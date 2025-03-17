「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽」主打日式精緻燒肉吃到飽，品牌大約成軍6~7年，全台有多家分店，台南店開幕約一年多，評價頗高，最低599元就能享受精緻燒肉吃到飽，將近50種食材包含牛、雞、豬、海鮮、野菜、甜點、湯品任你吃，還有蒜蝦飯、韓式石鍋拌飯可以享用。

想要吃得更盡興，也有749和899的價位可以選擇，光是肉品就足足超過30種可以吃，還能吃到16oz比臉大厚切牛排、澳洲M9和牛、伊比利梅花豬、戰斧豬排、金鑽大蝦、天使紅蝦、超大魷魚等等。

「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽」採單點吃到飽，肉品與食材表現都不差，用餐環境也打造得很漂亮，是屬走精緻但不高貴的吃到飽，如果你想吃吃到飽，又想要稍微講究一下，這家「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽台南店」就很適合你。

即日起~4/4 免費招待140公分以下小孩用餐。(一個小孩須搭配一位大人，需提前一天訂位)

Oh Yaki精緻燒肉吃到飽台南店位置

「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽台南店」位於台南中西區民生路二段，靠近海安路，對面就是玉山銀行，開車來用餐可以直接停在海安路地下停車場，走路過來非常近，吃飽飯還可以在海安商圈走走走逛逛。店門口還設置了一台可愛的棉花糖機喔。

Oh Yaki精緻燒肉吃到飽台南店的用餐環境

店的空間寬敞明亮，特別喜歡他們的裝潢設計，大理石紋的壁面與桌椅搭配粉嫩的天花板，很符合年輕人喜歡的時尚風格，特別有青春的氣息，感覺有如網美咖啡店一樣。

後段的座位區提供自助吧，有各式醬料、氣泡飲料、冰沙以及咖啡、茶飲、果汁、冰品也有兩大品牌可以選擇。

冰品有日本的Niseko乳雪糕和泰國明果兩大品牌。

Oh Yaki精緻燒肉吃到飽的菜單｜MENU

「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽台南店」的消費分為三種價位，分別是599元、749元和899元。基本上599元的價位就能吃到近五十種的品項，包括肉品雞豬牛、海鮮、主食甜點，以及飲料冰品，都可以任你吃。

最多人選擇的是749價位，因為「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽」主打的16oz比臉大厚切牛排，戰斧豬排這個價位就能吃到，而且光是雞豬牛羊，就超過30種以上可以選擇，還能吃到超大魷魚，肉品、海鮮等種類最齊全。

如果想要犒賞自己，吃到更好一點，899元的價位則是多了澳洲和牛和金鑽大蝦、天使紅蝦、鮑魚等10種，等級更好的食材可以吃。

用餐時間限制是120分鐘，同桌需點一樣的價位。

點餐方式是以手機點餐，有圖片跟名稱可以對照，這樣的點餐很方便快速，而且我發現他們的送餐速度滿快的，點多少就送多少，不會怕客人吃就少給餐或慢出餐。

Oh Yaki精緻燒肉吃到飽優惠活動

即日起到2025/4/4 ，大人帶小孩一起用餐，可享小孩免費。(活動限140cm以下小孩，一位小孩需搭配一位大人，需提前一日預訂位)

Oh Yaki精緻燒肉吃到飽餐點推薦

安格斯16 oz嫩肩牛排

就是這個比臉大的厚切牛排啦!安格斯16 oz嫩肩牛排，是每桌客人必點的肉品，也是銷售第一名，這個厚度跟大小，光看就很過癮了。



這麼漂亮的肉，竟然749元的價位就能吃到，而且都是採現切的原肉，不但有口感有彈性還很多汁，真的一人吃一片就可以回本了。

戰斧豬排

私心推薦大家一定要點的還有這個戰斧豬排，也是749元價位就能吃到，烤到邊邊有一點點焦香，很有油香味，肉質吃起來很嫩不柴，帶骨頭的地方邊邊的肉啃起來超香。

雪花牛、安格斯黑牛

749元價位的雪花牛和安格斯黑牛，兩款肉質表現都不錯，油花恰好，很嫩口。

椒鹽白蝦 、特選鮮蝦、大魷魚、白醬起司扇貝、絲瓜蛤蜊

鮑魚

個人也很推薦他們的海鮮系列，食材選用都很不錯，新鮮度好，尤其是大魷魚跟全系列的蝦、品質都不錯，海鮮控可以放心點。

天使紅蝦 、金鑽大蝦

899價位豪華等級的天使紅蝦跟藍鑽大蝦，口感也是一級棒。不過偷偷說749元的特選蝦就很不錯了，尺寸也不小。

香蒜海鮮石鍋拌飯

超人氣也是桌桌必點，香蒜海鮮石鍋拌飯口味不輸台南知名燒肉店，蒜香味很足，還有點鍋巴。想要來點主食的朋友這道必點。

秘傳壺漬牛肋條

秘傳壺漬牛肋條我也很喜歡，是經過特製醬料醃漬的肋條，烤完後醬香十足，十足的日式風味，厚實的牛肋口感也很過癮。



牛五花、板腱牛、 梅花豬 、豬五花

這四款都是599價位就能點到的肉片，基本上品質也不差，烤熟佐燒肉醬或搭配包肉生菜吃都很適當，還可以點一些洋蔥絲 跟泡菜一起搭配吃。

松阪豬、肥腸、培根蘆筍捲、剝皮辣椒豬肉捲



醬燒羊小排

最後要大推他們的剝皮辣椒豬肉捲，用豬五花包入了剝皮辣椒，咬下還會噴汁，剝皮辣椒吃起來只剩微辣帶點甜味，增加了層次感與風味。烤小羊排質鮮嫩細緻又沒有羊羶味，這也讓我很驚豔。

喜歡烤點蔬菜的朋友，他們的野菜選擇也不少，新鮮度都很好，另外除了包肉生菜也提供烤餅可以搭配燒肉一起吃。

最後吃飽喝足，也可以點菜單上的甜點來吃，甜點有烤麻糬、烤棉花糖跟紫米粥，聽說他們的紅豆紫米粥也很好喝。

我則是選擇吃了自助吧的Niseko乳雪糕，我的創意吃法把冰淇淋放在烤好的烤餅上一起吃，超好吃的。



Oh Yaki精緻燒肉吃到飽評價好嗎?

整體來說「Oh Yaki精緻燒肉吃到飽台南店」的食材新鮮，選擇多，服務也親切，換烤網換很勤，送餐也快速，環境又漂亮。我個人覺得在台南燒肉吃到飽中，如果你是想吃吃到飽又想吃的精緻一點、講究一點，會是一家不錯的選擇，建議可以點749元，品項最齊全，CP值也最高喔!另外提醒生意很好建議先訂位。

Info./Oh Yaki精緻燒肉吃到飽