—— 花、童趣、音樂與毛孩的完美週末
📍 活動亮點搶先看
帶著毛孩、孩子，來場花叢間的冒險吧！」
今年「花伴野餐」主打全齡同樂！繡球花打造夢幻場景，更設計寵物闖關、兒童畫畫專區，搭配野餐市集與星空音樂會，從白天玩到夜晚都不膩。
---
🌸 必拍打卡點
-繡球花隧道，穿梭藍紫色花牆，秒變仙氣系網美。
🔥免費打卡點：提供帳篷，可以拍漂亮的出遊照
我是廣告，請往下繼續閱讀
--
🐾 毛孩放電區：趣味講座送飼料
完成講座即贈：限量寵物飼料包300g
🎨 親子必玩：兒童創意畫畫區
-DIY畫畫區：用粉彩筆，上色圖紙，發揮創意，畫完可以到服務台領小禮物🎁
🛍️ 市集推薦
- 寵物周邊手工寵物領巾、天然咬咬玩具。
- 野餐輕食：蛋糕、可愛盤子
我是廣告，請往下繼續閱讀
🎵 星空音樂會
18:00後登場
療癒吉他夜
輕柔民謠，伴隨花香入耳。
🗓️ 活動資訊
日期：2025/3/15（六）
時間：12:00-20:00
- 地點：大安森林公園⛲️
我是廣告，請往下繼續閱讀
- 票價：免費入場！
---
💡 行前提醒
1. 寵物需牽繩，建議自備撿便袋。
2.天氣多變，帶雨傘☔️
---
「這裡的每朵花，都在等待你和毛孩的笑聲！」**
創造屬於全家（含毛成員）的花季回憶🌿
#台北花伴野餐 #春日野餐
---