這次初冬的潤餅獵人之旅終於來到花蓮市解鎖春捲潤餅(終於破0了!)
第一天就順利全吃完，隔天就來吃吃其他的食物吧
花蓮市的餛飩扁食頗有名氣，於是先是選了離火車站不遠的「花蓮香」
再來就到附近的老八味，他們菜單也有抄手，但吸引我則是加了莎莎醬的墨西哥皮蛋
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商家名稱：老八味乾拌麵-花蓮旗艦店(花蓮縣花蓮市中山路412巷5號)
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營業資訊：0910685886 週一至六11:00-14:00 17:00-20:00；週日休
分店資訊：
▪ 台北東湖(台北市內湖區明湖里康寧路三段189巷19號)
▪ 汐止忠孝店(新北市汐止區忠孝東路436號) UberEats線上訂餐
▪︎ 汐止秀峰(新北市汐止區水源路一段131號) UberEats線上訂餐
餐點介紹：麵類/飯類/湯類/小菜/飲品
用餐日期：2024.11
▲老八味乾拌麵-花蓮旗艦店 店面
▲老八味乾拌麵-花蓮旗艦店 用餐環境
(客串演出: Na哥)
墨西哥皮蛋 NT 70
兩顆皮蛋切成共八片，淋上的招牌墨西哥莎莎醬，有切丁的酸黃瓜、蕃茄、洋蔥、黃甜椒，調味微酸微甜，清爽不辣，直接單吃也好吃，和生高麗菜絲與會流心的皮蛋一起吃也很搭配，就是個萬用百搭的冰涼醬料
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紅油炒手 NT 69
因為我是大餛飩控，一開始看到這麼小盤，而且醬汁看起來又深又濃，感覺好像很鹹，有些失望。不過聞起來並非醬油膏的甜膩而是花椒香氣，吃起來則是微鹹辣的豆瓣香氣，完全不死鹹，反而清爽，也不太辛辣，反而是有撲鼻香氣和花椒的溫和麻感
▲餛飩體積雖然太小，但口味是我愛的！
肉質精瘦帶一點點軟筋，就是單純豬肉香和鮮美，這盤抄手不論餛飩或醬汁都顛覆我的初次見面的既定印象，餛飩若是改為大顆，我會超級超級愛啦
薑絲豬肝湯 NT 40
湯面有些許香油的大油滴但整體湯底還是清澈，浮末極少；味道也跟看起來一樣淡，像只燙過豬肝的熱開水，就有一股隱約豬肝味，沒有像大骨高湯的骨髓和肉香，甚至也沒有什麼薑味。豬肝片全熟，大多口乾帶脆，少數幾片過熟到有點乾澀
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老八味乾拌麵-花蓮旗艦店 菜單(拍攝日期：2024.11)
以上。