中壢大江購物中心2025聖誕慶，室內最美車站與百大新櫃登場，全年免費停車必逛。

迎接 2025 年聖誕節，中壢大江購物中心將一樓中庭變身為電影場景般的「星光聖誕列車驛站」。除了超好拍的打卡裝置，今年更迎來全區大規模改裝，引進超過百家新櫃，包含桃園獨家的香氛、服飾與家電品牌。館內同步舉辦熱鬧的聖誕市集，提供豐富的甜點與伴手禮選擇。搭配靜岡勝政日式豬排等主題餐廳的節慶套餐，以及全年免費停車的超強優勢，讓這裡成為桃園地區度過歡樂耶誕的最佳一站式購物城。

星光聖誕列車驛站超好拍，童話火車與市集營造濃厚節慶感

今年大江購物中心一樓中庭的亮點是「星光聖誕列車驛站」，以聖誕季節為主題搭建了充滿氛圍的候車月台。現場飾以復古大時鐘、擬真轉動時刻表與站名牌，搭配童話般的火車頭與巨型胡桃鉗士兵，讓人彷彿置身電影場景。中庭上方懸掛著發光燈具與星型吊飾，營造出星際軌道的浪漫概念，象徵車站是相遇與重逢的重要場所。現場還設有售票亭與行李房等造景，結合聖誕市集攤位，是親子遊玩與拍照打卡的絕佳去處。

聖誕市集甜點伴手禮雲集，起司條馬卡龍與爆米花甜蜜滿分

星光聖誕列車驛站內的市集集結了多家知名甜點品牌。「花語烘焙工坊」推出濃郁的起司重乳酪條，口味多達九種，還有期間限定的紅酒釀草莓與焙茶白玉。新竹名店「花甜手作甜點」則帶來造型可愛的韓式減糖厚餡馬卡龍與鮮奶饅頭，聖誕造型胖馬卡龍更是應景。此外，知名的「菓風小舖」提供各式聖誕糖果禮盒，「星球爆米花」則有創意口味如烤玉米風味，這些都是交換禮物或派對點心的完美選擇。

靜岡勝政日式豬排夢幻美味，伊比利黑豚雙人餐肉質細緻必嚐

位於 GB 樓的「靜岡勝政日式豬排」被譽為夢幻豬排，是聚餐的熱門選擇。推薦必點「伊比利黑豚雙人餐」，內含厚切里肌與腰內豬排，肉質帶有堅果香氣與甜味，油脂細緻不膩口，搭配酥炸花枝腳與茶碗蒸，份量十足。喜愛暖胃料理的顧客可選擇「里肌豬排鍋膳套餐」，陶鍋醬汁甘甜，豬排吸附蛋液後口感滑嫩。內用套餐皆可免費續加高麗菜絲、白飯與味噌湯，CP 值極高。

百大新櫃改裝登場，香氛服飾與居家生活品牌桃園獨家

大江購物中心今年引進大量新櫃，一樓打造「年輕人一條街」，進駐全台獨家香氛選品店 ASA PERFUME 與快時尚飾品 kila kila。二樓則有大規模改裝，包含桃園獨家的 BLANK SPACE、AIR SPACE PLUS 以及日本同步的 Lowrys Farm 等服飾品牌。三樓引進全台首創機能居家品牌 ONE BOY HOME，GB 樓則有 Roborock 石頭科技與小米智慧家電專區。無論是潮流穿搭或智慧家電，都能在此一站購足。

兒童用品與行李箱一站買齊，全桃最齊全款式滿足家庭需求

二樓童裝區引進全球嬰幼兒時尚品牌 DollBao 與擁有迪士尼授權的 CACO kids，讓家長能輕鬆添購高品質母嬰用品。針對旅遊需求，大江集合了全桃園款式最齊全的行李箱品牌，包括耗時三年研發的 Doris、正版授權卡通周邊 TLC STORE、以及知名的萬國通路與 Victorinox。無論是親子採購或準備出國裝備，這裡都有豐富的選擇。

全年免費停車購物無壓力，餐飲回饋金最高享12%

大江購物中心最大的優勢在於「全年免費停車」，讓顧客可以悠閒逛街、用餐，完全不必擔心停車費問題。配合聖誕慶活動，12 月 12 日至 28 日於 GBF 水池廣場舉辦 NIKE 特賣會。此外，持大江聯名卡消費餐飲可享 12% 回饋金，是全台百貨餐飲最高的現金回饋，非常適合年末與親友相約來此享用聖誕大餐。

大江購物中心

地址：桃園市中壢區中園路二段501號(全國獨家！全年免費停車)

電話：03-468-0999

營業時間：

平日/AM11:00-PM10:00│

週五/AM11:00-PM10:30│

週六/AM11:00-PM10:30│

週日/AM11:00-PM10:00│

例假日前一天AM11：00-PM10:30 │



