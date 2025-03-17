是嘉義！！

每年的3月是黃花風鈴木盛開的季節，整個嘉義所到之處都是令人感到可愛有朝氣活力的鵝黃景色！

今年的嘉義多了不同的欣賞黃花風鈴木方式，嘉義市政府特別規劃舉辦了一場結合了活動，音樂、藝術、在地特色市集與環保元素，邀請民眾在浪漫的花季中，享受一場視覺與聽覺的雙重饗宴！除了有好吃好玩跟超美黃花風鈴木外，還有嘉義市在地嘉頌重奏團，並邀請多位知名歌手與樂團輪番登台，為現場帶來精采的音樂演出，包括以獨特的嗓音與創作實力聞名的金曲歌后孫盛希、實力派唱將李千娜、新生代人氣歌手艾薇、治癒系歌手梁文音，還有以輕快旋律與細膩編曲著稱的Crispy脆樂團及創作才子李友廷，還有催淚歌姬之稱張若凡、饒舌才子王ADEN、甜美系歌手安吉以及擁有溫暖嗓音的許莉潔以及其他活動，非常熱鬧！

活動資訊：

日期：3/8-3/9

地點：嘉義八掌溪右岸堤防

時間：上午10:00-下午17:00

（開車前來的民眾可依導引於輔仁中學或立仁高中停車）

嘉義一直是我每年一定會造訪的鄉鎮，不只美食好吃又豐富，在地人文又讓我感覺到溫暖且每年三月中是黃花風鈴木開花的季節，在路上都可以瞧見這可愛花朵的蹤影，而今年，嘉義市政府在八掌溪右岸堤防這舉辦了一場別具意義的活動，雖然到訪時，黃花還沒全數開花，但獲動相當熱鬧喔。

➡ 這裡也可以看到我們的動態喔！

➡ 魔王的粉絲團

➡ 魔王的IG

➡ 魔王的youtube

➡ 合作邀約：[email protected]

活動資訊：

光是看活動資訊就讓人期待，超過50攤的市集，不管是甜點，咖啡，手作小物，還有許多攤位一起響應，另外還有超強卡司偶像歌手，金曲歌后等分別都在3/8-9兩天齊聚嘉義八掌溪右岸河堤旁這帶來給民眾許多好聽動人的歌曲！嘉義市天氣好到不行，不管是嘉義市民或是其他地方來的遊客，在這兩天，度過了很棒的週末假期。

為了讓開車前往的民眾有地方可以停車，潮風鈴野餐音樂市集也貼心的與附近兩所學校合作提供了停車場給大家停車，且一路上都有工作人員引導方向與協助前往活動會場，而會場也有化妝室供大家使用。

喜歡拍照打卡的你們，潮風鈴野餐音樂市集也準備了許多活動裝置藝術看板，讓大家可以盡情拍照留念。

不誇張！

這次參與潮風鈴野餐音樂市集的攤位非常多！一整排整齊劃一的集中在靠近八掌溪右岸堤防著，我覺得大家根本沒在看黃花啊，一直在看要買什麼，要吃什麼，有什麼好玩有趣的東西，而且這次也有許多嘉義當地的商家出來擺攤，以及其他攤位，現場有超多美味好吃的食物，大家可以買一買去野餐，真的方便許多！

整條八掌溪右岸堤防都是前來參與活動的遊客與民眾，雖然黃花開的密度不高，但不減大家的熱情！

環保活動：

開頭有說到，潮風鈴野餐音樂市集是結合環保、美食、音樂的活動，所以活動當天也舉辦了環保愛地球活動，只要民眾帶回收電池到現場便可以獲得活動野餐墊或者野餐籃（擇一），我個人很喜歡野餐墊，設計的非常有質感且又很大片，上面還有黃花鈴木的可愛圖案！

我在台北幾乎看不到黃花風鈴木這樣如此可愛的植物，可能跟天氣有關，台北比較潮濕，加上天氣冷，而黃花鈴木是一種需要溫暖乾燥的天氣情況下才會爆開，原本應該要在2月底就盛開的黃花也因為嘉義前幾天寒流 ，所以有延緩了開花時間，當天僅開約3成，雖然有點掃興，但還是有拍到一些已經盛開的黃花風鈴木，想必盛開的時候一定美到不行 ！

偶像歌手活動：

當天活動除了有賞花跟逛市集，當然還有許多歌手明星的現場表演！因為為期兩天，所以兩天的活動嘉賓都不同意！

第一天有巴冷公主稱號的梁文音帶來好聽動人的歌聲，Crispy脆樂團，歡樂氣球秀-派對鴿，安吉，以及星光幫第一位三金入圍的影視歌三棲藝人李千娜，第二天還有ivy艾薇，張若凡，金曲歌后孫盛希，精彩魔術秀-Quint，王ADEN，許莉潔，帶動兩天熱鬧又讓大家非常開心的週末！

嘉義這次舉辦的潮風鈴野餐音樂市集活動，我覺得辦得非常棒耶，動線規劃流暢且不管是市集、表演、還有裝置藝術等設計，活動設計都很用心，在現場也可以感受到當地民眾都非常享受也很開心嘉義有這麼一個很有水準的活動，期待明年的潮風鈴活動也希望黃花鈴木明年開更多！

店家/景點資訊

店家名稱：嘉義八掌溪堤防黃金風鈴木步道

所在地址：臺灣600嘉義市東區吳鳳南路547巷

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：

評價：★★★★★ Google即時導航





交通資訊

延伸閱讀