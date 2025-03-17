「越春真越式傳統料理」位於寧夏夜市旁的巷弄，提供豐富多元的傳統道地越南小吃，而且價格平實、用料實在，用餐環境也不錯，喜歡越南美食的朋友們可不要錯過。

「越春真越式傳統料理」不在寧夏夜市的主要攤位區，而是在一旁的巷弄間，有滿明顯的招牌，用餐時間通常要排隊等候。

用餐時間常常座無虛席，店裡的用餐空間也很不錯，環境明亮乾淨，更讓人擁有美好的用餐心情。

店裡還有許多越南風情的擺設。

自助區可以自取各式醬料和飲用水。

「越春真越式傳統料理」的菜單，餐點品項十分豐富，會讓人有選擇障礙。

河粉和米線是越南滿代表性的料理，所以我們點了一碗「清燉招牌牛肉米線」和「清燉海鮮河粉」。

「清燉招牌牛肉米線」我們選擇加價20元添加了酸辣風味，湯頭甘甜又帶點微酸辣，喝起來還滿爽口的；鮮嫩的牛肉搭配著滑順的米線，一口接一口吃超美味！

小小孩適合這碗「清燉海鮮河粉」，裡頭有許多海鮮食材，河粉的口感也很不錯，湯頭較為清爽，佐佐佑佑也很愛喝。

再來分享的是「乾拌烤肉米線」，是很特別的一道乾米線料理。

米線沾上所附的醬汁，好吃極了，非常開胃。

烤肉的香氣可以連同米線一同包覆在生菜裡，也是滿不錯的吃法。

「蝦肉生菜春捲」是我們每次來必點的餐點，寶小銘真的很愛越南春捲！

春捲裡包覆著蝦肉、米線、生菜、肉片、黃瓜等食材，呈現出多層次的美味。

再沾上經典的魚露醬，我們每個人一連吃好幾口超過癮！

這款「好濃豆奶」也是特色飲品，喝起來有點像是養生豆奶，口味較偏甜，小小孩會很喜歡！

我們已經來「越春真越式傳統料理」好多次了，佐佐佑佑也很喜歡店裡的餐點，尤其是暖呼呼的清燉河粉和越式春捲，深受他們喜愛呢！大家如果逛寧夏夜市時，這間越南料理店可以列入口袋名單喔！

《店家資訊》

「越春真越式傳統料理」

地址：台北市大同區重慶北路二段57巷19號

電話：02-25551235

營業時間：每日11:30-15:00；17:00-23:00

FB：越春真

文章標籤