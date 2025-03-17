真心說南投埔里景點、美食真的好多！
埔里最高，虎嘯山嵐-180度景觀餐廳，果真名不虛傳，超美啊〜
虎嘯山嵐位於埔里虎頭山上，這種餐廳太棒了，不但是山景第一排，還有自己的停車場
好停車更加分，生意非常好記得先預約才不會久候喔
直接是遼闊視野，內心當時還小尖叫了一下，也太美了吧〜
擁有絕佳的視野，無論白天或夜晚都能欣賞到埔里城市的美景！
來了發現這個園區超大耶！
不只有戶外的座位，室內座位也不少，空間上真的非常大，不管是室外室內用餐動線規劃得都很好
，不會因為用餐的桌數多而感到擁擠
白玻璃屋環境採光很美，無論室內或戶外平台視野都很好，坐著吹風賞景也太幸福了〜
這裡拍照超出片的，有很多打卡點，隨便拍都很好看！
埔里虎頭山是知名的飛行傘基地，今天天氣超級晴朗的，可以瞧見繽紛的飛行傘在天空翱翔共舞
不過小編怕高的當然是不敢玩，但不能錯過親眼看到啊！
坐定位後就可以來看看菜單，內用低消是每人至少一份餐點
有飯食、麵食、鬆餅、蛋糕、披薩、炸物點心和飲品等等
主餐價位落在380-420元，點主食就有提供小杯飲料，飲品在130-180元，不收服務費
掃碼點完餐，再至櫃台結帳，完成之後直接回到座位上等待餐點就可以了
這裡的餐點都是現點現做，非常注重品質，製作時間大約10分鐘
餐點小編給滿高的分數，完全不像一般景觀餐廳，簡直就是中式餐廳的水準啊！
不只視覺效果強大，滋味也更好呢
【筊白筍牛肉麵】
這碗牛肉麵太厲害！
南投埔里名產，整支完整的茭白筍！！！
兩手一剝，即可快速剝掉筍殼，口感清脆鮮甜、多汁味美，相當好吃
整碗肉量超級浮誇，充滿牛肉精華的湯底香氣濃郁，喝起來不油不膩
，沒有豆瓣醬或醬油的死鹹，非常順口，還喝的到牛肉的清甜〜
大塊的牛腩燉煮得軟嫩Q彈，入口即化，真的很滿足
牛肉愛好者，下次來南投埔里旅遊，千萬別錯過這間必吃牛肉麵！
但……老闆仍堅持每日限量供應，想吃真的需要碰運氣、靠緣分(攤手)
【埔里紹興三杯雞】
三杯雞的香氣撲鼻而來〜
選用埔里酒廠的紹興酒與國產鮮嫩雞腿完美揉合
色澤金黃透亮入味，雞肉Q彈軟嫩！
淡雅紹興酒味，雞肉滿滿的吃完會超飽
尤其是醬汁滲到白飯裡真的爆炸開胃，雞肉吃起來也不柴，沒個三兩口就把整碗吃光
這邊也有幫大家收集了一下其他夥伴的餐點，它的餐點真的每道都很誘人，都讓人很想試試看
【黑胡椒嫩雞】
【泰式綠咖哩】
【紅酒燉牛肉】
最棒的是，這裡對毛孩非常友善，牽繩就可以落地入內，基本上只要不要造成其他客人的麻煩
和困擾，都可以帶毛孩一起前往、拍照都是OK的
虎嘯山嵐的佔地廣大，有大片的草皮可以讓毛孩奔跑
看到寬敞到不行的草皮，怎麼忍得住內心的喜悅，開心在大草皮上狂奔呢！
小珊珊碎碎念︰
這裡不僅可以180度欣賞山巒美景，還有超大草坪可以跑跳放風，來這一趟心情舒坦無比！
百萬無敵景觀第一排！坐在餐廳用餐真的超級舒適、無比享受！！
更是一個結合美食與絕美景觀的餐廳，餐點都超好吃，真心大推！
【虎嘯山嵐-原虎嘯山莊】
▶地址：南投縣埔里鎮知安路100號
(導航請導地理中心碑或埔里高工，從中心碑道路往山上直開約5-10分鐘到達虎嘯山莊)
▶電話：0905-700129
▶營業時間：中午時段11:00-14:00/下午茶時段14:00-16:00 (週一、週二公休)
▶官方臉書：虎嘯山嵐-原虎嘯山莊
▶官方網站：台灣之心埔里虎嘯山莊‧埔里飛行傘體驗‧露營‧埔里夜景觀賞點
V提供WIFI X一成服務費 V寵物入內(V落地牽繩)