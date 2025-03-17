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「狂一鍋酸菜魚」到底在紅甚麼?投入六年專精一鍋可喝的酸菜魚，一口酸菜一口魚的唰嘴風味必追 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-03-17 10:04:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

「狂一鍋酸菜魚」到底在紅甚麼?投入六年專精一鍋可喝的酸菜魚，一口酸菜一口魚的唰嘴風味必追 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

近期很夯的狂一鍋酸菜魚，讓老饕都瘋狂了
「狂一鍋酸菜魚」到底在紅甚麼? 讓人一口接一口唰嘴的順口甘甜
主理人專精六年打造的酸菜魚，可以一鍋吃光光的順口酸甜好味道
靈魂湯頭不油膩，自然酸度回高
「蕭鼓傳情酸菜魚」真的是白飯小偷的甘香濃郁靈魂湯底
不僅有招牌「蕭鼓傳情酸菜魚」，升級版的「邦香四溢番茄鮮」帶出果香鮮味

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台北人潮滿滿，晚間餐期或周末至少要等一個小時

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最久排3小時的台北狂一鍋酸菜魚，南下進駐台南囉!
敲碗也快點來高雄開一間吧!

打造LV時尚酸菜魚，平價消費的經典酸菜魚
邊吃邊玩，連菜單都好新潮創意名稱，有意思!

狂一鍋酸菜魚-台南中山店 「新光三越台南中山店」
位置：台南市中西區中山路162號12樓 (台南火車站步行5分鐘)
營業時間：11:00~15:00、17:00~22:00
電話號碼： 06 223 9696
粉絲團：Facebook

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從台南火車站到狂一鍋酸菜鍋只要步行5分鐘，聚餐約會都很便利
就在新光三越台南中山店 12樓，吃飯逛街一次搞定

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有沒有注意到門口招牌還標示1725
1725年是辣椒傳進川菜發源地，經過300年
狂一鍋酸菜魚以跨界翻玩向經典致敬的概念

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時尚新潮Tiffany的形象色系，讓女孩也愛來約會拍照打卡
肉多多、明水然樂兩大新創姊妹品牌，2025樂多多集團最新力作 狂一鍋酸菜魚
繼肉多多火鍋大肉盤後，推出高CP值狂一鍋酸菜魚，比臉盆還大唷!

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精品質感的藍色形象，別於一般的酸菜魚餐館
打造時尚用餐環境，美食翻玩界的天花板

市面上超多酸菜魚，為何要挑選狂一鍋酸菜魚
2021年創立了狂一鍋，讓火鍋饕客很愛的台式鍋物第一品牌
也推出川菜經典的 酸菜魚，挑逗味蕾的美味
使用了嘉南平原職人酸菜，帶出自然鹹香酸度
享受一口口酸菜魚也能融合時尚

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充滿時尚新潮形象顏色的裝潢，門口還有一個時尚蝴蝶結
等待時候不無聊，可以來拍拍網美照

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少人聚餐、多人聚會都很適合來吃狂一鍋酸菜魚
創辦人跟團隊 歷時六年專注一鍋可以喝的酸菜魚，好喝不油膩

你們知道嗎?!台灣餐飲界唯一10年內新創單一品牌
雙雙突破10億餐飲新貴幕後餐飲推手
聽店長說肉多多及明水然樂紅到海外
據說狂一鍋目標也是開到國外去，儼然是餐飲界的台灣之光！

光是狂一鍋酸菜魚 菜單就讓人覺得很時尚，買不起時尚包，只好來狂一鍋酸菜魚，怒吃名牌包?!
這些菜色名稱也太潮了吧!都是經典名包
大小分量居然用機車包、托特包、柏金包來取名，太有意思了!
不僅有招牌酸菜魚 蕭鼓傳情酸菜魚，還有番茄風味的 邦香四溢番茄鮮
家庭聚餐就很推薦兩種口味都點來嘗鮮

高達12項加料區，記得先點唷~
會放入一起熬煮~~上桌就可以優雅大口吃

對了!入會禮:狂一鍋 酸菜魚 路 易 威 登
入會免費，加入就能獲得 特調飲品擇一

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點完餐點就可以來裝免費貼心的解辣去膩熱飲
可自行調配，都有黃金比例可以參考

