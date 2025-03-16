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> 旅遊 > (台北景點) 「2025台北玫瑰展 」2-1 --- 新生公園三大展區，萬千玫瑰大展美麗迷人花顏！

(台北景點) 「2025台北玫瑰展 」2-1 --- 新生公園三大展區，萬千玫瑰大展美麗迷人花顏！

2025台北玫瑰展 花博園區新生公園 台北玫瑰園
2025-03-16 19:42:00 文字：SJKen
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2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen.2025花博園區新生公園台北玫瑰園花展(2025 Annual Taipei Rose Garden festival), Mar 14 ~ Apr.13, 2025, Taipei, Taiwan, SJKen. 

(本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影」與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，旅行體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)



* 拍攝日期 : 2025年2月28日上午
* 拍攝地點 : 花博園區新生公園台北玫瑰園
* 花開狀況 : 三成

 

隨著這幾年氣候變遷因為人類持續破壞地球，而愈形劇烈，常言道「人算不如天算」，從地震颱風的預測，到花開花謝的時日，就變得更加難以掌控，全台年初從平地到山上的櫻花開花時節，完全不循過往大家熟悉的時間花開花謝，到二月底的2025台北杜鵑花節開展，2/28前進主會場大安森林公園賞花，結果杜鵑花開不到一成，反倒是當天拍了不少開得燦爛的繡球花、櫻花到大理花，特別是當天在新聞上看到預定3/14即將舉行的2025台北玫瑰花節，早在2/28就已經提前開花，杜鵑花晚開，玫瑰花早開，真是讓人捉摸不定，於是當天拍完了大安森林公園， 立即搭乘北捷到中山站出站後，步行約10分鐘就抵達位於花博園區新生公園

2025台北玫瑰季，於2025.03.14(週五) ~ 04.13(週日)期間，假台北市花博公園新生園區台北玫瑰園舉辦，今年的年度主題為「見證玫好」，除了滿園綻放的浪漫玫瑰，還有更多驚喜等著大家參與，對玫瑰情有獨鍾的朋友，想了解更多花季相關資訊，請參考下方網頁的說明


2025臺北玫瑰展
花展期間 : 2025/03/14 (五) ~ 2025/04/13 (日)
花展地點 : 臺北玫瑰園（台北市中山區新生北路三段 105 號)

更多資訊請洽花IN台北-2025臺北玫瑰展網站：
https://www.flowersfestival.taipei/article.html?id=21

相關活動消息，可至臺北玫瑰園FB網頁進一步了解
https://www.facebook.com/taipeirosegarden

 

整個園區從最早位於白色大樓圓山公園管理所後方的「台北玫瑰園」，現改成「玫瑰品種區」，加上從新生公園位於民族東路上的右邊入口的「台北玫瑰園區」(區內又劃分成秘密花園藝植物佈展區五彩玫瑰區育種家花園四小區)，以及隔著中央大道位於左手邊的「台北玫瑰園花海區」，其實當天造訪，因為離花季開展還有兩個星期，所以不管是在「台北玫瑰園區」還是「玫瑰品種區」內，都還可以看到園區相關工作人員在其中施工整理，有些區域還是封閉不讓訪客自由進出，三大區整體逛完的觀察，大約開了三成左右，玫瑰的顏色千變萬化，從含苞待放到完全盛開都有， 但即使如此，回家經過整理精簡後，也拍了快三百張的影像，所以就分成上下兩篇與大家一一分享當天美好的感受

 

有趣的是從2/28到3/14前天正式開展， 看新聞花只開了五成，可能也跟過去兩星期的台北寒流不斷，加上時陰時晴，都會影響花開的速度，像杜鵑花在過去兩星期就迅速盛開，在台北市內從街頭到台大校園都可以欣賞多樣品種的杜鵑花，之後經過整理後，再擇日寫文跟大家分享

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臺北市政府工務局公園處處長藍舒凢表示， 花博園區新生公園的臺北玫瑰園，目前培育與展示超過800個品種、5000株以上來自世界各地的玫瑰，是全台最大的玫瑰花展，一年四季都能欣賞不同品種的玫瑰，與士林官邸的玫瑰原東西對映。非常適合春天裡到戶外走走，大小朋友的親子賞花旅遊與戀人情侶的美照拍攝聖地，但請記得保持公德心，別亂折玫瑰花枝葉，更別一人換穿多套衣服，像個瘋子似自拍個沒完沒了，影響別人賞花的權益

