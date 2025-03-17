最近對剝皮辣椒、皮蛋和重味道蔬菜(蔥、薑、韮、九層塔、香菜)的料理特別感興趣

前陣子看到茉莉小姐說說話分享一家高雄連鎖加盟品牌「臨門一餃」，居然有皮蛋和九層塔水餃！(參考文章)

於是剛好趁三月某週到高屏的 #孤獨的潤餅獵人 之旅途中，來安排吃一頓！雖然高雄有好幾家分店，但皮蛋餃子是鳳山「光復店」限定喔

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商家名稱：臨門一餃-光復店(高雄市鳳山區光復路一段75號)

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營業資訊：0989223355 週一至六11:30-20:30；週日休

分店資訊：

▪︎ 岡山店(高雄市岡山區華園二路2號)

▪︎ 惠民店(高雄市楠梓區惠民路165號)

▪︎ 楠梓店(高雄市楠梓區楠梓路142-1號)

餐點介紹：煎餃/水餃/醬飯/麻油湯類/麵類/湯類/菜類

用餐日期：2025.03



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▲臨門一餃-光復店 店面

(客串演出: Na哥)

▲臨門一餃-光復店 用餐環境

桌位蠻多的，而且調味料和餐具都統一放在自助區，所以桌面都保持的乾乾淨淨

(客串演出: Na哥)

臨門一餃-光復店 菜單(拍攝日期：2025 .03)

▲老闆很親切，讓我可以所有口味都各點兩顆

這樣就能一次吃到所有口味啦

▲所有口味水餃都用一樣的原味餃子皮，外觀比較難看出口味，真的是只能 盲猜啦

但不同口味還是有些不同：皮蛋和香辣的餃皮比較薄，夾易破或剛上桌時就已經破的，其他口味的餃皮則夠有厚度。全部口味的肉餡均完整一糰的，摻有些許肥肉丁，湯汁多，有的水餃口味湯汁還很油，容易膩

(左)高麗菜

高麗菜清脆帶甜味，肉菜比約1:1，相當清爽，而且感覺比其他家高麗菜水餃更清淡，是很適合做煎餃的高麗菜餃子

(中)韭菜

肉菜比約1:1，味道跟大多韭菜水餃一樣，無特別之處

(右)九層塔

九層塔香氣濃郁，甚至還有青醬羅勒的香氣(兩者近親但味道還是有差)，而且是七個口味中相較不油膩的，我喜歡

(左上)香蔥

蔥花有厚度，雖然量不多但是還說能吃得到蔥味，有豬肉餡餅的感覺

(右上)香芹

芹菜的清新香氣相當解膩，跟九層塔和高麗菜一樣是比較清爽的口

(左下)香辣

老闆手炒辣椒醬，可以看的見、吃得到辣椒皮和籽。一入口就是明顯的油感和辣椒香與襲來勁辣感，在嘴裡釋放熱度。我覺得應該是還中辣等級，因為不會吃一顆就辣得嘴疼或無知覺，但吃完後嘴唇還會殘留數分鐘麻麻的感覺

(右下)皮蛋

每顆水餃都直接放一皮蛋切塊，而非將皮蛋攪碎，所以能吃得到大塊Q到略有勁的皮蛋蛋白。雖然沒有像碎皮 蛋那麼均勻，但可能是水餃內包覆不少油水，所以皮蛋黃還是會隨著湯汁化開而融入肉餡中，整體吃起來還是覺得肉餡和皮蛋有融合一起的，我覺得不到驚豔，但也還不錯

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▲很開心，我最期待的皮蛋和九層塔，也真的是所有口味中我最滿意的

香 辣、香芹也是不錯，有特色； 蔥肉、高麗菜和韭菜則比較普通

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以上。