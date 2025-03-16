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食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

IKEA餐廳 瑞典烤肉丸 煙燻鮭魚佐時蔬 巧克力杏仁蛋糕 more
2025-03-16 19:44:00 文字：湯小君
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湯小君

湯小君

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

這次放縱日的中午就決定來IKEA吃午餐 🙂

 

首先希望店家可以把菜單移到別的地方 一個既不會擋到別人看大看板 又不擋路 讓人可以安心的好好看菜單成份的位置 我們看菜單的時候剛好擋住了大看板 所以後面的客人請我們讓一下 然後一旁店員也剛好在補貨 補貨的車子也擋住我們要看的位置 各種的不方便 🙃

 

取菜&飲料自助區

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

這一次我們就沒有加購飲料了 因為飲料全部都是我不能喝的！

胃逆患者最怕的氣泡水 檸檬口味、蔓越口味口味 各種酸酸口味的飲料

然後老頭子對咖啡也沒興趣 覺得有點可惜 😖

 

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

來這裡一定要點我最喜歡的經典烤肉丸 😋

（牛肉來源是澳洲跟紐西蘭 不過牛排來源就是美國的了）

無論肉醬 肉丸 馬鈴薯泥都很好吃 👍👍👍

至於旁邊的果醬...有沒有我都可以 老頭子就完全不能接受 🤌🤌🤌

 

經典烤肉丸

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

烤味噌雞腿排飯

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

幫老頭子點了烤味噌雞腿排飯

我有偷吃一點雞腿 覺得雞腿蠻嫩的 飯也不錯吃 有一個香料味

老頭子覺得雞腿跟家樂福賣的好像沒什麼差別 他還是比較喜歡吃烤肉丸

但為了拍食記 就點不一樣的吃看看  結果還是肉丸賽高🥲

 

煙燻鮭魚佐時蔬

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

煙燻鮭魚沙拉內容裡面有一樣生菜 加上三片鮭魚片

附的醬料味道很怪 超甜 香料味全部擠在一團

所以煙燻鮭魚沙拉 我們只好單吃啦 

 

老頭子說他們家鮭魚片給的還蠻大方的 比較厚又大片

我很喜歡煙燻鮭魚 但是老頭子討厭那股煙燻味 😅
 

 

瑞典肉腸

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

瑞典肉腸吃起來跟台式香腸不一樣 外皮彈脆 裡面應該是混了肉泥

因為懶得去拿芥末醬 所以沾了煙燻鮭魚的沙拉醬 味道很不搭 

最後也是單吃完了 (是有多懶得去拿醬料) 🫠

 

巧克力杏仁蛋糕

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

食記 - 高雄 前鎮區 IKEA餐廳

 

最後的甜點是巧克力杏仁蛋糕 (無麩質)

由巧克力醬跟白巧克力醬還有杏仁碎粒組成

一口下去超級無敵爆甜 甜到會齁嗓子 血糖狂飆的那一種

我大概吃了兩口就趕快叫老頭子幫我也吃（要炸血糖大家一起炸血糖的意思是嗎）

 

總之偶爾來自助吃一吃還是挺不錯的啦

只是每次吃來吃去 結論都還是比較喜歡烤肉丸啦 😁

 

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IKEA餐廳 (高雄店)

phone07-5377688
place高雄市前鎮區中華五路1201號
4.24 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.38
服務品質
3.63
裝潢氣氛
4.25
CP值
4.13
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