在廟口夜市吃飽喝足後想來個甜點當ending，可以試試這家經營超過50年的全家福酒釀湯圓，這家也是基隆夜市的名店，湯圓只賣芝麻口味的，湯頭可加蛋或酒釀增添風味，每到假日都要排上長長的隊伍才吃得到，天冷來一晚暖呼呼的湯圓超滿足！
開車前往可停博愛地下停車場或ViVi PARK基隆廟口停車場。
▲現場吃的攤子位在愛四路上，攤前只有五個座位非常稀有。
▲全家福湯圓菜單：有最單純的芝麻湯圓也可加蛋，還有湯底加入酒釀的酒釀湯圓口味。
▲如果不想排隊可買冷凍或禮盒，可至愛四路巷內的店面購買。
▲店面前方有還兩個座位區，就不用全部擠在攤子前用餐了。
▲芝麻湯圓 90元：內有五顆湯圓，湯圓各個飽滿扎實，外皮有著軟綿綿的口感，咬開後香濃的芝麻餡從內流出，整個就是香阿！
▲酒釀湯圓 110元：多加20元湯頭升級為酒釀口味，湯頭多了濃濃的酒香，味道是溫和的但沒有想像中的嗆辣感，當天這碗湯完全被喝光見底，強烈建議要點酒釀口味的！
雞蛋糕短評：在地知名湯圓老店，可內用也有賣冷凍外帶的，內用區除了攤前的座位外靠近店面的位子也有，湯圓強烈建議一定要點酒釀口味，有濃濃的酒香，芝麻的內餡也非常香不死甜，冬天很適合來一碗。
用餐環境★★☆
餐點★★★★☆
服務★★★
CP值★★★
【老牌全家福酒釀湯圓元宵美食資訊】
地址：基隆市仁愛區愛四路52號
電話：0224250784
官網：http://www.kcjfy.com.tw/
營業時間：16:00–23:30 (周一公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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