由生長於亞高山帶的針葉樹大白葉冷杉林，受到冰雪覆蓋所形成的大自然神秘奇景。
雪雲之中的雲粒（過冷卻水滴）與樹枝、樹葉的撞擊下凍結成如蝦尾狀，雪片落入縫隙中，
再漸漸成塊變硬。在一連串的現象不斷反覆後，即形成此種令人嘆為觀止的樹冰姿態。_擷取官網
藏王纜車｜Zao Ropeway
山形縣山形市藏王溫泉229-3
票價：纜車往返 4200yen
冬季（12月11日至3月31日)
藏王纜車山麓線 8:15-16:45
藏王纜車山頂線 8:30-16:30
搭乘纜車有兩段票, 山釐站到高原站約7分鐘，高原到山頂約10分鐘
建議先上網買優先票，以免等待時間過長
當天天氣好早上9點去排隊，排隊時間就要近2小時
第一站高原站海拔1331M,是個小小的站所
到達後也是直接繼續排隊, 往山頂前進
在纜車上往下看可以看到樹上累積許多雪，很像糖霜
抵達山頂站的1661M
前往山頂上的路途, 就可以看到樹上的積雪越來越多
很幸運天氣非常的好
山頂光線刺眼的看不到前方
要記得戴太陽眼鏡!!
一邊是滑雪道
搭纜車時，可以到裝備齊全的遊客要去山頂滑雪
另一邊就是藏王地藏尊
地藏尊本身的高度超過2公尺
只是因為積雪,沒辦法看到本身
山頂餐廳的展望台可以360度遠眺樹冰美景
白茫茫的世界
雪地上很容易打滑和陷下去,積雪的程度有可能伸到小腿
幾乎大家都是在下方拍照樹冰
往沒人的山頂去,下山的話就連滾帶滑~ 滑下山
沿途可以近看雪怪們，每一個都是獨一無二
攻頂地藏山1736M
山景景色也讓人嘆為觀止
樹冰早晚不同的美 ，早上白茫茫的雪白世界
晚上想看沉睡的雪怪們, 就需要事前買票"樹冰幻想迴廊"
藏王樹冰季節限定的夜晚點燈從17:00到20:00
行程約75分鐘
每年預約時間不同,點燈時間以及預約時間需參考官網
官網：https://zaoropeway.co.jp/winter/juhyo_illusion.php
預約注意事項：官網公布只會公布日期，沒有說開放時間
查詢日本時間9點預約,但只是開放預約
不是9點就開賣,確定要去夜間的
當天要隨時看一下票是否已經開放購買了
晚上到早上排隊的山麓站報到後
搭乘纜車到高原站,換成車輛,去看雪怪們
一個時段會2台雪上車，車上空間不大
車輛會開到寬闊場所下車
短暫的時間,可以稍微近距離欣賞
夜晚寧靜加上近距離,到巨人國的感覺
已預約夜間樹冰幻想迴廊
要看白天要去山頂,需另外購票,兩個是不同行程
可以花一天都在藏王,一天可以看兩種景色還不賴
季節限定的樹冰,每年觀冰時間都會有所不同
隨著氣候全球暖化,雪怪可能會慢慢消失,把握時間來看雪怪