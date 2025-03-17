近期很夯的狂一鍋酸菜魚，讓老饕都瘋狂了

「狂一鍋酸菜魚」到底在紅甚麼? 讓人一口接一口唰嘴的順口甘甜

主理人專精六年打造的酸菜魚，可以一鍋吃光光的順口酸甜好味道

靈魂湯頭不油膩，自然酸度回高

「蕭鼓傳情酸菜魚」真的是白飯小偷的甘香濃郁靈魂湯底

不僅有招牌「蕭鼓傳情酸菜魚」，升級版的「邦香四溢番茄鮮」帶出果香鮮味

台北人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時

最久排3小時的台北狂一鍋酸菜魚，南下進駐台南囉!

敲碗也快點來高雄開一間吧!

打造LV時尚酸菜魚，平價消費的經典酸菜魚

邊吃邊玩，連菜單都好新潮創意名稱，有意思!

狂一鍋酸菜魚-台南中山店 「新光三越台南中山店」

位置：台南市中西區中山路162號12樓 (台南火車站步行5分鐘)

營業時間：11:00~15:00、17:00~22:00

電話號碼： 06 223 9696

粉絲團：Facebook

從台南火車站到狂一鍋酸菜鍋只要步行5分鐘，聚餐約會都很便利

就在新光三越台南中山店 12樓，吃飯逛街一次搞定

有沒有注意到門口招牌還標示1725

1725年是辣椒傳進川菜發源地，經過300年

狂一鍋酸菜魚以跨界翻玩向經典致敬的概念

時尚新潮Tiffany的形象色系，讓女孩也愛來約會拍照打卡

肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作 狂一鍋酸菜魚

繼肉多多火鍋大肉盤後，推出高CP值狂一鍋酸菜魚，比臉盆還大唷!

精品質感的藍色形象，別於一般的酸菜魚餐館

打造時尚用餐環境，美食翻玩界的天花板

市面上超多酸菜魚，為何要挑選狂一鍋酸菜魚

2021年創立了狂一鍋，讓火鍋饕客很愛的台式鍋物第一品牌

也推出川菜經典的 酸菜魚，挑逗味蕾的美味

使用了嘉南平原職人酸菜，帶出自然鹹香酸度

享受一口口酸菜魚也能融合時尚

充滿時尚新潮形象顏色的裝潢，門口還有一個時尚蝴蝶結

等待時候不無聊，可以來拍拍網美照

少人聚餐、多人聚會都很適合來吃狂一鍋酸菜魚

創辦人跟團隊 歷時六年專注一鍋可以喝的酸菜魚，好喝不油膩

你們知道嗎?!台灣餐飲界唯一10年內新創單一品牌

雙雙突破10億餐飲新貴幕後餐飲推手

聽店長說肉多多及明水然樂紅到海外

據說狂一鍋目標也是開到國外去，儼然是餐飲界的台灣之光！

光是狂一鍋酸菜魚 菜單就讓人覺得很時尚，買不起時尚包，只好來狂一鍋酸菜魚，怒吃名牌包?!

這些菜色名稱也太潮了吧!都是經典名包

大小分量居然用機車包、托特包、柏金包來取名，太有意思了!

不僅有招牌酸菜魚 蕭鼓傳情酸菜魚，還有番茄風味的 邦香四溢番茄鮮

家庭聚餐就很推薦兩種口味都點來嘗鮮

高達12項加料區，記得先點唷~

會放入一起熬煮~~上桌就可以優雅大口吃

對了!入會禮:狂一鍋 酸菜魚 路 易 威 登

入會免費，加入就能獲得 特調飲品擇一

點完餐點就可以來裝免費貼心的解辣去膩熱飲

可自行調配，都有黃金比例可以參考

不是茶包，是很大氣的花瓣、陳皮

仙女開心配方、女神快樂配方，我想當女神!

