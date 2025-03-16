在廟口夜市吃飽喝足後想來個甜點當ending，可以試試這家經營超過50年的全家福酒釀湯圓，這家也是基隆夜市的名店，湯圓只賣芝麻口味的，湯頭可加蛋或酒釀增添風味，每到假日都要排上長長的隊伍才吃得到，天冷來一晚暖呼呼的湯圓超滿足！

開車前往可停博愛地下停車場或ViVi PARK基隆廟口停車場。

▲現場吃的攤子位在愛四路上，攤前只有五個座位非常稀有。

▲全家福湯圓菜單：有最單純的芝麻湯圓也可加蛋，還有湯底加入酒釀的酒釀湯圓口味。

▲如果不想排隊可買冷凍或禮盒，可至愛四路巷內的店面購買。

▲店面前方有還兩個座位區，就不用全部擠在攤子前用餐了。

▲芝麻湯圓 90元：內有五顆湯圓，湯圓各個飽滿扎實，外皮有著軟綿綿的口感，咬開後香濃的芝麻餡從內流出，整個就是香阿！

▲酒釀湯圓 110元：多加20元湯頭升級為酒釀口味，湯頭多了濃濃的酒香，味道是溫和的但沒有想像中的嗆辣感，當天這碗湯完全被喝光見底，強烈建議要點酒釀口味的！

雞蛋糕短評：在地知名湯圓老店，可內用也有賣冷凍外帶的，內用區除了攤前的座位外靠近店面的位子也有，湯圓強烈建議一定要點酒釀口味，有濃濃的酒香，芝麻的內餡也非常香不死甜，冬天很適合來一碗。



用餐環境★★☆

餐點★★★★☆

服務★★★

CP值★★★



【老牌全家福酒釀湯圓元宵美食資訊】

地址：基隆市仁愛區愛四路52號

電話：0224250784

官網：http://www.kcjfy.com.tw/

營業時間：16:00–23:30 (周一公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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