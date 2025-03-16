台南的美食選擇豐富，要找到高水準的鐵板燒並不容易，而這間 「暮燃鐵板燒」 讓Miki一試成主顧。

餐廳位於台南市中西區尊王路，環境清幽，店面低調卻極具質感，推開門便能感受到沉穩的日式氛圍。開放式的鐵板燒料理台設計，讓每位客人都能近距離欣賞主廚的精湛手藝。

整體裝潢簡約而雅緻，沉穩的木質色調搭配柔和燈光，營造出舒適的用餐空間。座位安排恰到好處，不會顯得擁擠，適合約會、慶生或重要聚餐。

每三個月更換一次菜單，餐點除了單點也有套餐可以選擇，麵包、湯品、時蔬、炒飯、甜點，整套吃下來非常滿足！

麵包：外酥內軟，奶香濃郁，沾上特製明太子醬更添美味。

湯品：今日湯品是剝皮辣椒湯，溫潤順口湯頭鮮美濃郁，每一口都是暖心享受。

時蔬：季節娃娃菜爽脆多汁淋上櫻花蝦，保留原始鮮甜，搭配鐵板香氣更迷人。

炒飯：粒粒分明，鍋氣十足，醬香與蛋香交織出絕妙風味。

🔹豬老饕上蓋

這款部位來自豬肩胛的上蓋，肉質細嫩，油脂分布均勻，煎烤後散發濃郁香氣。

主廚將其掌控得恰到好處，外層微微焦脆，內部仍然軟嫩多汁，搭配特製莓果醬料，提升層次感，完全顛覆一般對豬肉的印象！

🔹F1日本國產牛

兼具和牛的細膩與肉牛的扎實咬感。這次品嚐的日本國產 F1 牛，入口即化，帶有濃郁奶香與肉汁。

主廚以簡單調味最大程度突顯牛肉的鮮甜美味，每一口都是極致享受。

甜點銅鑼燒有巧克力和卡士達可選擇，

濕潤富彈性的銅鑼燒餅皮，散發著香甜，夾層濃郁卡士達令人流連忘返

「暮燃鐵板燒」不僅提供高品質食材，還有專業廚師的細膩料理手法，讓每一道餐點都充滿儀式感。

如果你想在台南享受一場視覺與味覺的雙重饗宴，這裡絕對值得一訪！

📍 暮燃鐵板燒 餐廳資訊

📍 地址：700台灣台南市中西區尊王路177號

📞 電話： +886 974 325 597

⏰ 營業時間：

11：30-14：30

17:30–22:00（週四公休）其他日期會公布在IG

💰 線上訂位Line ID:@656vcejx

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