陳皮很解渴回甘帶果香，玫瑰花也是我的愛

記得玫瑰花比較偏冷，不宜加太多，淡雅的花香剛剛好

喝杯熱呼呼現泡花茶飲，等待餐點

飲品也很大杯，點了路過芬芳綠茶香、威然自得奶茶醇

無糖路過芬芳綠茶香很解渴去膩

威然自得奶茶醇帶有甜味，乳香風味引出茶香，推薦給奶茶控必喝

蕭鼓傳情酸菜魚(機車包)

上桌馬上聞到酸度香氣，讓味蕾都開了

近期吃過最好吃的酸菜魚，湯頭不油膩讓我很加分

內用都可以加湯，辣度、酸度可以調整

意外的順口不油，帶出魚肉的滑溜嫩度

酸菜順口，酸度先上來會轉回甘甜，精華湯頭好喝很順喉

酸菜魚帶出花椒香氣，可以先感受本身的香氣

重口味喜歡辣味一點，可以免費加野山椒提味

烏鱧魚片好嫩，整個帶出香氣

豬五花保有油脂，釋放出本身的油脂滋潤湯頭

連裡面的寬粉都吸附精華酸菜湯香氣，滑溜順口秒殺

邦香四溢番茄鮮(機車包)

招牌蕭鼓傳情酸菜魚是白飯殺手美食靈魂湯底

是主理人狂少歷時六年專注一鍋後運回甘的酸菜魚

又升級推出了邦香四溢番茄鮮，帶出番茄香氣讓不吃辣的饕客也能一起享用

這款邦香四溢番茄鮮意外的讓我很愛，加上我本身愛番茄

番茄香氣格外的濃厚，帶出香料香氣提味

一端上來就聞到蒜香，利用檸檬清香融入提味

有帶長輩、孩子就可以點 邦香四溢番茄鮮

順口滑溜魚肉，帶出番茄香氣提味

讓魚肉更顯得鮮~好嫩入口即化!

湯頭不油膩，很香醇豐富層次，也是白飯殺手等級的湯頭

口味都可以做調整，內用都可以加湯唷~

跟家人都很愛喝湯，絕對要多續湯

兒女情長鴨血辣

懂吃的潮男潮女都知道還要點懶人包 經典功夫菜色

推薦這款帶有特色藥膳香氣八角甘甜的麻辣鴨血

很大塊咬下還有湯汁爆出來，藥膳香氣很濃郁

順口的辣度，帶出獨門滷製香氣

老油條也是酸菜魚必點的招牌小點，我喜歡稍微泡過吸附一半的湯汁

咬下還有軟與酥脆口感最好吃，引出精華的花椒香

鍋巴

小孩才選擇，不僅要老油條，還有卡滋酥脆的鍋巴

鍋巴有多種吃法，單吃享受米香酥脆

沾上酸菜魚鍋帶出酸度提味，增加咀嚼口感

沾番茄酸菜魚也不錯吃

小孩才選擇，當然要沾上煉乳，霸王級美味

香氣撲鼻香酥雞

小孩愛吃一定要點香酥雞，獨特釀製外酥裡嫩

趁熱吃很美味，保有雞肉本身香甜

達人知味娃娃菜

帶出蒜香的軟嫩娃娃菜

細嫩帶出本身的鮮味，調味讓我跟家人都很愛

百年傳香蓮藕香

帶有柚香的釀製蓮藕片，很解膩也解辣

清脆口感帶出蓮藕香氣，柚子香提味好好吃

奈人擋住饅頭香

每桌都有點的點心，飯後甜點推薦

還沒吃完飯，就已經被秒殺吃完的奈人擋住饅頭香

很酥脆帶有一層一層堆疊，裡面帶有軟綿口感

淋上煉乳更是不得了，太銷魂了!

隱藏百貨超狂酸菜魚，藍色系潮流風格

約會聚餐也可以感受滿滿時尚優質餐點，享用一口口開胃的酸菜魚、功夫菜色

可以吃得很優雅，聚餐的很開心

台灣酸菜魚 時尚品牌-年輕時尚酸菜魚，時尚體驗儀式感滿滿的時尚品牌

還不快約起來，最亮麗新潮的 狂一鍋酸菜魚，絕對開胃