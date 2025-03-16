為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 在地50年老店，酒釀湯頭超香

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 在地50年老店，酒釀湯頭超香

老牌全家福酒釀湯圓元宵 全家福酒釀湯圓 基隆美食 基隆小吃 more
2025-03-16 11:02:00 文字：雞蛋糕生活美學專題報告
share
雞蛋糕生活美學專題報告

雞蛋糕生活美學專題報告

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

在廟口夜市吃飽喝足後想來個甜點當ending，可以試試這家經營超過50年的全家福酒釀湯圓，這家也是基隆夜市的名店，湯圓只賣芝麻口味的，湯頭可加蛋或酒釀增添風味，每到假日都要排上長長的隊伍才吃得到，天冷來一晚暖呼呼的湯圓超滿足！

開車前往可停博愛地下停車場ViVi PARK基隆廟口停車場

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

▲現場吃的攤子位在愛四路上，攤前只有五個座位非常稀有。

 

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

▲全家福湯圓菜單：有最單純的芝麻湯圓也可加蛋，還有湯底加入酒釀的酒釀湯圓口味。

 

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

▲如果不想排隊可買冷凍或禮盒，可至愛四路巷內的店面購買。

 

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

▲店面前方有還兩個座位區，就不用全部擠在攤子前用餐了。

 

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

芝麻湯圓 90元：內有五顆湯圓，湯圓各個飽滿扎實，外皮有著軟綿綿的口感，咬開後香濃的芝麻餡從內流出，整個就是香阿！

 

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

【基隆食記】老牌全家福酒釀湯圓元宵 - 60年老店

酒釀湯圓 110元：多加20元湯頭升級為酒釀口味，湯頭多了濃濃的酒香，味道是溫和的但沒有想像中的嗆辣感，當天這碗湯完全被喝光見底，強烈建議要點酒釀口味的！

 

 

雞蛋糕短評：在地知名湯圓老店，可內用也有賣冷凍外帶的，內用區除了攤前的座位外靠近店面的位子也有，湯圓強烈建議一定要點酒釀口味，有濃濃的酒香，芝麻的內餡也非常香不死甜，冬天很適合來一碗。


用餐環境★★☆
餐點★★★★☆    
服務★★★
CP值★★★


【老牌全家福酒釀湯圓元宵美食資訊】

地址：基隆市仁愛區愛四路52號
電話：0224250784
官網：http://www.kcjfy.com.tw/
營業時間：16:00–23:30 (周一公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀：

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

新竹美食懶人包.jpg

【台北食記】三芝公雞咖啡

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團

文章標籤
老牌全家福酒釀湯圓元宵 全家福酒釀湯圓 基隆美食 基隆小吃 基隆廟口美食 基隆廟口小吃 基隆湯圓 基隆湯圓全家福 基隆老店
創作者介紹
創作者 雞蛋糕 的頭像
雞蛋糕

雞蛋糕生活美學專題報告

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#基隆美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

全家福湯圓

phone02-2425-0784
place基隆市仁愛區愛四路50-1號
3.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
2.50
CP值
3.00
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up