這次自由行選在228連假前夕，班機是傍晚6點50分，有很充裕的時間可以慢慢從家裡出發

搭了機捷直達車到第一航廈，整班車都很滿直接站好站滿!



到機場時還沒什麼人潮，約莫半小時後就開始出現旅客等開櫃了

我們也是等開櫃後開了票、寄了行李就到一航B1覓食去了(因為看了管制區內的餐廳都沒啥胃口)



想說很久沒吃鹹酥雞，於是點了餐到拿到餐整整快等了一世紀之久(超過半小時呀!!!!!友人的燒臘飯都吃完在發呆了)

看在現炸還算好吃的份上，也顧不上貓舌頭就死命地吞~~~因為要去買龜記(對，我就是個盲從的光光客)



進了海關後，就直奔B4登機門旁的龜記點飲料了

還好剛到的時候沒什麼人，幫自己跟友人一起點上了，價位大概比外面的貴上20元以上吧(平常沒什麼在喝手搖飲，只是大概看一下價位)

拎了一袋~~滿足!!!!回自己的登機門準備登機吧~~~



這次搭的也是廉航，在機上看看電子書、聽聽音樂，然後就是睡大頭覺補個眠，很快4個小時就過了

嗨~~~時隔1年多的清邁我又來嘍~~~~



一樣熟悉的出境大廳，準備在台灣買的SIM卡，因為很不幸地買到了卡王，所以出關後先跑去外面的旅遊櫃台重買網卡(哭泣~~)



這次一樣是包車，一樣是上次來的司機大哥，下機後當然就是直奔飯店check in啦

前兩晚入住的是尼曼區的Moose Hotel Nimman

整間飯店都籠罩在各種麋鹿的氛圍裡，十分童趣~~~大人小孩都很喜歡



一樓迎賓大廳，有寬敞的休息空間，餐桌上面有一些點心，旁邊還有咖啡機、簡單的鋁箔包飲料跟杯水

然後明明就是麋鹿飯店，結果我卻拿大熊娃娃拍照是怎麼個回事?!



房間室內空間很大，還有一個陽台臥榻(雖然外面是面對工地..........)，然後墊高的雙人床????半夜下床上廁所要稍微注意一下



因為只在上機前吃了點東西，所以把行李稍微放好後就出來附近覓食啦

一年多前剛好也是住在附近，當時就看到了一間賣各式煎餅的餐廳，這次我要來報到啦!!!!!

就是它!就是它!!Guu Fusion Roti & Tea

Roti是印度煎餅的意思，是種圓扁形或方形較脆的煎餅

顧名思義就是這間店主打各式印度煎餅啦~~

看看這菜單~~甜的鹹的，你想的到的、想不到的口味上頭都有~~給好給滿!!!!



太餓太渴，直接就是一杯芒果冰沙外加香蕉煎餅跟打拋雞煎餅(沒錯，你沒看錯，不是打拋豬)

果然是泰國~~~~芒果冰沙就該是這個味道呀!!!!!

甜的先來~~~會點這麼沒特色的香蕉煎餅就在於，本人來了三次泰國，竟然一次都沒吃過!!!!!

這說出去是不是會被人笑話????終於這次讓我給吃到啦!!!!!!!!

喔~~~~原來就是這個味道!!!!!香蕉的清香加上巧克力醬的濃郁，還有煉乳的香甜，配上Q彈的煎餅皮

哇!!!!!好好吃啊~~~



茶來了~~~點煎餅就會附上的熱茶，店員說可以搭配一旁的煉乳一起喝，但我加了一點覺得味道不太合我的口味，還是單喝就好了



打拋雞口味的煎餅來啦~~~~~

和上一份Q彈餅皮的香蕉煎餅是完全不一樣的口感，微辣爽口的打拋雞，搭配近熟蛋還帶有些許蛋液的荷包蛋，和底下酥脆的餅皮一起吃，真的是完美!!!!!



種類多樣又好吃的煎餅，難怪網路上評分極高，連餐廳內也都座無虛席~~~

離開煎餅店在街邊剛好看到有水果攤，一盒50元!!!!!辣麼便宜怎麼不買!!!!來到異鄉什麼不缺，缺的就是纖維素，水果好!!!!補!!!!



買完回去飯店吃~~~也是凌晨了

該睡啦~~~



明天繼續跑行程嘍~~~晚安



旅遊時間:2025.02.22-02.28



航班資訊:亞洲航空(Airasia) 18:50桃園-22:05清邁

住宿:Moose Hotel Nimman

美食:Guu Fusion Roti & Tea



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