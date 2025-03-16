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* 拍攝日期 : 2025年2月28日上午

* 拍攝地點 : 花博園區新生公園台北玫瑰園

* 花開狀況 : 三成

隨著這幾年氣候變遷因為人類持續破壞地球，而愈形劇烈，常言道「人算不如天算」，從地震颱風的預測，到花開花謝的時日，就變得更加難以掌控，全台年初從平地到山上的櫻花開花時節，完全不循過往大家熟悉的時間花開花謝，到二月底的2025台北杜鵑花節開展，2/28前進主會場大安森林公園賞花，結果杜鵑花開不到一成，反倒是當天拍了不少開得燦爛的繡球花、櫻花到大理花，特別是當天在新聞上看到預定3/14即將舉行的2025台北玫瑰花節，早在2/28就已經提前開花，杜鵑花晚開，玫瑰花早開，真是讓人捉摸不定，於是當天拍完了大安森林公園， 立即搭乘北捷到中山站出站後，步行約10分鐘就抵達位於花博園區新生公園。



2025台北玫瑰季，於2025.03.14(週五) ~ 04.13(週日)期間，假台北市花博公園新生園區台北玫瑰園舉辦，今年的年度主題為「見證玫好」，除了滿園綻放的浪漫玫瑰，還有更多驚喜等著大家參與，對玫瑰情有獨鍾的朋友，想了解更多花季相關資訊，請參考下方網頁的說明 。



2025臺北玫瑰展

花展期間 : 2025/03/14 (五) ~ 2025/04/13 (日)

花展地點 : 臺北玫瑰園（台北市中山區新生北路三段 105 號)



更多資訊請洽花IN台北-2025臺北玫瑰展網站：

https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21



相關活動消息，可至臺北玫瑰園FB網頁進一步了解

https://www.facebook.com/taipeirosegarden

整個園區從最早位於白色大樓圓山公園管理所後方的「台北玫瑰園」，現改成「玫瑰品種區」，加上從新生公園位於民族東路上的右邊入口的「台北玫瑰園區」(區內又劃分成「秘密花園」、「園藝植物佈展區」、「五彩玫瑰區」與「育種家花園」四小區)，以及隔著中央大道位於左手邊的「台北玫瑰園花海區」，其實當天造訪，因為離花季開展還有兩個星期，所以不管是在「台北玫瑰園區」還是「玫瑰品種區」內，都還可以看到園區相關工作人員在其中施工整理，有些區域還是封閉不讓訪客自由進出，三大區整體逛完的觀察，大約開了三成左右，玫瑰的顏色千變萬化，從含苞待放到完全盛開都有， 但即使如此，回家經過整理精簡後，也拍了快三百張的影像，所以就分成上下兩篇與大家一一分享當天美好的感受。

有趣的是從2/28到3/14前天正式開展， 看新聞花只開了五成，可能也跟過去兩星期的台北寒流不斷，加上時陰時晴，都會影響花開的速度，像杜鵑花在過去兩星期就迅速盛開，在台北市內從街頭到台大校園都可以欣賞多樣品種的杜鵑花，之後經過整理後，再擇日寫文跟大家分享。

臺北市政府工務局公園處處長藍舒凢表示， 花博園區新生公園的臺北玫瑰園，目前培育與展示超過800個品種、5000株以上來自世界各地的玫瑰，是全台最大的玫瑰花展，一年四季都能欣賞不同品種的玫瑰，與士林官邸的玫瑰原東西對映。非常適合春天裡到戶外走走，大小朋友的親子賞花旅遊與戀人情侶的美照拍攝聖地，但請記得保持公德心，別亂折玫瑰花枝葉，更別一人換穿多套衣服，像個瘋子似自拍個沒完沒了，影響別人賞花的權益。

因為「人比花嬌」與「台灣最美的風景是人」是自古至今兩個最大的迷思，第一、人，永遠不會比花嬌，特別是那些在鏡頭前搔首弄姿，或是大聲嫌棄男友與老公拍攝技術不好的女人們，第二、在賞花的公園裡，台灣，最美的風景是花，從來不是人， 特別是那些依靠在花旁折花拍照，或是整成花環戴頭上的女人們，真的是賞花時年年上演最醜的風景。

