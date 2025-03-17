就是這個大雲吞，連續八年..有沒有這麼厲害！

從中環的半山手扶梯一路上去到荷李活道..有超多必吃的餐廳，

什麼蘭芳園啦，泰昌餅家，勝香園大排檔，到九記牛腩...數都數不完

其實我個人本來就沒有很愛吃雲吞，

但是出發前好多人都推薦我一定要來吃沾仔記的大粒雲吞，

搞得我走在半山自動手扶梯上看到沾仔記時，走一步退兩步的，

好像不進去會天怒人怨一樣，噗～

來看一下它的位置，位在威靈頓街上靠近半山自動手扶梯，

想要不小心錯過它都難(笑)



檢視較大的地圖

聽說沾仔記連續八年都得到米其林指南的推薦，

站近看，玻璃窗上的確好多張米其林推薦證明，

好吧！看到這個...不得不開始對他有點小小期待了說~

走進沾仔記，跟一般香港麵店的感覺很不一樣，

中式的擺設，尤其大紅燈籠最顯眼，

但座位數很少，拼桌是免不了的節奏！

桌上就有菜單，賣的品項很簡單，

主要就是招牌雲吞，鮮鯪魚球，鮮牛肉三種，

可以單項、雙拼、三拼，然後搭配麵或河粉！

但這天不知道為什麼竟然不賣三拼，所以只好點兩碗雙拼麵！

招牌雲吞＋鮮鯪魚球雙拼麵(左)，鮮鯪魚球＋鮮牛肉雙拼麵(右)

比較大顆的是鮮鯪魚球，

當然招牌雲吞比一般市面上的大個3.4倍是一定有的！

鮮鯪魚球大約是我拳頭的三分之二大小，

不是那種假假Ｑ彈的口感，吃起來會比較有咀嚼的真實感，

入口偏軟，吃得出魚肉的鮮味，是還不錯吃啦！

招牌雲吞，皮超級薄，可以說根本感覺不到皮的存在啊...嘖嘖嘖

誇張的是包了兩隻蝦，難怪這麼大顆，

蝦子入口很彈牙，一整顆入口很有滿足感！

其實比起魚球和雲吞，我個人更愛鮮牛肉...

應該有先醃過，口感滑嫩，不會澀澀，重點是給的份量還不少耶！

再來麵條的部分，香港的細麵坦白說我吃不慣，我還是喜歡拉麵條，

但整碗湯頭很鮮美，很不錯喝啊！

至於有些人說它的鹼味...可能我重口味習慣了，是吃不太出來啦！

我看好多人都說，它的價位在中環來講很平價，我是沒有多大的感覺啦，

好不好吃對遊客來說比較重要吧！

建議有順路的話是可以考慮列入行程中，

至於，是不是值得專程來吃，就看你是否有特愛吃麵食和雲吞嚕！

以上～

～沾仔記～

地址：香港中環威靈頓街98號

營業時間：9:00~22:00(元旦假期時間會調整)

電話：+852 2850 6471

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