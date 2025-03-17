台北西門町酸菜魚推薦「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」！

告訴你們，「狂一鍋酸菜魚」到底在紅什麼？ 一口酸菜一口魚，酸辣得很自然，精品食尚美學用餐體驗、風潮正夯，酸菜魚、暱稱白飯小偷！

最近新開幕的「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」，可是一營業就爆紅，連平日來都還要排隊才能吃得到，酸菜魚結合時尚，還有機車包、托特包、泊金包等等組合套餐，單人來吃也非常自在，當然人揪愈多愈熱鬧，可以吃到的時尚單品也更多呢！

「完整菜單請點我」

狂一鍋酸菜魚（台北西門店）| 距離捷運站走個只要五分鐘

1725辣椒傳進川菜發源地，演化奠定酸菜魚的經典口味。2025跨界翻玩向經典致敬

品狂一鍋 美學一生，6年的熱血暴走之路～不停的！

是說「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」就在台北的中華路上，從西門捷運出來走路只要五分鐘就可以抵達，交通真的非常方便。

狂一鍋酸菜魚（台北西門店） 台北美食 西門站美食 西門町美食 西門町宵夜

「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」就藏在這棟大樓裡，連地下也有停車場，不管搭乘大眾交通工具亦或是開車，都相當便利！

人潮多得真的很誇張阿！

滿滿的人潮幾乎快淹沒整個行人道，沒有排隊保證吃不到。

台北人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時。

「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」在四樓，還有電梯可以坐，真的超貼心。

狂一鍋酸菜魚（台北西門店）| 時尚打卡必備

店內還提供超大藍色蝴蝶節可以拍照打卡，偷偷跟你們說，這絕對是我看過最時尚的酸菜魚專賣店了！

精品區 | 超貼心候位區

等候位區都打造的非常時尚，不說我還以為來到什麼時尚精品店了！XD

美食翻玩界的天花板-三冠玩：愈藍愈好玩：精品藍世界、AI玩主廚：AI玩菜單、邊吃邊玩，開心追求時尚。

2021成立『狂一鍋』，橫空出世成功將百年台菜翻玩為台式鍋物第一名的日常好鍋。

2025『狂一鍋 最狂酸菜魚』向經典中的經典-川菜致敬。主理人-”成都狂少”2019年冬，秒說服一群狂徒踏上2,000多個日夜近6年的熱血暴走之路，鑽研出最適合台灣人口味的酸菜魚！

