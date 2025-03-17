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南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一排遼闊視野，180度絕美的視角，無敵大草坪可以讓毛孩盡情跑〜

2025-03-17 18:17:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

真心說南投埔里景點、美食真的好多！015啊

埔里最高，虎嘯山嵐-180度景觀餐廳，果真名不虛傳，超美啊〜164期盼

 

虎嘯山嵐位於埔里虎頭山上，這種餐廳太棒了，不但是山景第一排，還有自己的停車場

好停車更加分，生意非常好記得先預約才不會久候喔

(虎嘯山嵐 | 立即訂位！inline 線上訂位預約)

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

直接是遼闊視野，內心當時還小尖叫了一下067不要啊，也太美了吧〜

擁有絕佳的視野，無論白天或夜晚都能欣賞到埔里城市的美景！

來了發現這個園區超大耶！

不只有戶外的座位，室內座位也不少，空間上真的非常大，不管是室外室內用餐動線規劃得都很好

，不會因為用餐的桌數多而感到擁擠

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

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白玻璃屋環境採光很美，無論室內或戶外平台視野都很好，坐著吹風賞景也太幸福了〜

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這裡拍照超出片的，有很多打卡點，隨便拍都很好看！

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埔里虎頭山是知名的飛行傘基地，今天天氣超級晴朗的，可以瞧見繽紛的飛行傘在天空翱翔共舞

不過小編怕高的當然是不敢玩，但不能錯過親眼看到啊！

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

坐定位後就可以來看看菜單，內用低消是每人至少一份餐點

有飯食、麵食、鬆餅、蛋糕、披薩、炸物點心和飲品等等

主餐價位落在380-420元，點主食就有提供小杯飲料，飲品在130-180元，不收服務費

掃碼點完餐，再至櫃台結帳，完成之後直接回到座位上等待餐點就可以了

這裡的餐點都是現點現做，非常注重品質，製作時間大約10分鐘

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

餐點小編給滿高的分數，完全不像一般景觀餐廳，簡直就是中式餐廳的水準啊！

不只視覺效果強大，滋味也更好呢022笑

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

【筊白筍牛肉麵】

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

這碗牛肉麵太厲害！005感動

南投埔里名產，整支完整的茭白筍！！！

兩手一剝，即可快速剝掉筍殼，口感清脆鮮甜、多汁味美，相當好吃

整碗肉量超級浮誇，充滿牛肉精華的湯底香氣濃郁，喝起來不油不膩

，沒有豆瓣醬或醬油的死鹹，非常順口，還喝的到牛肉的清甜〜016飄過

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

大塊的牛腩燉煮得軟嫩Q彈，入口即化，真的很滿足

牛肉愛好者，下次來南投埔里旅遊，千萬別錯過這間必吃牛肉麵！

……老闆仍堅持每日限量供應，想吃真的需要碰運氣、靠緣分(攤手094無所謂)

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

【埔里紹興三杯雞】

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

三杯雞的香氣撲鼻而來〜

選用埔里酒廠的紹興酒與國產鮮嫩雞腿完美揉合

色澤金黃透亮入味，雞肉Q彈軟嫩！

淡雅紹興酒味，雞肉滿滿的吃完會超飽

尤其是醬汁滲到白飯裡真的爆炸開胃，雞肉吃起來也不柴，沒個三兩口就把整碗吃光

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

這邊也有幫大家收集了一下其他夥伴的餐點，它的餐點真的每道都很誘人，都讓人很想試試看

【黑胡椒嫩雞】

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

【泰式綠咖哩】

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【紅酒燉牛肉】

南投埔里超推薦景觀餐廳！虎嘯山嵐-厲害玻璃屋咖啡廳，山景第一

 

最棒的是，這裡對毛孩非常友善，牽繩就可以落地入內，基本上只要不要造成其他客人的麻煩

和困擾，都可以帶毛孩一起前往、拍照都是OK的

虎嘯山嵐的佔地廣大，有大片的草皮可以讓毛孩奔跑

看到寬敞到不行的草皮，怎麼忍得住內心的喜悅，開心在大草皮上狂奔呢！175世界盃

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小珊珊碎碎念︰

這裡不僅可以180度欣賞山巒美景，還有超大草坪可以跑跳放風，來這一趟心情舒坦無比！

百萬無敵景觀第一排！坐在餐廳用餐真的超級舒適、無比享受！！613蹂躪

更是一個結合美食與絕美景觀的餐廳，餐點都超好吃，真心大推！133頂

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【虎嘯山嵐-原虎嘯山莊】

地址：南投縣埔里鎮知安路100號

(導航請導地理中心碑或埔里高工，從中心碑道路往山上直開約5-10分鐘到達虎嘯山莊)

電話：0905-700129

營業時間：中午時段11:00-14:00/下午茶時段14:00-16:00   (週一、週二公休)

虎嘯山嵐 | 立即訂位！inline 線上訂位預約

官方臉書：虎嘯山嵐-原虎嘯山莊

官方網站：台灣之心埔里虎嘯山莊‧埔里飛行傘體驗‧露營‧埔里夜景觀賞點

V提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內(V落地牽繩)

 

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