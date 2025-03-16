#孤獨的潤餅獵人 2025年3月第二週：高屏五日

第一日中午前就順利解完當日清單，下午則是安排去「煙薰の尾巴 雞蛋燒」吃午茶

已在網路上追蹤他們好一陣子，其中 特別想試試看他們的剝皮辣椒雞蛋燒

還有番茄果乾與特製卡士達口味，都讓人好奇與期待呢

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商家名稱：煙薰の尾巴 雞蛋燒(高雄市楠梓區右昌街487巷2-1號)

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營業資訊：0910746494 週三至五14:00-18:30；週六日11:30-17:30；週一二休

餐點介紹：鹹味雞蛋燒/甜味雞蛋燒/蛋包腸/套餐

用餐日期：2025.03



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▲煙薰の尾巴 雞蛋燒 店面

▲煙薰の尾巴 雞蛋燒 製作過程

▲煙薰の尾巴 雞蛋燒 製作過程

雞蛋燒都會有烙上自家logo的烙印，這個對我來說超加分

在特殊節慶時也會有特別款的烙印圖案喔

煙薰の尾巴 雞蛋燒 菜單(拍攝日期：2025.03)

▲菜單上有特製卡士達和奶油卡士達，老闆說奶油卡士達就是比較常見的傳統奶油醬；特製卡士達則比較像布丁麵包的內餡，奶味會比較重，是老闆自己比較推薦的

▲ (左)特製卡士達熱食狀態 (右)特製卡士達醬放涼狀態

而且特製卡士達剛烤好跟放涼後，質地很不一樣，完全兩種不同口感

蔓越莓卡士達 NT 30

*預設是用特製卡士達，也能客製化改為奶油卡士達

這顆是剛烤好出爐就開吃了，這時候熱呼呼的特製卡士達呈現流漿態，奶味真的很重，甚至讓我想起小時候在喝的調味乳；而蔓越莓乾就像浸泡在這濃湯中的顆粒，兩者口感差太多，顯得有點不搭的分離感，不過當把蔓越莓乾咀嚼爛，等酸甜味釋出時就覺得整體風味會更融合了

蕃茄果乾 NT 25

*預設是用特製卡士達，也能客製化改為奶油卡士達

內容有番茄果乾以外，也是有加特製卡士達。而這顆雞蛋燒是烤好後放涼後才吃的，此時特製卡士達已經固化而呈軟膏的狀態，而且奶味也沒熱呼呼吃的時候那麼重。裡面的番茄乾是風乾小番茄，整塊切半後還是蠻大塊的，能吃到比較大顆又有勁口感。番茄在風乾後風味濃縮，很像古早味糖葫蘆或梅漬番茄的風味，搭配綿密的特製卡士達，酸與甜均衡，且這股古早味，我喜歡

剝皮辣椒蛋 NT 40

鹹口味系列都是一半烤模是蛋糕麵糊、另一半烤模是放整顆雞蛋的韓式雞蛋燒作法。麵糊那半上放了切小塊的剝皮辣椒和剝皮辣椒汁，雞蛋那半則撒上少量胡椒粉。蛋糕體就是單純蛋和麵粉的香氣，口感紮實、略有彈性。外層乾爽，因為無油而有點些微粗糙感。剝皮辣椒有甜也會小辣，脆而爽口，澆淋的醬汁使整個雞蛋燒都有更濃郁的香氣和甜味。半熟雞蛋軟嫩不油膩，和剝皮辣椒搭起來更是涮嘴，讓人真想馬上再來兩粒

蛋包腸(番茄醬) NT 35

整顆雞蛋包覆著燻腸，油量適量，雞蛋就跟鹹味雞蛋燒的那半雞蛋一樣，類似煎荷包蛋有的內軟外脆的蛋白，但又沒有油煎荷包蛋會有的有焦香味的邊邊

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