由生長於亞高山帶的針葉樹大白葉冷杉林，受到冰雪覆蓋所形成的大自然神秘奇景。

雪雲之中的雲粒（過冷卻水滴）與樹枝、樹葉的撞擊下凍結成如蝦尾狀，雪片落入縫隙中，

再漸漸成塊變硬。在一連串的現象不斷反覆後，即形成此種令人嘆為觀止的樹冰姿態。_擷取官網

藏王纜車｜Zao Ropeway

山形縣山形市藏王溫泉229-3

票價：纜車往返 4200yen

冬季（12月11日至3月31日)

藏王纜車山麓線 8:15-16:45

藏王纜車山頂線 8:30-16:30



搭乘纜車有兩段票, 山釐站到高原站約7分鐘，高原到山頂約10分鐘

建議先上網買優先票，以免等待時間過長

當天天氣好早上9點去排隊，排隊時間就要近2小時

第一站高原站海拔1331M,是個小小的站所

到達後也是直接繼續排隊, 往山頂前進

在纜車上往下看可以看到樹上累積許多雪，很像糖霜

抵達山頂站的1661M

前往山頂上的路途, 就可以看到樹上的積雪越來越多

很幸運天氣非常的好

山頂光線刺眼的看不到前方

要記得戴太陽眼鏡!!

一邊是滑雪道

搭纜車時，可以到裝備齊全的遊客要去山頂滑雪

另一邊就是藏王地藏尊

地藏尊本身的高度超過2公尺

只是因為積雪,沒辦法看到本身

山頂餐廳的展望台可以360度遠眺樹冰美景

白茫茫的世界

雪地上很容易打滑和陷下去,積雪的程度有可能伸到小腿

幾乎大家都是在下方拍照樹冰

往沒人的山頂去,下山的話就連滾帶滑~ 滑下山

沿途可以近看雪怪們，每一個都是獨一無二

攻頂地藏山1736M

山景景色也讓人嘆為觀止

樹冰早晚不同的美 ，早上白茫茫的雪白世界

晚上想看沉睡的雪怪們, 就需要事前買票"樹冰幻想迴廊"

藏王樹冰季節限定的夜晚點燈從17:00到20:00

行程約75分鐘

每年預約時間不同,點燈時間以及預約時間需參考官網

官網：https://zaoropeway.co.jp/winter/juhyo_illusion.php

預約注意事項：官網公布只會公布日期，沒有說開放時間

查詢日本時間9點預約,但只是開放預約

不是9點就開賣,確定要去夜間的

當天要隨時看一下票是否已經開放購買了

晚上到早上排隊的山麓站報到後

搭乘纜車到高原站,換成車輛,去看雪怪們

一個時段會2台雪上車，車上空間不大

車輛會開到寬闊場所下車

短暫的時間,可以稍微近距離欣賞

夜晚寧靜加上近距離,到巨人國的感覺

已預約夜間樹冰幻想迴廊

要看白天要去山頂,需另外購票,兩個是不同行程

可以花一天都在藏王,一天可以看兩種景色還不賴

季節限定的樹冰,每年觀冰時間都會有所不同

隨著氣候全球暖化,雪怪可能會慢慢消失,把握時間來看雪怪

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