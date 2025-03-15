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彰化員林美食推薦：第一市場隱藏版50年老店！米苔目霞，Q彈滑順，銅板價必吃

2025-03-15 16:16:00 文字：饅頭弟
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饅頭弟

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說到彰化員林美食推薦，你會想到什麼？是香噴噴的爌肉飯、還是湯頭濃郁的羊肉爐？

如果你還沒吃過員林第一市場裡的米苔目霞，那可真的是太可惜了！

這間藏身市場內的50年老店，每天從早上開始就大排長龍，端出一碗碗Q彈滑順的米苔目

搭配獨門滷汁、醇厚湯頭，讓人忍不住一口接一口

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走進員林第一市場，你會發現這裡藏著許多經典美食，但最讓人趨之若鶩的，就是這家超過50年的米苔目老店

📍「米苔目霞」的魅力：員林50年老字號小吃，古早味飄香半世紀

🏠 地址：彰化縣員林市博愛路15號(員林市第一市場內)

營業時間：每天06:00-15:00

米苔目霞特色亮點純手工米苔目，每天新鮮現做，口感Q彈又滑順

在地人怎麼吃？如果你是第一次來米苔目霞，強烈推薦你一定要點乾米苔目+一碗湯

乾的米苔目淋上獨家滷汁，拌勻後每一口都鹹香四溢，搭配一碗熱呼呼的清湯，湯頭溫潤不油膩，喝完超級滿足

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環境乾淨明亮

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想來一碗帶著濃濃家鄉味的拉仔麵嗎？這不僅是隨便的一碗麵，它的口感可說是絕對讓你一吃成主顧

每一根麵條彈牙十足，不會太軟也不會太硬，完美吸附著湯頭的精華，讓每一口都充滿了濃郁的味道

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小菜必點，滷蛋、粉腸、豬皮，配上獨家醬料，超級涮嘴

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來到彰化員林，別錯過第一市場隱藏版的50年老店-米苔目霞

這家米苔目不僅Q彈滑順，還是當地人氣美食，價格親民，是銅板價必吃的美味

無論是當地人還是遊客，都難以抗拒這道經典的米苔目，來員林旅遊一定不能錯過

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霞米苔目

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place彰化縣員林市博愛15號
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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