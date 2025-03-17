在長崎這片充滿歷史痕跡的土地上，立山防空壕不僅是一個軍事遺址

，更是一段深刻歷史的見證。這裡曾是太平洋戰爭期間長崎縣防空總部的

所在地，如今經過精心修復，向公眾開放，讓我們得以一窺戰爭時期的秘密與辛酸。

提到長崎，不得不提那改變世界歷史的原子彈事件。立山防空壕作為

當時的重要軍事設施，見證了無數決策與指揮的瞬間。

這裡曾是縣知事及其他高級官員的避難所，他們在此指揮安全、醫療

救援及緊急通訊，確保在戰爭的陰霾下，長崎的居民能獲得最大程度的保護。

立山防空壕自2005年翻新後，便開放給公眾免費參觀。入口處有專人

管理，他們會主動提供英文簡介，讓來自世界各地的遊客都能深入

了解這段歷史。這裡不僅展示了防空總部的內部設施，還有許多展示

介紹了當時的指揮官及士兵們的日常生活與工作環境。

探索內部 從指揮中心到通訊室

參觀者可以深入探索防空壕的內部，包括專員公署（州長辦公室）

、參謀長辦公室（警察局長辦公室）、教職員辦公室、通訊室、信差室等。

每一間房間都保留著當時的佈置，讓人仿佛穿越回那個戰火紛飛的年代。

此外，材料室、工程師等候室及警察總機等區域

，也展示了當時用於防空監視的各種設備。

歷史的教訓，和平的呼喚

立山防空壕不僅是一個旅遊景點，更是一個教育場所。它提醒我們戰爭的

殘酷，並呼籲和平的珍貴。通過參觀這些歷史遺跡，我們不僅能學習到

歷史知識，更能深刻體會到和平的重要性。

長崎県防空本部跡（立山防空壕）

長崎市立山1丁目（長崎歴史文化博物館旁）

開館時間:9:30～17:00 (休館日 每月第3個週一（遇假日則順延至隔日）)

參觀費用:免費參觀

前往方式:

路面電車「桜町」下車徒歩10分、同「市役所」下車徒歩11分。

県営バス・長崎バス「長崎駅前東口」から乗車「歴史文化博物館」下車徒歩7分。

県営バス・長崎バス「市役所上」バス停下車徒歩10分。

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