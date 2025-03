卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)(即時房價),這位在時尚界深具影響力的傳奇人物,不僅以其獨特的時尚視角和創意才華著稱,還將這些元素注入到一個飯店這全新領域~~作為一個極具標誌性的人物,卡爾·拉格斐的名字無疑代表著奢華、創新與品味,他所設計的酒店融合了他的藝術、設計天賦以及對細節的無比重視!!每一個角落,都蘊含著卡爾·拉格斐獨特的時尚風格和品位,來到澳門想感受一下老佛爺的獨特時尚一定要入住澳門上葡京綜合度假村內的卡爾拉格斐酒店!!

~卡爾拉格斐酒店(THE KARL LAGERFELD)~

店家地址:澳門路氹射擊路(澳門上葡京綜合度假村內)

聯絡電話:(853) 8881 8000

官方網站:www.grandlisboapalace.com

訂房優惠:Agoda

卡爾拉格斐酒店|地理位置

卡爾拉格斐酒店位於澳門上葡京綜合度假村,從機場可搭乘澳門上葡京綜合度假村接駁車前往,卡爾·拉格斐酒店的設計風格毫不保留地展示了拉格斐的時尚哲學~從大廳到客房,每一個空間都展現了他對簡潔、現代及優雅的獨特詮釋!!

一進大廳就被低調奢華的設計給震撼了,尤其是大廳櫃檯後方由一千支鑰匙組合成老佛爺頭像,更是讓人眼睛為之一亮,這間全球唯一由已故老佛爺親自設計的同名酒店,儼然成為全球旅遊者和時尚愛好者的必住名單~(點我看優惠房價)

卡爾拉格斐酒店|飯店介紹

飯店內隨處皆可看到卡爾的LOGO~

拉格斐喜愛的黑白色調主導了整體色彩基調,簡約而大膽的線條設計讓每一個細節都透露出現代藝術的氣息

在卡爾·拉格斐酒店,除了令人驚豔的客房設計和頂級的餐飲體驗外,還有一個不容錯過的亮點—博覽廊 ,這個別具匠心的空間不僅提供高品質的藝術體驗,還將時尚與精緻的下午茶文化結合,為每一位來到這裡的賓客帶來獨特的感官享受!!

卡爾拉格斐酒店|豪華客房

卡爾·拉格斐酒店的客房設計融合了中國風與西方工藝,客房內的裝潢風格以黑紅色調為主,搭配奢華的材質和時尚的裝飾,精心打造成奢華舒適的私人天地(點我看優惠房價)

濃濃的中國風有著紅色的喜氣及黑色的大器,床頭板上有著代表吉祥寓意的龍鳳呈祥銅錢,充分展現中國風奢華的貴氣~

櫻花圖騰點綴了房間的牆面,以電腦繪製的元素方格呈現高雅且獨具特色

床頭櫃、抱枕及椅子上的花紋設計靈感源自明式「四出頭官帽椅」,無不彰顯著拉格斐對細節的關注,隨處可見的老佛爺LOGO更是展現精緻的設計細節,無不彰顯著拉格斐對細節的關注~

沙發採用了高品質的絲絨布料,呈現出溫暖且高端的觸感!!

此外,拉格斐對於技術的運用也體現得淋漓盡致。酒店客房配備了最先進的智能設施,讓每一位住客都能夠輕鬆操控房間內的各種設備,從燈光調控到空調、音響系統,無不被設計得人性化且高效

一旁有衣櫃放有浴袍,浴袍上也有老佛爺的LOGO,櫃子內還有保險箱可以使用~

金燦燦的浴室好奢華啊!!連水龍頭等都是金色的呢~

備品組合起來是老佛爺的LOGO,可以帶回家紀念~

卡爾拉格斐酒店|豪華客房

酒店大樓共提供271間客房及套房,經典套房面積達97平方米,中國風的房間卻又不失時代感,時尚大師 Karl Lagerfeld 非常喜愛中國元素,房間內傢具均由「老佛爺」親自設計或精心挑選,古雅的中式月洞門巧妙區隔客廳與臥室,相當氣派!!(點我看優惠房價)

華貴的金色、暖棕與嫣紅的交織出優雅時髦的氛圍,房間內不論床頭、地毯隨處可見銅錢的元素,入住經典套房讓人感受古代貴族的奢華與高貴!!

房間內的櫃子以黑色系為主,展現出穩重大器之感,櫃子的設計也相當細膩,打開都別有洞天~房間內的備品也準備得相當齊全,入住絕對不會讓人失望~

金碧輝煌的浴室讓人有種紙醉金迷之感,超大的浴室好享受啊!!

來到澳門一定要住過全球唯一老佛爺設計及同名的飯店,飯店設計融合了時尚、藝術和高端服務,無論是想感受奢華的住宿體驗,還是尋求具有設計感與藝術氛圍的場所,相信澳門卡爾拉格斐酒店都能提供一流的服務和難忘的體驗~

澳門美食|味賞 全球唯一老佛爺親自設計 絕美星空酒廊微醺之夜

上葡京味賞位於老佛爺酒店三樓,是由老佛爺親自設計兼具時尚風格及摩登的葡式餐廳,在飯店內就能大啖正宗葡國滋味,同時也提供了一系列以澳門在地文化及地標為主題的調酒,夢幻的星空酒吧絕對讓人有滿滿的儀式感!!

