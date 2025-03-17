大家都說弘大的消費普遍來說都比明洞來得低，吃過這間小豬存錢筒後我相信是真的，這是位於弘大商圈的平價石頭烤肉，使用炭火舖上石頭來烤肉，極具特色，而且這間烤肉不單單價格平實，肉質也超讚！一定要點五花肉、豬頸肉或牛排，難怪每到用餐時段常常客滿。

▲小豬存錢桶石頭烤肉為在弘大地鐵站附近，步行約五分鐘就能抵達非常方便。仔細看上方招牌有寫Taiwan 好感度瞬間飆高！

▲店內用餐環境比較壅擠吵雜，與鄰桌距離很近有點壓迫感，雖然有抽風設備但煙烤味還是頗重，但陳小兔說這種氣氛才是常出現在韓劇中的燒肉店。

▲小豬存錢桶石頭烤肉菜單：菜單內有中文，點餐不會有甚麼問題，肉類主要有豬肉和牛肉，不同的部位口感也不同。

▲服務員送上滿滿的石頭，準備開吃拉...不是拉，等等肉是放在上面烤的，在台灣好像從來沒吃過這樣的烤肉。

▲一上桌就有免費的小菜、泡菜和醬料，搭配烤肉一起吃很清爽。

▲免費的大醬湯，店員送上來直說サービス(原來這個字日韓都通用)，不知道是不是只有我們備招待還是每桌都有？大醬湯有濃郁的蒜香味，內有豆腐和洋蔥簡單的配料，味道很棒，平反了我們昨天跟團喝的大醬湯。

▲蒸蛋 4000韓元：蒸蛋有較粗的孔洞，有濃郁蛋香，上面放了紅蘿蔔和蔥花點綴，但周圍意外的沒有鍋巴，跟我預期會吃到那種焦焦的蒸蛋很不同。

▲鹽味燒肉 13000韓元、豬排13000韓元：第一次店員會幫忙烤，附上幾片杏鮑菇，鹽味燒肉和豬排兩者的差異應是使用鹽巴調味，豬排肉質緊實無腥味，帶有濃濃炭香，吃過後覺得驚艷！

▲豬五花 13000韓元：沒想到吃到豬五花後更讓人驚喜，五花肉的油花增添了不少油脂香氣，肉質也更加軟嫩，真的好吃！

▲可放入生菜一起吃，吃起來不會這麼油膩增添清爽感。

雞蛋糕短評：烤肉價格親民，使用石頭烤肉別有風味，豬肉肉質非常優，當天被招待免費的大醬湯 ，店內用餐環境稍微壅擠，與鄰桌的距離非常近。



用餐環境★★★

餐點★★★★★

服務★★★☆

CP值★★★★☆



【小豬存錢桶石頭烤肉美食資訊】

地址：146-1 Eoulmadang-ro, Mapo-gu, Seoul, 南韓

電話：+8223236292

官網：無

營業時間：14:00–02:00(周一~周四)、12:30–02:00 (五、六、日)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：有

刷卡：有

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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