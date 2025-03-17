三重小吃推薦「四十年甜甜圈 雙胞胎」！

一賣四十年，從露天攤販賣到有店面，連食尚玩家都曾專程來報導過，這間可是三重在地人從小吃到大的回憶，甜甜圈、雙胞胎、酸菜餅通通銅板價就可以吃得到，大媽大叔一買就是十幾袋，剛炸好的甜甜圈灑上糖粉，澎鬆軟綿、真的有夠好吃的啦！

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昨天跑去這間「四十年甜甜圈 雙胞胎」，想說搬了新店面會不會人潮減少，結果還是一樣超級多人。

家族企業全出動，一個小小店面就有５～６個工作人員，手還完全沒停下來休息過。

現炸的雙胞胎看起來黃金酥脆，雖說是油炸物，但吃起來卻一點都不油膩。

每一顆都澎鬆療癒，光看就讓人覺得超好吃的模樣。

甜甜圈也是店家自己手工做的，剛入鍋的時還會發出迷人的滋滋聲響。

一個一個翻面翻滾，炸出來的色澤真的有夠誘人的啦！

出爐的甜甜圈還沾上不少糖粉，吃起來更有味道。

不得不說，這甜甜圈看起來真的好澎鬆，光看就覺得好好吃。

一邊炸、一邊裝，前來排隊購買的人潮也是完全沒停過。

▲甜甜圈 15元

這家「四十年甜甜圈 雙胞胎」的甜甜圈，應該是我吃過傳統甜甜圈的前３名了，剛出爐真的超好吃的耶！

它不屬於脆皮的那種，而是傳統而懷舊的澎鬆、富含空氣感的口感，麵香愈嚼愈濃郁，嘴裡還有淡淡的糖粉滋味，一口接一口還真的有點停不下來，難怪大家一買就是好幾袋。

拿在手上熱呼呼的，光首甜甜圈的氣孔就超迷人的啦！

▲雙胞胎 15元

一樣也是銅板價就可以吃得到，這個就跟甜甜圈不太一樣了，一咬下去就是卡滋響聲，皮脆內餡柔軟，單吃就好吃、而且沒有油耗味。

這間「四十年甜甜圈 雙胞胎」可是不少在地人的回憶，從下午開始營業，一直到六點多打烊，但通常還沒休息就賣完，大家想吃要記得早點來。

即時文章分享：最強「酸辣魚」號稱一等3小時，一營業人潮就爆滿！

四十年甜甜圈 雙胞胎 | 店家資訊

四十年甜甜圈 雙胞胎

店址：新北市三重區車路頭街109巷1號

營業時間：14：00 ～ 18：30

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