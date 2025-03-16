為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南美食推薦 台南鐵板燒 台南約會餐廳 台南聚餐推薦

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南美食推薦 台南鐵板燒 台南約會餐廳 台南聚餐推薦

台南 台南鐵板燒 台南美食 台南聚餐 more
2025-03-16 12:11:00 文字：Miki 思榕老師吃吃喝喝
share
Miki 思榕老師吃吃喝喝

Miki 思榕老師吃吃喝喝

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

台南的美食選擇豐富，要找到高水準的鐵板燒並不容易，而這間 「暮燃鐵板燒」 讓Miki一試成主顧。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

餐廳位於台南市中西區尊王路，環境清幽，店面低調卻極具質感，推開門便能感受到沉穩的日式氛圍。開放式的鐵板燒料理台設計，讓每位客人都能近距離欣賞主廚的精湛手藝。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

整體裝潢簡約而雅緻，沉穩的木質色調搭配柔和燈光，營造出舒適的用餐空間。座位安排恰到好處，不會顯得擁擠，適合約會、慶生或重要聚餐。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

每三個月更換一次菜單，餐點除了單點也有套餐可以選擇，麵包、湯品、時蔬、炒飯、甜點，整套吃下來非常滿足！

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

麵包：外酥內軟，奶香濃郁，沾上特製明太子醬更添美味。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

湯品：今日湯品是剝皮辣椒湯，溫潤順口湯頭鮮美濃郁，每一口都是暖心享受。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

時蔬：季節娃娃菜爽脆多汁淋上櫻花蝦，保留原始鮮甜，搭配鐵板香氣更迷人。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

炒飯：粒粒分明，鍋氣十足，醬香與蛋香交織出絕妙風味。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

🔹豬老饕上蓋

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

這款部位來自豬肩胛的上蓋，肉質細嫩，油脂分布均勻，煎烤後散發濃郁香氣。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

主廚將其掌控得恰到好處，外層微微焦脆，內部仍然軟嫩多汁，搭配特製莓果醬料，提升層次感，完全顛覆一般對豬肉的印象！

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

🔹F1日本國產牛

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

兼具和牛的細膩與肉牛的扎實咬感。這次品嚐的日本國產 F1 牛，入口即化，帶有濃郁奶香與肉汁。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

主廚以簡單調味最大程度突顯牛肉的鮮甜美味，每一口都是極致享受。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

甜點銅鑼燒有巧克力和卡士達可選擇，

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

濕潤富彈性的銅鑼燒餅皮，散發著香甜，夾層濃郁卡士達令人流連忘返

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

「暮燃鐵板燒」不僅提供高品質食材，還有專業廚師的細膩料理手法，讓每一道餐點都充滿儀式感。

 

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

如果你想在台南享受一場視覺與味覺的雙重饗宴，這裡絕對值得一訪！

【台南】暮燃鐵板燒 細膩演繹職人手藝，極致享受頂級牛肉！台南

 

📍 暮燃鐵板燒 餐廳資訊

📍 地址：700台灣台南市中西區尊王路177號

📞 電話： +886 974 325 597

⏰ 營業時間：

11：30-14：30

17:30–22:00（週四公休）其他日期會公布在IG

💰 線上訂位Line ID:@656vcejx

 

#台南美食 #台南鐵板燒 #暮燃鐵板燒 #台南高級鐵板燒 #台南牛排推薦

#台南和牛 #台南約會餐廳 #台南精緻料理 #台南餐廳推薦 #台南頂級鐵板燒 #台南鐵板燒推薦 #台南高檔鐵板燒 #台南法式鐵板燒 #台南奢華美食 #台南日式鐵板燒 #台南浪漫餐廳

#台南鐵板燒套餐 #台南頂級牛肉 #台南主廚料理 #台南鐵板燒評價 #台南美食推薦2025 #台南必吃美食 #台南打卡餐廳 #台南生日聚餐 #台南高級餐廳 #台南美食部落客推薦 #台南約會美食 #台南豪華餐飲 #台南鐵板燒價位 #台南隱藏版美食

 

文章標籤
暮燃鐵板燒 台南鐵板燒 台南美食 台南必吃 台南鐵板燒推薦 台南包場 台南聚餐 台南約會 台南約會餐廳 台南美食地圖 台南美食推薦 台南小吃 台南牛排 台南牛排推薦 台南 台南生日餐廳 台南和牛 台南打卡餐廳 台南高級餐廳 台南隱藏版美食
創作者介紹
創作者 Miki思榕 的頭像
Miki思榕

Miki思榕老師 吃吃喝喝 ♥️高雄•台南•屏東•台灣•旅遊|美食|部落客

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台南
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

暮燃鐵板燒料理

phone0974-235597
place台南市中西區尊王路177號
4.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.83
服務品質
4.83
裝潢氣氛
4.83
CP值
4.67
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up