不停的田調多國料區、穿巷吃研藏味，往返在炒鍋炮爐間、精品時尚界，翻玩酸菜魚融合時尚精品獨樹一幟的生活美學，讓世界美味，美學一生。

『我狂一鍋，我驕傲！』，堅持選用了亞熱帶冬陽照護、溯源玉山群峰滋潤的嘉南平原職人酸菜，孕育出特有自然鹹香、爽脆回甘的美食界百搭配角，更是美學餐飲體驗的美味主角。

跨境多國、穿街過巷熱血暴走調研六年間，陽光回甘酸菜的時尚精品百搭令人目眩神迷，源自於維持一致酸香、美學生活的極緻職人堅持，就是讚！

超厲害 | 機器點餐超方便

使用機器點餐，我們還遇到外國觀光客來吃，店員溝通能力超好，真的超厲害的。

然後用機器點餐也很方便這樣！：）

哇！才剛營業就滿滿人潮！集團精心籌畫6年開啟酸菜魚時尚風潮。

真的很難想像，這還是一開店，用餐的客人就超多的啦！

結合時尚與馬卡龍藍的顏色真的很好看，店面寬暢舒適，用起餐來也很舒服，連沙發椅都超好坐。

如何 | 無限熱飲讓你DIY自己喝

這裡還有免費招待的玫瑰花茶，也有陳皮等等可以加，當然也有貼心小提醒，像如仃搭配最好喝，當然自己也可以DIY。

一旁就是飲水機，水很燙，泡的時候要注意小心呦！

狂一鍋酸菜魚（台北西門店）| 狂一鍋時尚飲品

▲路過芬芳綠茶香、登高望遠烏梅醉

綠茶風味單純，是不嗜甜的朋友好選擇，而烏梅醉本身酸酸甜甜非常開胃，重點是真的超解膩。

蕭鼓傳情 | 機車包

我們全家四個人來，總共點了兩個機車包套餐，每份２～３個人份量，多到吃不完還打包，料真的有夠多的啦！

▲奈人擋住饅頭香 110元

這饅頭炸得金黃酥脆，一看就是超誘人，一拿起來還有剛出爐時的餘溫，真的太吸引人啦！

沾上煉乳吃起來更對味，當然單吃就已經超讚了，這個很推薦。

重點是小朋友超級愛。

▲香氣撲鼻香酥雞 150元

使用無骨雞腿下去油炸，吃起來完全沒有油膩感，金黃色的外皮很能引人食慾，吃起來肉汁噴發而且質地超軟嫩。

▲鍋巴 89元

耶！這菜一上桌，紅豆姐就說，這是米香，其實這是鍋巴！

吃起來就像餅乾一樣爽脆，不會油、也不會膩，帶有淡淡甜味，愈吃愈涮口。

▲百年傳世蓮藕香 80元

這是開胃小菜，真的好解膩！

使用香柚下去調味，吃來酸酸甜甜，也可以緩解酸菜魚的辣味，很推薦。

▲女兒情長鴨血辣 60元

超大一盤只要６０大洋，實在有夠便宜的啦！

而且每塊鴨血都超大塊，吸了飽飽湯汁，大口咬下真的超過癮，不過辣度蠻鮮明的，尾韻強勁，真的有辣到，建議大家可以點杯烏梅汁解解辣。

這個真的很好吃。

▲蕭鼓傳情酸菜魚 630元

酸菜魚我們是選擇機車包，適合２～３人食用，但它其實份量很多，我們四個人來點了兩個機車包，真的吃到撐炸，然後又外帶這樣！XD

滿滿一大鍋的酸菜魚，酸菜來自咱們台灣正宗，酸菜的尾韻很強烈，酸酸辣辣、其中又帶點麻，是專屬「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」的好滋味。

裡面的烏鱧魚給得很多，尤其是寬粉，一撈起來全部都是，尤其湯汁更是白飯小偷，保證你讓一碗接一碗，吃到停不下來。

裡面還有不少五花肉，吸了滿滿湯汁，吃來真的很過癮。

因為自己曾經買過酸菜魚湯包回來自己煮，這才發現原來烏鱧魚的成本價真的非常高。

不過「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」的烏鱧魚給得不少，雖然整個機車包算起來沒有特別便宜，但在品質上真的可以打滿分，這鍋真的很有味道。

湯頭超酸又帶有辣味，本身辣度還挺濃郁的，主打連湯頭都可以喝，而且不會很油膩，裡面還有不少木耳可以搭配一起吃，配著白飯更開胃。

▲邦香四溢番茄鮮 630元

一樣是機車包套餐，也是適合２～３人食用，偷偷告訴你們，這鍋可是小朋友的最愛阿！

番茄魚上面有放著三片檸檬，上桌之後浸泡三分鐘就可以拿起來囉！

不得不說，烏鱧魚真的很好吃耶！

本身沒有什麼刺，魚肉鮮滑又咕溜，而且質地很Ｑ彈，吸附了滿滿的番茄湯汁，整個充滿著甜味，很受小朋友的歡迎，當然也是不吃辣朋友的好選擇。

番茄也給得非常大塊。

尤其是裡面有個特色，除了木耳，寬粉、番茄、烏鱧魚之外，還有大量的蒜頭調味，增添了不少鮮度，不吃蒜頭的朋友也別擔心，裡面沒有蒜味，只有濃郁的番茄甜味，很好喝。

狂一鍋酸菜魚（台北西門店）| 外帶包裝精美又細緻

這是「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」的外帶包裝，是不是好像買了什麼精品一樣，真的很時尚耶！

拿在手上真的走路都有風，喔！對了，「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」還有超美的地板，在這裡拍照打卡走秀也超時尚的啦！

真的很喜歡「狂一鍋酸菜魚（台北西門店）」的酸菜魚跟番茄魚，兩鍋都很有特色，並含有自己的風味，雖然現在酸菜魚百百間，可是他們可是走出了自己的風格，與時尚結合，讓人意猶未盡，吃完了都還會想再來呢！：）

狂一鍋酸菜魚（台北西門店）| 店家資訊

狂一鍋酸菜魚（台北西門店）| FB

電話：02-23610202

店址：台北市萬華區中華路一段88號4樓

營業時間：11：00 ～ 23：00

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