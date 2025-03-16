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> 旅遊 > 🌸【花伴野餐】2025繡球花海×寵物同樂×野餐市集！親子毛孩放電一日遊🌸 | PopDaily 波波黛莉

🌸【花伴野餐】2025繡球花海×寵物同樂×野餐市集！親子毛孩放電一日遊🌸 | PopDaily 波波黛莉

大安區 花伴野餐 2025 野餐
2025-03-16 00:00:00 文字：miffy9199
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miffy9199

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—— 花、童趣、音樂與毛孩的完美週末  

📍 活動亮點搶先看

帶著毛孩、孩子，來場花叢間的冒險吧！」

今年「花伴野餐」主打全齡同樂！繡球花打造夢幻場景，更設計寵物闖關、兒童畫畫專區，搭配野餐市集與星空音樂會，從白天玩到夜晚都不膩。   🌸【花伴野餐】2025繡球花海×寵物同樂×野餐市集！親子毛孩放電一日遊🌸 | PopDaily 波波黛莉

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🌸 必拍打卡點

-繡球花隧道，穿梭藍紫色花牆，秒變仙氣系網美。  

🔥免費打卡點：提供帳篷，可以拍漂亮的出遊照

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-- 🌸【花伴野餐】2025繡球花海×寵物同樂×野餐市集！親子毛孩放電一日遊🌸 | PopDaily 波波黛莉

🐾 毛孩放電區：趣味講座送飼料

完成講座即贈：限量寵物飼料包300g

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 🎨 親子必玩：兒童創意畫畫區

-DIY畫畫區：用粉彩筆，上色圖紙，發揮創意，畫完可以到服務台領小禮物🎁

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🛍️ 市集推薦

- 寵物周邊手工寵物領巾、天然咬咬玩具。  

- 野餐輕食：蛋糕、可愛盤子

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🎵 星空音樂會

18:00後登場

療癒吉他夜

輕柔民謠，伴隨花香入耳。  

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🗓️ 活動資訊

日期：2025/3/15（六）

時間：12:00-20:00

- 地點：大安森林公園⛲️

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- 票價：免費入場！  

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 💡 行前提醒

1. 寵物需牽繩，建議自備撿便袋。  

2.天氣多變，帶雨傘☔️ 

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這裡的每朵花，都在等待你和毛孩的笑聲！」**  

創造屬於全家（含毛成員）的花季回憶🌿  

#台北花伴野餐 #春日野餐
 
 

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