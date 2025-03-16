這次初冬的潤餅獵人之旅終於來到花蓮市解鎖春捲潤餅(終於破0了!)

第一天就順利全吃完，隔天就來吃吃其他的食物吧

花蓮市的餛飩扁食頗有名氣，於是先是選了離火車站不遠的 「花蓮香」

再來就到附近的老八味， 他們菜單也有抄手，但吸引我則是加了莎莎醬的墨西哥皮蛋

花蓮旅遊資訊可參考

→ KLOOK客路 花蓮旅遊活動

→ Agoda 花蓮住宿推薦

→ kkday 花蓮自由行推薦

→ ezTravel 易遊網

商家名稱：老八味乾拌麵-花蓮旗艦店(花蓮縣花蓮市中山路412巷5號)

相關連結：FB粉絲專頁 UberEats線上訂餐

營業資訊：0910685886 週一至六11:00-14:00 17:00-20:00；週日休

分店資訊：

▪ 台北東湖(台北市內湖區明湖里康寧路三段189巷19號)

▪ 汐止忠孝店(新北市汐止區忠孝東路436號) UberEats線上訂餐

▪︎ 汐止秀峰(新北市汐止區水源路一段131號) UberEats線上訂餐

餐點介紹：麵類/飯類/湯類/小菜/飲品

用餐日期：2024.11



檢視較大的地圖

▲老八味乾拌麵-花蓮旗艦店 店面

▲老八味乾拌麵-花蓮旗艦店 用餐環境

(客串演出: Na哥)

墨西哥皮蛋 NT 70

兩顆皮蛋切成共八片，淋上的招牌墨西哥莎莎醬，有切丁的酸黃瓜、蕃茄、洋蔥、黃甜椒，調味微酸微甜，清爽不辣，直接單吃也好吃，和生高麗菜絲與會流心的皮蛋一起吃也很搭配，就是個萬用百搭的冰涼醬料

喜歡 皮蛋 嗎?歡迎參考

[方便料理]【秝秝飽滿手工水餃】香辣皮蛋冷凍水餃

[基隆市]潤潤潤餅。港式舒肥叉燒皮蛋潤餅

[桃園中壢]春花日式紅豆餅-春花號。招牌肉鬆辣皮蛋

[台中西區]豬哥明 臭豆腐滷肉飯。蒜辣皮蛋醬臭豆腐

[嘉義東區]懶的想早餐。蒜辣皮蛋醬肉鬆烤三明治

[嘉義太保]一口酥脆皮臭豆腐。黑白配皮蛋泡菜臭豆腐

紅油炒手 NT 69

因為我是大餛飩控，一開始看到這麼小盤，而且醬汁看起來又深又濃，感覺好像很鹹，有些失望。不過聞起來並非醬油膏的甜膩而是花椒香氣，吃起來則是微鹹辣的豆瓣香氣，完全不死鹹，反而清爽，也不太辛辣，反而是有撲鼻香氣和花椒的溫和麻感

▲餛飩體積雖然太小，但口味是我愛的！

肉質精瘦帶一點點軟筋，就是單純豬肉香和鮮美，這盤抄手不論餛飩或醬汁都顛覆我的初次見面的既定印象，餛飩若是改為大顆，我會超級超級愛啦

薑絲豬肝湯 NT 40

湯面有些許香油的大油滴但整體湯底還是清澈，浮末極少；味道也跟看起來一樣淡，像只燙過豬肝的熱開水，就有一股隱約豬肝味，沒有像大骨高湯的骨髓和肉香，甚至也沒有什麼薑味。豬肝片全熟，大多口乾帶脆，少數幾片過熟到有點乾澀

花蓮旅遊資訊可參考

→ KLOOK客路 花蓮旅遊活動

→ Agoda 花蓮住宿推薦

→ kkday 花蓮自由行推薦

→ ezTravel 易遊網

老八味乾拌麵-花蓮旗艦店 菜單(拍攝日期：2024.11)