 

因為「人比花嬌」與「台灣最美的風景是人」是自古至今兩個最大的迷思，第一人，永遠不會比花嬌，特別是那些在鏡頭前搔首弄姿，或是大聲嫌棄男友與老公拍攝技術不好的女人們，第二在賞花的公園裡，台灣，最美的風景是花，從來不是人， 特別是那些依靠在花旁折花拍照，或是整成花環戴頭上的女人們，真的是賞花時年年上演最醜的風景 

 

賞花，就是要人們好好張開眼睛欣賞花的容顏， 打開鼻子聞聞花的清香，請切合年度花展主題「見證玫好」，而不是倒果為因，強要明明美麗的花朵當人們的配角，去襯托主角人類的醜態百出當天從新生公園位於民族東路上的右邊入口走進新生公園，都還沒走進「台北玫瑰園區」，就已經眼睛一亮，被區外的玫瑰與其他花草的倩影所吸引，228當天好天氣，陽光下拍出來的花影特別地好看 

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走進了「台北玫瑰園區」(區內又劃分成秘密花園園藝植物佈展區五彩玫瑰區育種家花園四小區) ，當天只開放了秘密花園園藝植物佈展區兩區。其他兩區工人忙著噴藥， 還提醒靠近的遊客避開以免被噴到受影響，但雖然只有兩小區可逛，也欣賞拍到紅的、粉紅的、白的、橙色等不同花色的玫瑰花，真讓人心曠神怡!  

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接著走到了位於白色大樓圓山公園管理所後方的「台北玫瑰園」，現改成「玫瑰品種區」，門外柵欄就能看到各種玫瑰伸展的美麗花姿，走進門內， 大門口架設了鷹架，七八位工人忙著爬上爬下在修繕大門屋頂，希望趕在3/14 花季前，以最安全的風貌與大家見面，「玫瑰品種區」 中的玫瑰品種眾多， 大部分的玫瑰旁都豎立有解說牌，從中英文花名名稱，都給人更詳細的說明，上網查詢還能知道更多花種的特色與相關資訊

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 其中這株名為「櫻鏡」，白色與粉紅色相間的花顏特別地嬌柔，連被風吹落的花瓣，都顯得清新迷人

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而隨意散步走在木棧步道上，一派地優雅與愜意，微風輕拂特別地涼爽! 逛累了，每隔一段路程，都設有涼亭長椅讓遊客稍坐休息 

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區內還有更多不同花色、花形的玫瑰，可說是萬紫千紅百媚千嬌，等著真心愛花懂得賞花的您與親朋好友前往一一欣賞，這篇先介紹到 「玫瑰品種區」，下一篇再繼續跟大家分享風情大不同「台北玫瑰園花海區」!

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2025臺北玫瑰展
花展時間 :2025/ 03/01 (五) ~ 03/31 (日)
花展地點 : 花博園區新生公園台北玫瑰園（臺北市中山區新生北路三段 105 號 )

更多相關活動資訊，請參考 花IN台北-2025臺北玫瑰展網站臺北玫瑰園FB網頁

 

< 如何前往>

一、 搭乘捷運
1. 捷運圓山站1號出口，沿民族東路東行即可抵達新生園區，步行約15分鐘。
2. 捷運中山國小站4號出口，沿新生北路三段北行即可抵達新生園區，步行約10分鐘。

二、 搭乘公車:
●新生公園站
685、市民小巴9(M9)、紅(R)50/停靠民族東路
●新生公園站(林安泰)
72、222、286副、298、642松江新生幹線、643、676、市民小巴9(M9)、紅(R)34(假日)/停靠松江路近濱江街
●吉林路底站
542、685、688、紅(R)57/停靠吉林路
●民族東路口
109、203、277、280(直)、542、606、612、685、敦化幹線/停靠民族東路

三、 騎乘YouBike
捷運圓山站1號出口沿自行車專用道到新生濱江街口(東南側)站。
臨近臺北玫瑰園的小客車停車場、公車站、Youbike 站、捷運站、接駁車等點位圖。歡迎大家多加利用：https://reurl.cc/97a8ZO

小提醒：接駁車部分，因捷運圓山站有 2 處公車站牌，請大家 Google 圓山飯店接泊車搭乘處的那個位置才是正確的哦！

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