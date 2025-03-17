哇！我妹終於嫁出去啦！(開玩笑的啦～) 這次的戶外婚禮真的超美的，根本是偶像劇現場！而且晚上的婚宴更厲害，他們找的洪廚喜宴，根本是五星級水準，我還以為走錯場，來到了高級法式餐廳呢！

▼真鯛生魚片一亮相，我就知道不簡單！不僅外型吸睛，生魚片肉質更是新鮮，入口即化，根本是生魚片控的天堂！

▼一人一個小蘋果太可愛啦～裡面裝的菜色是沙蝦，吃起來Q彈鮮甜。

▼溏心烏魚子也很有創意，彈嫩的花枝，搭配濃郁鹹香的溏心烏魚子，口感層次超豐富！搭配清爽的醃白蘿蔔，酸酸甜甜也很唰嘴。

▼東坡肉肥而不膩，醬汁鹹甜適中，我忍不住多挖幾匙～

▼椒鹽烏魚鰎炸得金黃酥脆，外酥內嫩，椒鹽的香氣更是讓人開胃，咬下去卡滋卡滋的，配上啤酒一定更讚！

▼這鍋湯一上桌，香氣撲鼻，料多實在，鱸鰻、魚翅、鹿野雞，都是頂級食材！湯頭濃郁鮮甜，喝一口感覺全身都充滿了活力。

▼北海道帝王蟹肉質鮮甜，羹湯充滿海味～

▼龍蝦寶盒耶～這道菜根本是藝術品！龍蝦肉質Q彈鮮甜，搭配綿密的芋泥和醋飯，視覺和味覺雙重滿足！

▼海大蝦肉質飽滿Q彈，干貝鮮甜，搭配濃郁的南瓜醬和松露醬，味道層次豐富，滿滿的幸福感～

▼鮑魚彈嫩有嚼勁，花椰菜清脆爽口，搭配濃郁的醬汁，味道鮮美！

▼日本和牛肉汁鮮甜，搭配紅酒醬，更是提升了和牛的美味，這道菜根本是頂級牛排的享受！在喜宴桌上吃到真是太驚喜了！

▼真鯛魚首寄世鍋～湯料超豐富，鯛魚頭、蔬菜、菇類，滿滿的一鍋！湯頭鮮甜，喝一口湯爽口又暖胃。

▼這水果禮盒也太可愛了吧！愛心的造型，搭配各種新鮮水果，色彩繽紛，看了心情都變好了！

這場婚禮就是浪漫到不行～婚宴的菜色不只好吃，更是美到每一道都要拍拍拍！完全顛覆了我對傳統婚宴的印象，如果大家也想辦一場讓大家難忘的婚禮，洪廚喜宴絕對是你的好選擇！

洪廚喜宴

地址：台南市柳營區雙和路51號

電話：06 622 3925

營業時間：10:00-21:00

粉專：https://reurl.cc/GAoA3y

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