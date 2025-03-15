有時候，世界轉得太快，快到連喘口氣的時間都沒有。但沒關係，我們總能找到一個角落，讓時間慢下來。

某天不經意來到竹北發現UooUoo cafe，這家有著滿滿療癒氛圍的咖啡館，不只是個吃飯的地方，更像是一個能讓人完全放鬆的溫柔空間。

一進門，彷彿被一股溫暖的氣息包圍——猩猩玩偶慵懶地望著進來的人，彷彿在對大家說：「嘿，別急，坐下來慢慢來。」

☀ 大片落地窗讓陽光輕輕灑進來，隨手一杯咖啡，望著窗外發呆，時間像是靜止了一樣，讓人忍不住想多待一會兒。

🍽️ 來看看我推薦些什麼餐點！

新的餐點也要來試試~

這裡不只是氣氛滿分，餐點更是有溫度都像是店家親手捧上的一份溫暖，讓人吃得心滿意足。

肉麻的台南意麵 $180 這名字就夠讓人「肉麻」了吧！以台南傳統鹽水意麵為基底，搭配濃郁的肉醬還有些許的蔬菜。

每一口都充滿鹹香與醇厚的層次感，麵條 Q 彈醬汁巴得剛剛好，讓人忍不住一口接一口。

🐔 酸菜舒肥雞胸肉這端上桌時，滿滿的大一盤光是看到它，心情就自動輕鬆起來。

新鮮生菜蔬果的爽脆跟地瓜泥球的甜美，讓每一口都充滿了豐富跟營養。

舒肥雞胸肉的口感細膩至極，彷彿是柔軟的雲朵，毫無乾柴感配上帶有微酸風味的酸菜，增添了一層層的風味這我挺推薦的。

少女玫瑰拿鐵這杯一上桌，整個心都被療癒了！淡淡的玫瑰香氣在口中慢慢綻放，與牛奶完美交織，甜而不膩，讓人有種初戀的悸動感。

復古桂花拿鐵 溫柔的桂花香氣像是輕輕飄過的微風，與濃醇的拿鐵融合，喝著喝著煩惱好像也隨風飄散了。

手採知子青茶，清新的梔子花香輕輕在嘴邊綻放，細膩而不張揚這股花香與清新茶香交織在一起，帶來的層次感十分豐富。

它的茶感清爽卻不失深度，喝下去後，茶香繞口回蕩而在回沖時，茶葉的香氣更加持久，每次沖泡都能再次釋放出一絲絲的清新，讓人不禁想再來一杯。

🍮 焦糖烤布丁，焦糖微微的苦味和布丁的滑順又細膩的口感融合在一起，每一口都帶來一種熟悉又安心的感覺，好像是在忙碌的生活中，偷得的一個甜蜜小確幸。

我的再訪心得：UooUoo cafe 不只是個喝咖啡的地方，更是一個能讓人慢下來、感受溫度的療癒小天地而每份餐都帶著溫暖的味道，這裡的每個細節都讓人感受到店家的用心。

✨ 店家理念：「世界太快，來坐，不要快；世界太壞，你卻太可愛。」

這裡不只是吃東西的地方，而是一個可以讓自己慢下來、好好享受當下的空間！

📍 店家資訊 | UooUoo cafe

🏠 地址：新竹縣竹北市隘口六街65號

🕤 營業時間：09:30–16:00

（週二、三公休）

📞 電話：03 668 3361