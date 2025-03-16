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這一次放縱日來到這家義式冰淇淋吃吃看

(因為愛店-吉拉朵實在離我們家太遠了 嗚~)

店裡佈置的小巧溫馨 讓人感覺輕鬆愜意

冰淇淋也很多樣 有的冰上面還有裝飾可愛的糖娃娃 (馬林糖??) 或是小酒瓶

每個看起來都很不錯吃 不知道該選哪個比較好?

接著眼睛一亮 看到我最喜歡的西西里開心果 那就一定要點啦

另外一個口味我選擇了香草 老頭子是選哈密瓜牛奶跟焦糖瑪奇朵

先說我還是比較喜歡吉拉朵的 是個人口味的關係 店家整體都ok

只是冰品給我的感覺 比較屬於是味道清淡 口感有一點接近有點冰沙狀的感覺

個人比較喜歡味道濃郁 口感也比較接近打發鮮奶油的那種

總結:

香草&西西里開心果口味：

香草的吃不太到香草的味道 開心果有一個油味 不喜歡 :(

哈密瓜&焦糖瑪奇朵：

哈密瓜是哈密瓜牛奶味 還不錯

但是焦糖瑪奇朵有一個明顯焦苦味 也不是很喜歡 很像重焙咖啡的味道 T_T

不過這家的價格比較便宜 兩球只要100塊錢

推薦給喜歡吃味道、口感清爽的朋友~

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