賞花，就是要人們好好張開眼睛欣賞花的容顏， 打開鼻子聞聞花的清香，請切合年度花展主題「見證玫好」，而不是倒果為因，強要明明美麗的花朵當人們的配角，去襯托主角人類的醜態百出。當天從新生公園位於民族東路上的右邊入口走進新生公園，都還沒走進「台北玫瑰園區」，就已經眼睛一亮，被區外的玫瑰與其他花草的倩影所吸引，228當天好天氣，陽光下拍出來的花影特別地好看。

走進了「台北玫瑰園區」(區內又劃分成「秘密花園」、「園藝植物佈展區」、「五彩玫瑰區」與「育種家花園」四小區) ，當天只開放了「秘密花園」與「園藝植物佈展區」兩區。其他兩區工人忙著噴藥， 還提醒靠近的遊客避開以免被噴到受影響，但雖然只有兩小區可逛，也欣賞拍到紅的、粉紅的、白的、橙色等不同花色的玫瑰花，真的讓人心曠神怡!

接著走到了位於白色大樓圓山公園管理所後方的「台北玫瑰園」，現改成「玫瑰品種區」，門外柵欄就能看到各種玫瑰伸展的美麗花姿，走進門內， 大門口架設了鷹架，七八位工人忙著爬上爬下在修繕大門屋頂，希望趕在3/14 花季前，以最安全的風貌與大家見面，「玫瑰品種區」 中的玫瑰品種眾多， 大部分的玫瑰旁都豎立有解說牌，從中英文花名名稱，都給人更詳細的說明，上網查詢還能知道更多花種的特色與相關資訊。

其中這株名為「櫻鏡」，白色與粉紅色相間的花顏特別地嬌柔，連被風吹落的花瓣，都顯得清新迷人。

而隨意散步走在木棧步道上，一派地優雅與愜意，微風輕拂特別地涼爽! 逛累了，每隔一段路程，都設有涼亭長椅讓遊客稍坐休息。

區內還有更多不同花色、花形的玫瑰，可說是萬紫千紅百媚千嬌，等著真心愛花懂得賞花的您與親朋好友前往一一欣賞，這篇先介紹到 「玫瑰品種區」，下一篇再繼續跟大家分享風情大不同的「台北玫瑰園花海區」!

2025臺北玫瑰展

花展時間 :2025/ 03/01 (五) ~ 03/31 (日)

花展地點 : 花博園區新生公園台北玫瑰園（臺北市中山區新生北路三段 105 號 )

更多相關活動資訊，請參考 花IN台北-2025臺北玫瑰展網站與臺北玫瑰園FB網頁

< 如何前往>



一、 搭乘捷運

1. 捷運圓山站1號出口，沿民族東路東行即可抵達新生園區，步行約15分鐘。

2. 捷運中山國小站4號出口，沿新生北路三段北行即可抵達新生園區，步行約10分鐘。



二、 搭乘公車:

●新生公園站

685、市民小巴9(M9)、紅(R)50/停靠民族東路

●新生公園站(林安泰)

72、222、286副、298、642松江新生幹線、643、676、市民小巴9(M9)、紅(R)34(假日)/停靠松江路近濱江街

●吉林路底站

542、685、688、紅(R)57/停靠吉林路

●民族東路口

109、203、277、280(直)、542、606、612、685、敦化幹線/停靠民族東路



三、 騎乘YouBike

捷運圓山站1號出口沿自行車專用道到新生濱江街口(東南側)站。

臨近臺北玫瑰園的小客車停車場、公車站、Youbike 站、捷運站、接駁車等點位圖。歡迎大家多加利用：https://reurl.cc/97a8ZO



小提醒：接駁車部分，因捷運圓山站有 2 處公車站牌，請大家 Google 圓山飯店接泊車搭乘處的那個位置才是正確的哦！