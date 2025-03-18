這家「員林美食好胃口胡椒餅」可是連在地人都愛到不行，而且就位在 員林火車站附近美食 戰區，一下火車就能聞香下馬，真的是一出爐就秒殺的 神級員林小吃、名副其實的員林排隊美食喔！

來 員林 千萬別錯過這家「員林好胃口胡椒餅」！ 這 員林炭烤胡椒餅 可是在地人的心頭好，不只在地人愛，連外地來的遊客都對這一味讚不絕口，魅力無法擋啊，他們家的胡椒餅，聽說可是 湯汁多、餡料多，那滋味真的是吃過就回不去了，雖然 員林 好吃的排隊店不少，但這家真的是我的心頭愛，偶爾就會買來當我的午茶小確幸。他們家的內餡是用新鮮的蔥、香氣十足的胡椒，還有用獨門醬汁醃漬過的豬肉Mix在一起，吼～那個香味，光想就流口水，買回家當然要趁熱吃，那個美味真的是會讓人嘴角上揚呢。

它就在 員林火車站附近，用走的就可以到，地址是 員林市中正路475號 喔！不過因為地點比較熱鬧，停車可能不太方便，建議大家可以早一點來買，不然可能就要排隊排很久喔。

「員林美食推薦好胃口胡椒餅」，從民國83年就開始營業了耶，算一算也是一家老店了，難怪是在地的老饕都愛的 胡椒餅！他們家最堅持的就是品質，用的是溫體豬肉，還有天然的香料胡椒，而且他們一直是用圓柱狀的窯烤爐來烤餅，聽說就是因為這樣才能烤出這麼好吃的胡椒餅。

雖然店面沒有什麼華麗的裝潢，但是排隊的人潮可是絡繹不絕，真的是名副其實的 神級小吃，來到 員林 真的不能錯過啊！

在等待胡椒餅出爐的時候，可以稍微逛一下附近，但是那個烤餅的香味真的是太誘人了啦，讓人忍不住一直想趕快吃到。一顆胡椒餅賣 45元，我覺得還是很划算的銅板價，而且吃一顆其實就蠻有飽足感的！

「員林好胃口胡椒餅」窯烤過的餅皮真的是超級酥脆，聽說要很厲害的技術才能把每一顆胡椒餅都烤得這麼完美。

他們家的胡椒餅Size也蠻大的，裡面的餡料給得超多又很新鮮，真的是真材實料看得見，讓人怎麼能不愛。

你看這一顆顆「員林美食好胃口胡椒餅」，是不是看起來就很可愛，裡面的肉餡真的很香，胡椒的味道超級濃郁，再加上滿滿的青蔥和肉塊，光聞到味道就讓人忍不住一直吞口水。

雖然他們家的後腿肉肥肉稍微多一點，但是完全不會影響它的美味，那個餅皮薄薄的，一咬下去香氣四溢，每一口都會讓你愛上它。

別看這胡椒餅這麼大一顆，吃完真的會飽到不行～而且不只這樣，裡面的湯汁也超多的，吃的時候一定要小心燙口啊，下次來 員林火車站 附近，記得一定要來試試這家超人氣的「員林好胃口胡椒餅」喔！保證讓你一吃就愛上。

好胃口胡椒餅

地址：彰化縣員林市中正路475號

電話：0932 684 380