掉旁邊的蜜地瓜，真的好滿足哦

宜蘭的野生明蝦，口感Ｑ彈又飽滿，而且肉超肥的！吃起來很過癮，再加上明太子炙燒，讓層次感更豐富，這好吃的滋味，至今都令難忘呢

旁邊的澳洲雞蛋馬鈴薯也很好吃，口感好綿，不會沙沙的

今天的湯品是主廚味增湯，味道較溫和，鮮甜又好喝

最後還來份點心水果，超完美！

原文連結 https://evanchiny.com/202503131eat/