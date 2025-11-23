老香港復古奢華重現東區！波記私宅打邊爐神還原老香港的迷人場景。

走進波記私宅打邊爐的那一刻，就像穿過巷弄踏進七十年代的舊香港。霓虹燈、粵語歌、港味湯底一起湧上來，熱呼呼的鍋氣與桌邊笑聲交疊，把聚餐氣氛推到最滿。

波記私宅打邊爐藏在忠孝敦化站附近的巷弄裡，必須穿過 Plan B 小酒館再走上二樓，像走進秘密基地。老闆的香港背景讓這裡的火鍋保留濃濃的家鄉靈魂，吃第一口湯底就能感受到港味的骨架與熱度。復古場景、霓虹光、粵語老歌一起堆疊，用餐時很自然就進入「講港劇台詞」的心情。

七十年代綠色牆面閃著霓虹、像走進老電影的場景裡

推開門後，濃厚的復古氣味立刻湧上來。綠色牆面搭上街市海報、舊家具與老件擺飾，像把整個油麻地搬進東區。座位區分兩人到大圓桌都有，屏風與布簾圍出的包廂像老派家庭聚會，很適合好友聚餐、生日或公司小聚。耳邊的王菲粵語歌讓整個時空感更完整，吃火鍋都變得有點浪漫。

港味與台味交融的湯底 鍋香層次在舌尖打開

店內最受歡迎的鴛鴦配置是「老罈酸菜鍋」搭「西洋菜皮蛋鍋」。老罈酸菜鍋酸香濃郁，湯色金黃，青花椒的麻意在熱湯裡慢慢散開，喝第一口就覺得暖度一路往胃裡沉。另一邊的西洋菜皮蛋鍋更是特別，西洋菜的味道比香菜更帶鮮脆，葉片略厚、嚼感乾淨，配上豚骨白湯與皮蛋的柔滑氣息，喝起來溫潤又帶點草本的辛香，是那種一不注意就喝掉兩碗的湯底。

海鮮盛盤鮮度滿分 酸菜魚香在鍋裡自然升級

端上桌的綜合海鮮盤色澤乾淨漂亮，藍鑽白蝦的殼透亮、海鱸魚片切得厚薄適中，生干貝和九孔鮑魚在燈光下閃著微光，每樣都看得出新鮮度。干貝和鮑魚稍微涮一下就能感受到鮮甜嫩滑，完全沒有腥味。把海鱸魚片放進老罈酸菜鍋後，香氣瞬間升級成酸菜魚的層次，魚肉吸滿酸香與微麻味，入口柔嫩、湯汁在齒間擴散，是會讓人忍不住一片接一片的好吃。白蝦涮過後彈性更明顯，蝦肉脆甜、殼身好剝，吃起來非常乾淨。

肉香在鍋中展開 牛與豬都涮出迷人層次

嫩肩牛半筋半肉的油花很迷人，薄片下鍋快速轉色後柔滑得剛剛好，筋膜的Q彈與牛香一起跳出來，配酸菜鍋特別好吃。台灣梅花豬也是亮點，油花細緻、咬下去軟嫩又多汁，放進西洋菜皮蛋鍋後，湯底的清香把豬肉的甜味更推上來，一口油香一口湯底，格外舒服。

港味小食一桌展開 從響鈴到水餃都充滿細節

響鈴卷酥脆又吸湯，涮三秒就能吃到最討喜的軟嫩口感；鮮蝦漿燒賣咬得到整粒蝦仁的彈性；菠菜水餃的外皮帶著淡綠色，咬開後是海味與肉香交錯的紮實餡料；香菜豬肉丸彈牙適中，香菜香卻不會太搶。蔬菜菇菇盤放進皮蛋鍋煮特別和諧，香菇吸湯的能力很強，帶皮蛋香的菇類真的好吃。