今天來嘗鮮楠梓火鍋一級戰區的熊翻滾180°

店外掛著布條「每鍋只要$268起 無限制享用自助吧」

有各式蔬菜鍋料、副食、飲品、冰淇淋無限享用

湯品的選擇性也相當多樣

學生及夜貓族還可享9折優惠

(夜貓：平日週一至週四 20:00後）

本次餐點｜

海陸雙響套餐 $969

(美國牛五花 12oz +帶殼生蠔+鱸魚片)

湯底加價

魷魚螺肉蒜 +$99

真有料胡椒豬肚雞鍋 +$99

單點

澳洲和牛霜降(5oz) $299

黃金雞松板(5oz) $259

花枝漿 $100

手工蝦滑 $130

麻辣鴨血/醬香滷大腸 $59

麻辣肉燥飯 $49

店家地址｜

高雄市楠梓區大學二十六街111號

11:00-15:00、17:00-23:00

07-963-8957

這次選擇雙人套餐

一共有五種價格 可以依照自己喜好的肉品組合挑選

我們這次選擇海陸雙響套餐

搭配牛五花、帶殼生蠔、鱸魚片

美國牛五花 12oz

牛五花的厚薄度拿捏的很好

油花也很漂亮

不會薄到透也不會太厚

涮起來Q嫩

嚼在嘴裡充滿牛油脂香

蘸上特調配方「和風醬醋」

清爽提味 好吃

海鮮盤可以8選2

我們搭配了帶殼生蠔+鱸魚片

鱸魚片切有一定厚度

煮鍋不散肉質很細嫩

帶殼生蠔每顆都肥美飽滿

不論是蘸上特調「熊讚醬」還是直接入口

滑嫩鮮甜的滋味都很好

想吃好一點的肉肉 這裡也嚐的到

以親民的價格滿足口慾

且單點或搭配套餐都蠻划算

澳洲和牛霜降

油花少但比牛五花的牛脂味更香濃

7分熟涮起來不柴挺柔嫩

黃金雞松板

在這也能吃到雞隻精華部位

QQ脆脆帶點咬感

湯頭的選擇多達12種

基礎湯底、特色湯底、招牌湯底

這次是+$99 升級胡椒豬肚雞鍋、魷魚螺肉蒜

胡椒豬肚雞鍋

魷魚螺肉蒜

加湯是自助取用

喜歡吃手工漿會挺推薦單點手工蝦滑及花枝漿

花枝漿相當彈牙 滿滿白胡椒香

花枝的口感也很Q脆

手工蝦滑Q滑彈嫩

口口都是蝦肉 都蠻好吃的

除了鍋物也有熟食可選擇

蠻喜歡醬香滷大腸

很像傳統市場吃到的熟滷

滷的超鹹香入味 帶有大腸的腸騷味

非常配飯👍👍👍

麻辣鴨血

麻辣肉燥飯

店內也有提供免費肉燥跟白飯

如果喜歡吃辣可再考慮加價單點麻辣肉燥飯

帶有花椒的香麻辣感

不會過於辣口刺嗆 是比較溫和的辣感

自助吧提供的的肉燥飯

有紅蔥油頭

嘗起來也油香油香

自助吧蔬菜區

除了蔬菜也提供多種火鍋料可選擇

副食區除了白飯提供的麵食也相當多種

王子麵、蒸煮麵、意麵、雞絲、韓國泡麵

冰品區

泰國明果的冰品

有八種可選擇

飲料有無糖茶或是汽水、咖啡等

吃火鍋最怕沒辦法喝解膩的茶類

這裡提供的選擇多

以自助吧區飲料來評判的話是還不錯喝的

醬料區

牆上有貼著沾醬配方

可以依照搭配調出自己喜好的口味

座位區

不論是多人數或是個人來用餐

都不用擔心位子太大或是被拆桌

桌與桌的擺放也有小巧思

小朋友來用餐也可以在球池裡玩耍

店內有打卡送肉的活動

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