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不是茶包，是很大氣的花瓣、陳皮

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仙女開心配方、女神快樂配方，我想當女神!
陳皮很解渴回甘帶果香，玫瑰花也是我的愛
記得玫瑰花比較偏冷，不宜加太多，淡雅的花香剛剛好

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喝杯熱呼呼現泡花茶飲，等待餐點

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飲品也很大杯，點了路過芬芳綠茶香、威然自得奶茶醇
無糖路過芬芳綠茶香很解渴去膩
威然自得奶茶醇帶有甜味，乳香風味引出茶香，推薦給奶茶控必喝

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蕭鼓傳情酸菜魚(機車包)
上桌馬上聞到酸度香氣，讓味蕾都開了

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近期吃過最好吃的酸菜魚，湯頭不油膩讓我很加分

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內用都可以加湯，辣度、酸度可以調整
意外的順口不油，帶出魚肉的滑溜嫩度

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酸菜順口，酸度先上來會轉回甘甜，精華湯頭好喝很順喉

酸菜魚帶出花椒香氣，可以先感受本身的香氣
重口味喜歡辣味一點，可以免費加野山椒提味

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烏鱧魚片好嫩，整個帶出香氣

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豬五花保有油脂，釋放出本身的油脂滋潤湯頭

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連裡面的寬粉都吸附精華酸菜湯香氣，滑溜順口秒殺

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邦香四溢番茄鮮(機車包)

招牌蕭鼓傳情酸菜魚是白飯殺手美食靈魂湯底
是主理人狂少歷時六年專注一鍋後運回甘的酸菜魚
又升級推出了邦香四溢番茄鮮，帶出番茄香氣讓不吃辣的饕客也能一起享用

這款邦香四溢番茄鮮意外的讓我很愛，加上我本身愛番茄
番茄香氣格外的濃厚，帶出香料香氣提味
一端上來就聞到蒜香，利用檸檬清香融入提味

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有帶長輩、孩子就可以點 邦香四溢番茄鮮

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順口滑溜魚肉，帶出番茄香氣提味
讓魚肉更顯得鮮~好嫩入口即化!

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湯頭不油膩，很香醇豐富層次，也是白飯殺手等級的湯頭

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口味都可以做調整，內用都可以加湯唷~
跟家人都很愛喝湯，絕對要多續湯

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兒女情長鴨血辣
懂吃的潮男潮女都知道還要點懶人包 經典功夫菜色
推薦這款帶有特色藥膳香氣八角甘甜的麻辣鴨血

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很大塊咬下還有湯汁爆出來，藥膳香氣很濃郁
順口的辣度，帶出獨門滷製香氣

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老油條也是酸菜魚必點的招牌小點，我喜歡稍微泡過吸附一半的湯汁
咬下還有軟與酥脆口感最好吃，引出精華的花椒香

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鍋巴
小孩才選擇，不僅要老油條，還有卡滋酥脆的鍋巴

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鍋巴有多種吃法，單吃享受米香酥脆

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沾上酸菜魚鍋帶出酸度提味，增加咀嚼口感

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沾番茄酸菜魚也不錯吃

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小孩才選擇，當然要沾上煉乳，霸王級美味

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香氣撲鼻香酥雞
小孩愛吃一定要點香酥雞，獨特釀製外酥裡嫩
趁熱吃很美味，保有雞肉本身香甜

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達人知味娃娃菜
帶出蒜香的軟嫩娃娃菜

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細嫩帶出本身的鮮味，調味讓我跟家人都很愛

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百年傳香蓮藕香
帶有柚香的釀製蓮藕片，很解膩也解辣

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清脆口感帶出蓮藕香氣，柚子香提味好好吃

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奈人擋住饅頭香
每桌都有點的點心，飯後甜點推薦
還沒吃完飯，就已經被秒殺吃完的奈人擋住饅頭香

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很酥脆帶有一層一層堆疊，裡面帶有軟綿口感

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淋上煉乳更是不得了，太銷魂了!

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隱藏百貨超狂酸菜魚，藍色系潮流風格
約會聚餐也可以感受滿滿時尚優質餐點，享用一口口開胃的酸菜魚、功夫菜色

可以吃得很優雅，聚餐的很開心

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台灣酸菜魚 時尚品牌-年輕時尚酸菜魚，時尚體驗儀式感滿滿的時尚品牌

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還不快約起來，最亮麗新潮的 狂一鍋酸菜魚，絕對開胃

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